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Будё-Глимт — Порту — 3:2, обзор матча 1-го тура Лиги Европы, голы, статистика, Хайкин, 25 сентября 2024

Первая сенсация в Лиге Европы! Команда россиянина в меньшинстве развалила «Порту»
Никита Паглазов
«Будё-Глимт» — «Порту» — 3:2
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«Будё-Глимт» вытащили Хайкин и экс-игрок «Милана».

«Порту» – один из главных претендентов на победу в Лиге Европы. Аналитики Opta вовсе оценивают клуб как фаворита в борьбе за титул. В стартовом туре общего этапа португальцы приехали в Норвегию к «Будё-Глимт». И команда с российским голкипером Никитой Хайкиным устроила «Порту» веселье.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 8'     1:1 Хёг – 15'     2:1 Хёуге – 40'     3:1 Хёуге – 62'     3:2 Гюль – 90'    
Удаления: Дюбвик Мяяття – 51' / нет

«Будё-Глимт» идёт к очередному золоту в чемпионате Норвегии – четвёртому за пять сезонов. Команда набрала отличный ход и была готова принимать «Порту». Португальцы также хорошо стартовали в сезоне, расположившись на второй строчке в своей лиге. Не было сомнений, что очная игра в Лиге Европы получится весёлой. Но чтобы настолько…

С первых минут и «Будё-Глимт», и «Порту» понеслись в атаку. Команды обменивались опасными моментами. И это были не робкие попытки, а осмысленные выпады. За первые пять минут два момента упустили норвежцы, а затем ударный отрезок выдал «Порту». И за это время гости успели отличиться: на восьмой минуте Саму Омородион переправил мяч в ворота Никиты Хайкина после передачи с левого фланга. Не самое приятное начало для норвежцев.

Какое-то время хозяева находились в нокдауне, а затем пришли в себя. И почти сразу организовали ответный гол. На 15-й минуте экс-вингер «Милана» Йенс Петтер Хёуге сделал классную закидушку на Каспера Хёга, тот принял мяч, сблизился с Диогу Коштой и переиграл голкипера «Порту».

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Darko Vojinovic/AP Photo/ТАСС

Отошёл ли «Будё-Глимт» в оборону после забитого мяча? Нет. Норвежцы продолжали огрызаться, действуя на равных с грозным соперником. «Будё» и «Порту» устроили парад нереализованных шансов: где-то команды спасали Кошта и Хайкин, где-то их подводила точность. Главное – игра выглядела динамично. За это респект обеим сторонам.

И всё же удачливее оказался «Будё-Глимт». И снова Хёуге. Вингер хозяев получил мяч и увидел, что голкипер Кошта немного вышел из ворот. Йенс Петтер пробил и вывел «Будё» вперёд! Судья Орель Гринфилд общался с VAR по поводу возможного офсайда. Но всё оказалось чисто – 2:1.

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Второй тайм начался для «Будё-Глимт» с плохих новостей. Уже на 51-й минуте команда осталась в меньшинстве: Исак Мяяття забыл, что у него уже есть жёлтая, и глупо сфолил. И оставил норвежцев вдесятером. «Порту» наверняка рассчитывал, что сейчас игра сложится для него легчайшим образом. Как не задавить «Будё» в большинстве? Оказалось, что никак.

Уже на 62-й минуте Хёуге снова наказал «Порту». Всё же не зря вингер выступал за «Милан»! Йенс Петтер совершил проход, приблизился к штрафной с левого фланга и пальнул в дальний угол. Есть попадание – 3:1! Гол ожидался в одни ворота, а залетел мяч в другие.

Йенс Петтер Хёуге

Йенс Петтер Хёуге

Фото: Mats Torbergsen/AP Photo/ТАСС

До конца матча «Порту» шёл в атаку и надеялся отыграться. Гости упустили несколько моментов, а однажды мегасейв выдал Хайкин. Россиянин дважды подряд отразил удары игроков гостей с близкого расстояния. Никита провёл классный матч. В успешном результате его заслуга высока. Но стоит отметить весь «Будё-Глимт». Даже при счёте 3:1 в меньшинстве команда не стеснялась периодически атаковать.

А концовка получилась в духе всего матча – весёлой. Уже на 90-й минуте вышедший на замену у «Порту» форвард Дениз Гюль переправил мяч в ворота Хайкина после углового. Но всё же «Будё-Глимт» дотерпел до победы.

Есть первая сенсация в первом матче нового сезона Лиги Европы. Приятно, что большая заслуга в победе «Будё-Глимт» принадлежит россиянину Хайкину.

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