Победитель ЧМ-2018 в России ушёл из футбола в 31 год. Его карьеру уничтожила травма

«Реал» и «Юнайтед»

За 10 лет в «Реале» Варан провёл 360 матчей и выиграл 18 трофеев, включая четыре ЛЧ. Позже Варан оказался в сложное время в «Манчестер Юнайтед», но взял с командой два кубка, сыграв 95 матчей. Летом 2024 года защитник перешёл в «Комо».