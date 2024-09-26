Осимхен «съел» команду Чалова и Оздоева. «Галатасарай» легко наказал ПАОК за безволие

ПАОК вместе с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым стартовали в Лиге Европы. В 1-м туре общего этапа грекам достался сложный соперник – «Галатасарай». Сейчас уровень состава стамбульцев не сильно уступает серьёзным европейским клубам. Так что выезд в Турцию стал отличной проверкой для ПАОКа.

Первый тайм получился скорее напряжённым, чем ярким. Всё же противостояние турецких и греческих команд всегда несёт в себе «огонь». Поэтому и проиграть не хочет никто. Опасные моменты в первом тайме произошли уже ближе к концу тайма. Тогда «Галатасарай» провёл несколько ударных минут и придумал парочку действительно классных подходов. Но Юнус Акгюн и Виктор Осимхен не смогли поразить ворота ПАОКа. В ответ греки вывели один на один Янниса Константелиаса, но тот не переиграл Гюная Гювенча.

А что по Оздоеву и Чалову? В первом тайме Магомед получил жёлтую карточку. Фёдор же старался, но опасных моментов с его участием не было. А главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу получил жёлтую карточку после того, как судья не зафиксировал фол на Чалове.

Зато какой второй тайм подарили команды! «Галатасарай» вышел вперёд на 48-й минуте: после углового Виктор Осимхен сделал скидку головой. А мяч от ноги защитника греков Абдул-Рахмана Баба влетел в собственные ворота. Обидно и досадно.

Хозяева ощутили комфорт после забитого мяча. «Галатасарай» контролировал игру, хотя и не форсировал атаки. А у ПАОКа мог получиться опасный момент с Чаловым. Но Константелиас не смог отдать хороший пас на Фёдора, который вышел бы один на один с вратарём.

И всё же греки нашли свой момент. На 67-й минуте ПАОК провёл атаку. Хонни Отто от лицевой прострелил во вратарскую «Галатасарая», а голкипер Гювенч отразил мяч ногой. К несчастью для стамбульцев, отскоком воспользовались гости. И оказавшийся в одиночестве с мячом Константелиас переправил его в ворота. Нарисовались неожиданные 1:1.

Фёдор Чалов и Габриэль Сара Фото: Abdulhamid Hosbas/Getty Images

Через пару минут тренер ПАОКа Луческу заменил Чалова. Фёдор провёл не самую яркую встречу, хотя и старался. Возможно, россиянина зря заменили – уже на 75-й минуте ПАОК пропустил снова. И снова в роли ассистента выступил Виктор Осимхен. После подачи в штрафную нигериец получил мяч и скинул его головой на Юнуса Акгюна. Тот нанёс мощнейший удар по воротам ПАОКа: мяч попал в голкипера Доминика Катарского, а затем от его рук всё же влетел в сетку.

После второго забитого «Галатасараем» мяча скорее турки были ближе к третьему голу, чем ПАОК – к камбэку. И уже на 90+5-й минуте стамбульцы довели дело до конца. Классный удар в касание из штрафной нанёс вышедший на замену Мауро Икарди.

«Галатасарай» — ПАОК — 3:1 Фото: Abdulhamid Hosbas/Getty Images

Команда Окана Бурука оставила мощное впечатление от своей игры. «Галатасарай» из-за нового формата Лиги Европы вполне может рассчитывать на выход в как минимум в четвертьфинал. А мы ждём результативных действий от россиян в ПАОКе. В следующем туре команда в Салониках принимает «Стяуа». Хороший шанс для Чалова и Оздоева засветить имена в протоколе.