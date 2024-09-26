Такой восхитительный гол в нынешнем сезоне вы ещё не видели. Обзор матчей Лиги Европы

Там-та-ра-рам-там. Тара-рара-рара. Так звучит мотив гимна Лиги Европы. Девятью матчами стартовала её основная стадия. Кратко рассказываем про них.

«Будё-Глимт» Хайкина даже в меньшинстве остановил «Порту»

Уже на восьмой минуте фавориты из Португалии усилиями Омородиона открыли счёт. Сочувствуем тем, кто выключил трансляцию, потому что «ну теперь всё ясно». «Будё-Глимт» в ответ завалил трёшку! А один из голов — в меньшинстве за удаление Мяяття на 51-й минуте. Дубль оформил Хёуге (тот самый, который был в «Милане» и принадлежит «Айнтрахту»), ещё отличился Хёг. Гюль на 90-й минуте один мяч отквитал, но на большее португальцев не хватило. Спасибо летающему по углам Хайкину. Портал Sofascore за семь спасений выдал ему высокую оценку 8,3.

Сын легенды футбола дублем вытащил «АЗ Алкмар»

Помните бывшего футболиста «Барселоны», «Баварии», «Милана» и сборной Нидерландов Марка ван Боммела? У него подрос сынишка — 20-летний левый вингер «Алкмара» Рубен. И сегодня его дубль помог команде одолеть «Эльфсборг». Ещё с пенальти забил перешедший из «Тоттенхэма» Трой Пэрротт. Ума и Хедлунд обменялись голевыми передачами — этого было мало. Ещё и экс-динамовец Хольмен удалился под конец матча, не оставив партнёрам шанса на отыгрыш.

«МЮ» не смог обыграть любимую команду Валерия Карпина

«Твенте» не загрузил «МЮ» трёшку, как «Зениту» 13 лет назад. Но всё равно может гордиться результатом на «Олд Траффорд». В первом тайме нидерландцев точным ударом в девятку вскрыл Эриксен. И он же «привёз» ответный гол на 68-й минуте, завозившись и глупо потеряв мяч на своей половине поля. Эпизоду глупости добавил Онана, который ждал прострела и настежь открыл ближний угол, хотя Мазрауи перекрыл это направление. Ламмерс этим с радостью воспользовался. От позора манкунианцев в последние секунды мог спасать высоко прыгнувший Магуайр — Уннерсталл был против и выручил. «МЮ» победил только в одном из девяти последних матчей в еврокубках, уступив пять раз. Это вообще как, мистер тен Хаг?

«Твенте» сравнял счёт в матче с «МЮ» Фото: Carl Recine/Getty Images

«Сосьедад» не удержал победу над «Ниццей»

Захарян по-прежнему недоступен, хоть и начал тренироваться индивидуально после тяжёлой травмы. Без него «Реал Сосьедад» поделил очки с «Ниццей», причём для отзеркаливания соперника расставившись в непривычную схему с пятью защитниками. Было непросто. Во-первых, на 45-й минуте забил Росарио. Во-вторых, уже во втором тайме французы заработали пенальти — Гессан Ремиро не переиграл. А началось всё с гола Барренечеа. Интересно, что «Сосьедад» выставил полностью испанский состав. Круто, но шесть матчей без побед подряд — не очень.

«Ницца» — «Реал Сосьедад» — 1:1 Фото: ZUMA/ТАСС

«Лацио» за полчаса уничтожил киевское «Динамо»

Про этот матч киевские болельщики захотят забыть как можно скорее. Что было с обороной «Динамо», понять сложно. Ошибки и индивидуальные, и позиционные привели к трём пропущенным голам с пятой по 35-й минуты. Деле-Баширу никто не мешал, а Диа — два раза. Голы на этом закончились, зато в финальном отрезке случились два удаления: на красную Брагары за наступ на ногу Дзакканьи несколько минут спустя ответил грубой отмашкой Нослин. И оба они незадолго до этого вышли со скамейки! Максим отбегал семь минут, Тейянни — три. Будто они пари перед матчем заключили.

«Динамо» К — «Лацио» — 0:3 Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

Икарди и Осимхен оказались круче Чалова и Оздоева

ПАОК не прошёл испытание турецким выездом. Батшуайи, Икарди, Осимхен, Демирбай, Мертенс — столь убойное нападение есть далеко не у всех грандов. И оно себя показало во всей красе. Первый тайм прошёл без голов, а во втором началась жара: Баба во время углового срезал мяч в собственные ворота, Константелиас добил в пустые (жаль, не Чалов). К 75-й минуте счёт был равным, но потом «Галатасарай» взял своё: Осимхен ассистировал Акгюну, Демирбай — Икарди. Чалов провёл на поле 71 минуту, Оздоев — 77. Магомед получил жёлтую, но в целом оба россиянина ничем не запомнились.

Среди остальных матчей отметить стоит шедевральный гол 18-летнего нападающего «Хоффенхайма» Макса Моэрстедта в падении с лёта. Явный претендент на премию Пушкаша!

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