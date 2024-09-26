«Барса» вернулась во времена Хави. Аутсайдер простил лидера чемпионата Испании

У «Барселоны» семь побед в семи турах чемпионата Испании! Но команда Ханс-Дитера Флика впервые забила меньше двух голов в Примере. Каталонцы с трудом обыграли дома аутсайдера «Хетафе» с любимым счётом Хави.

В составе «Барсы» уже нет травмированного тер Штегена и пока ещё нет Щенсного, так что у немецкого тренера фактически не оставалось выбора, кроме как поставить в ворота Пенью. За спиной этого голкипера совсем молодые Астралага и Яакобишвили. Второй из них – 18-летний венгр с грузинскими корнями – до этого лишь однажды попадал в заявку на матч Примеры в ноябре 2023-го.

На первых минутах, как ни удивительно, игра шла ближе к штрафной Пеньи, чем к штрафной его коллеги из «Хетафе» Сории. Команда Хосе Бордаласа начала так, словно настолько устала от неудач (0 побед в шести турах), что потеряла страх. Гости высоко встречали хозяев, провоцировали ошибки лидера Примеры активным отбором и заработали в дебюте встречи несколько стандартов. У «Хетафе» получилось отодвинуть игру от своих ворот, избежать быстрого пропущенного гола.

«Барселона» с непривычным трио Гарсия – Касадо – Торре в центре поля тяжело раскачивалась. Первый голевой момент создала команда Бордаласа. Каталонцам потребовался сейв Пеньи уже на восьмой минуте. Сола на бровке очень уж легко отодвинул от мяча всё ещё юного Ямаля и сделал кросс, а Перес здорово сыграл на опережение и пробил головой в створ. Но прямо туда, где стоял сменщик тер Штегена. Воспитанник «Барсы» Перес был самым заметным у «Хетафе» впереди. Чувствовалось, как сильно Карлес хочет напомнить о себе родному клубу.

У команды Флика едва ли не каждый опасный момент завершался попаданием в офсайд. Ловушка «Хетафе» работала. Один только Левандовски трижды оказался «во вне» игры до перерыва. Из-за офсайда был отменён гол поляка. Но Роберт забил и по правилам, реализовав в середине тайма первый нормальный голевой момент «Барселоны». Атаку классно развил, вытащив мяч из обороны Гарсия, Ямаль и Кунде продолжили её на правом фланге, а после подачи во вратарскую ошибся Сория. Голкипер неудачно отбил мяч, и добычу подкараулил хитрый охотник Левандовски. Этот гол стал седьмым для нападающего в семи турах. Вообще, поляк нанёс оба удара «Барсы» в створ за 45 минут – команда в целом не феерила.

Ямаль до перерыва выглядел каким-то потерянным, по крайней мере, не тем игроком, который совершал результативные действия во всех прошедших шести турах Примеры. Почти не бил, передач под удар не отдавал. Подумалось, может, не с той ноги сегодня встал? Но во втором тайме Ламин стал заметен. Сначала «Барса» опасно разыграла нестандартный стандарт с его участием, после этого вингер заработал штрафной в хорошей позиции для удара, а потом и сам мог забить. Ямаль нанёс свой первый удар в створ благодаря фирменному смещению с фланга к центру. Вот тут Сория сотворил блестящий сейв.

В этот отрезок матча каждую минуту игры было ощущение, что команда Флика её полностью контролирует. «Хетафе» терпел, сидя глубоко на своей половине поля без мяча. Команда Бордаласа как будто усыпляла соперника, чтобы тот в конце концов пропустил контрвыпад. Однако «Барселона» не теряла концентрации. Сама же создавала сумасшедшие моменты после стандартов. Ямаль подбирался всё ближе к голу – зарядил в перекладину. Гарсия умудрился не попасть в ворота, пробивая из пределов вратарский. Промах Эрика войдёт в топ главных фейлов сезона.

Только на последних минутах «Хетафе» стал подходить к воротам Пеньи и слегка напугал болельщиков «Барселоны». Впрочем, самому вратарю больше не давали возможности показать себя. А в компенсированное время команда Бордаласа дождалась-таки своего шанса, но Майораль, находясь перед воротами в убойной позиции, просто не попал по мячу. Пенья вряд спас бы в этом эпизоде. Повезло «Барсе».

Флик к тому времени поменял Левандовского, возможно, напрасно, а вот Ямаль доиграл до финального свистка. Ламин впервые в сезоне Примеры завершил матч без результативных действий. В итоге у Ямаля три удара (один – в створ), четыре обводки и 0 пасов под удар.