Испанский тренер в РПЛ — это всегда провал. Кто из двоих будет уволен следующим?

В РПЛ «подвисли» несколько тренеров, в том числе оба испанских – Франк Артига в «Химках» и Давид Деограсия в «Оренбурге». На словах руководители клубов доверяют своим коучам-легионерам, но мы прекрасно знаем, что будущее любого тренера определяет результат. Сейчас химчане и оренбуржцы находятся в зоне стыков. Ниже – только «Ахмат» и «Факел», где уже случились тренерские отставки по ходу сезона. Ещё одно поражение — и «Химки» или «Оренбург» могут оказаться на дне после трети чемпионата.

Вообще, удивляет, что руководители российских клубов раз за разом наступают на одни и те же грабли, приглашая в РПЛ испанских тренеров. Вся история доказывает: они здесь не приживаются. Причины могут быть разными – от чисто профессиональных (наш футбол совсем не похож на испанский по стилю игры и так далее) до ментальных. Так выходит, что тренеры-испанцы говорят с российскими игроками на разных языках, даже если старательно изучают русский. Давайте вспомним, как проваливались соотечественники Артиги и Деограсии.

Первым был Хуанде Рамос в ЦСКА – в сентябре 2009 года. Он приезжал в Россию как топ-тренер, поработавший с «Реалом», «Севильей» и «Тоттенхэмом» и дважды побеждавший в Кубке УЕФА. По итогам 2007-го Хуанде стал третьим в рейтинге лучших тренеров мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона. Вау! Тем не менее Рамос продержался в ЦСКА всего 46 дней и девять матчей. При нём команда свалилась с четвёртого места на пятое, а отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось. Когда же Рамос понял, что ЦСКА не готов пошуметь на трансферном рынке так, как он хочет, то решил уйти.

Хуанде Рамос Фото: РИА Новости

Бесславные полтора месяца Рамоса можно было списать на то, что Хуанде принял армейцев по ходу сезона и не участвовал в комплектовании состава. Однако после него не был успешен в России и Унаи Эмери – будущий четырёхкратный победитель Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», чемпион Франции с «ПСЖ». Он возглавил «Спартак» в межсезонье летом 2012 года. Стартовал Эмери в РПЛ хорошо, но потом его команда попала под 0:5 от «Зенита», и её затрясло. На момент отставки Унаи в ноябре красно-белые после 17 туров занимали седьмое место. Правда, с Эмери «Спартак» прошёл квалификацию ЛЧ, однако на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл четыре из пяти матчей.

Перед сезоном-2016/2017 «Рубин» возглавил Хави Грасия. Это тоже не последний специалист в испанском футболе – он поработал с «Малагой», «Валенсией» и «Уотфордом» в АПЛ. Доходил до финала Кубка Англии. Казанский клуб мощно потратился на трансферы под испанца (€ 40 млн) и ждал возвращения в «золотую» гонку. Реальность оказалась жестокой. «Рубин» завершил чемпионат лишь на девятом месте. Хави Грасии дали доработать до конца сезона и только потом предложили паковать чемоданы.

Хави Грасия Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В октябре 2018-го шанс в «Спартаке» получил временщик Рауль Рианчо. Он принял команду на шестом месте в РПЛ после ухода Массимо Карреры. Но от второго красно-белых отделяло всего очко. Итальянец оставил «багаж», с которым не стыдно было показаться и в Европе. Требовалось исправить кое-какие детали. Рианчо не хватило то ли времени, то ли умений. Он продержался три недели. В шести матчах под его руководством «Спартак» дважды победил, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В РПЛ занимал уже девятое место.

Следующий испанец тоже приехал в «Спартак» – молодой, амбициозный и, как считалось, талантливый Гильермо Абаскаль. С ним московский клуб пошёл за трофеями, однако не выиграл ничего. Первый для Абаскаля сезон-2022/2023 команда завершила на третьем месте, но отдала принадлежавший ей Кубок России. Да кому – принципиальному сопернику! Кубковый трофей перешёл к ЦСКА. По ходу прошлого сезона «Спартак» отправил Абаскаля в отставку, когда красно-белые занимали седьмую позицию после 24 туров. Между тем под испанца клуб потратил на трансферы € 53,7 млн.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В апреле 2023-го спасать «Торпедо» от вылета приехал испанец Пеп Клотет. За 10 туров до финиша чёрно-белые шли последними, отставая на семь очков от условно спасительного 14-го места. Московская команда так и осталась 16-й, финишировав в 17 очках от зоны стыков. Клотету доверили возвращать «Торпедо» в элиту, однако уже в октябре уволили. Поводом стало девятое место в «Лучшей лиге мира». Соотечественник Гвардиолы оказался не Пепом, а просто Жозепом. Запомнился разве что тем, что отстранял игроков за улыбки и смех.

В марте 2024-го в Сочи прибыл экс главный тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено. Его тоже позвали на роль «пожарника». После первой части сезона сочинцы занимали последнее место, отставая на четыре очка от 14-й строчки. В общем-то, шансы на спасение были не самыми низкими у неплохо усилившейся команды. Тем не менее «Сочи» финишировал 16-м – в шести очках от зоны стыков. При Морено южане победили только дважды. Теперь Роберт вытягивает команду из Первой лиги. Сейчас «Сочи» идёт восьмым, до второго места – пять очков. По слухам, в клубе задумываются об отставке испанца.

Деограсия, казалось, станет исключением из этого печального правила. Он принял «Оренбург», можно сказать, на старте прошлого сезона в тот момент, когда команда тонула под руководством совершенно неопытного тренера Иржи Ярошика. У оренбуржцев было только одно очко после пяти туров. По сравнению с Ярошиком результаты Деограсии действительно лучше. «Оренбург» выжил в РПЛ, набирает с испанцем 1,09 очка в среднем за матч чемпионата России.

Вот только Деограсии досталась фактически та же команда, которая была в топ-7 при Марцеле Личке. Все аргентинцы, начиная с Лукаса Веры, оставались в «Оренбурге». В состав добавляли интересных новичков, например, защитника сборной России Арсена Адамова. Но при чешском тренере «Оренбург» набирал в РПЛ в среднем 1,53 очка. То есть почти в полтора раз больше, чем при Деограсии.

Артигу в «Химках» пока и сравнивать не с кем. Может быть, придётся с его сменщиком, если подмосковный клуб отправит испанца в отставку по ходу сезона. Недавно гендиректор химчан Николай Оленёв, отвечая на вопрос «Чемпионата» о будущем Артиги, сказал как отрезал:

«Информация о возможной отставке Артиги – полный бред. Мы даже не рассматриваем этот вопрос. У нас с Артигой заключён длительный договор, и мы продолжаем сотрудничество».

Между прочим, следующий испанский коуч в РПЛ будет 10-м по счёту. Кто ещё из руководителей российских клубов, вдохновившись футболом чемпионов Европы, рискнёт сделать ставку на тренера из этой страны?