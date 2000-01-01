Варан — всё. 31-летний игрок завязал с футболом
Чемпион мира и обладатель 20 трофеев на клубном уровне Рафаэль Варан завершил карьеру. Экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года перешёл в «Комо», но получил серьёзную травму в первом же матче сезона.
Зидан перехватил 18-летнего Варана у «МЮ»
Зинедин Зидан в 2011 году ворвался к тогдашнему главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью и показал ему нарезки с Рафаэлем, игравшим в «Лансе». Варан тогда уже практически был в Манчестере, но Зидан и Моуринью повлияли выбор француза.
Чемпион мира
Варан быстро стал важным игроком «Реала», а в 2013 году дебютировал в составе сборной Франции. 93 матча (13-й показатель в истории), победа на ЧМ-2018 в России и статус основного игрока на всех крупных турнирах. Мощная карьера.
«Реал» и «Юнайтед»
За 10 лет в «Реале» Варан провёл 360 матчей и выиграл 18 трофеев, включая четыре ЛЧ. Позже Варан оказался в сложное время в «Манчестер Юнайтед», но взял с командой два кубка, сыграв 95 матчей. Летом 2024 года защитник перешёл в «Комо».
Травмы погубили карьеру Варана
Первый матч в «Комо» — 23 минуты и травма. Восстановление до января. Из-за повреждений за всю карьеру Варан пропустил 147 матчей, или 25% от общего количества проведённых игр (573). Варан устал от травм и завершил карьеру. В 31 год.
Победитель ЧМ-2018 в России ушёл из футбола в 31 год. Его карьеру уничтожила травма
Читайте также
Анчелотти установил крутой рекорд в Ла Лиге
Батраков — лучший по «гол+пас» в топ-5 лигах и РПЛ
Тренер «Партизана» пострадал после провала в дерби
Ямаль осчастливил детей таксиста. Реакция бесценна
Футболист креативно объявил о завершении карьеры
Невероятная история 82-летней болельщицы
5 самых возрастных игроков АПЛ сезона-2024/2025
Прогноз на плей-офф ЛЧ после 1-го тура
В США устроили йогу для болельщиков прямо на поле
Невероятный перформанс перед «суперкласико». Видео
Крутая серия «Спартака» без поражений в дерби
У Холанда — 100 за «Сити». Повторил рекорд Роналду
Чалов ярко отметил победу с фанатами ПАОКа. Видео
Трент хочет купить французский клуб? Разбор
Бывшая звезда АПЛ будет играть в 4-й лиге Франции
Судья вместо VAR использовал телефон. Видео