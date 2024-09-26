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Обзор матчей Лиги Европы — 2024/2025: Порту, Реал Сосьедад, Лацио, ПАОК, Динамо Киев, Лацио, Манчестер Юнайтед

Такой восхитительный гол в нынешнем сезоне вы ещё не видели. Обзор матчей Лиги Европы
Георгий Илющенко
Обзор матчей Лиги Европы
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А «Юнайтед» не победил клуб, который в России благодаря Валерию Карпину считают мемом.

Там-та-ра-рам-там. Тара-рара-рара. Так звучит мотив гимна Лиги Европы. Девятью матчами стартовала её основная стадия. Кратко рассказываем про них.

«Будё-Глимт» Хайкина даже в меньшинстве остановил «Порту»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 8'     1:1 Хёг – 15'     2:1 Хёуге – 40'     3:1 Хёуге – 62'     3:2 Гюль – 90'    
Удаления: Дюбвик Мяяття – 51' / нет

Уже на восьмой минуте фавориты из Португалии усилиями Омородиона открыли счёт. Сочувствуем тем, кто выключил трансляцию, потому что «ну теперь всё ясно». «Будё-Глимт» в ответ завалил трёшку! А один из голов — в меньшинстве за удаление Мяяття на 51-й минуте. Дубль оформил Хёуге (тот самый, который был в «Милане» и принадлежит «Айнтрахту»), ещё отличился Хёг. Гюль на 90-й минуте один мяч отквитал, но на большее португальцев не хватило. Спасибо летающему по углам Хайкину. Портал Sofascore за семь спасений выдал ему высокую оценку 8,3.

Подробнее об игре:
Первая сенсация в Лиге Европы! Команда россиянина в меньшинстве развалила «Порту»
Первая сенсация в Лиге Европы! Команда россиянина в меньшинстве развалила «Порту»

Сын легенды футбола дублем вытащил «АЗ Алкмар»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Эльфсборг
Борас, Швеция
0:1 Ума – 23'     1:1 ван Боммел – 44'     2:1 ван Боммел – 50'     2:2 Хедлунд – 53'     3:2 Пэрротт – 74'    
Удаления: нет / Хольмен – 86'

Помните бывшего футболиста «Барселоны», «Баварии», «Милана» и сборной Нидерландов Марка ван Боммела? У него подрос сынишка — 20-летний левый вингер «Алкмара» Рубен. И сегодня его дубль помог команде одолеть «Эльфсборг». Ещё с пенальти забил перешедший из «Тоттенхэма» Трой Пэрротт. Ума и Хедлунд обменялись голевыми передачами — этого было мало. Ещё и экс-динамовец Хольмен удалился под конец матча, не оставив партнёрам шанса на отыгрыш.

«МЮ» не смог обыграть любимую команду Валерия Карпина

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Твенте» не загрузил «МЮ» трёшку, как «Зениту» 13 лет назад. Но всё равно может гордиться результатом на «Олд Траффорд». В первом тайме нидерландцев точным ударом в девятку вскрыл Эриксен. И он же «привёз» ответный гол на 68-й минуте, завозившись и глупо потеряв мяч на своей половине поля. Эпизоду глупости добавил Онана, который ждал прострела и настежь открыл ближний угол, хотя Мазрауи перекрыл это направление. Ламмерс этим с радостью воспользовался. От позора манкунианцев в последние секунды мог спасать высоко прыгнувший Магуайр — Уннерсталл был против и выручил. «МЮ» победил только в одном из девяти последних матчей в еврокубках, уступив пять раз. Это вообще как, мистер тен Хаг?

«Твенте» сравнял счёт в матче с «МЮ»

«Твенте» сравнял счёт в матче с «МЮ»

Фото: Carl Recine/Getty Images

«Сосьедад» не удержал победу над «Ниццей»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Барренечеа – 18'     1:1 Росарио – 45'    

Захарян по-прежнему недоступен, хоть и начал тренироваться индивидуально после тяжёлой травмы. Без него «Реал Сосьедад» поделил очки с «Ниццей», причём для отзеркаливания соперника расставившись в непривычную схему с пятью защитниками. Было непросто. Во-первых, на 45-й минуте забил Росарио. Во-вторых, уже во втором тайме французы заработали пенальти — Гессан Ремиро не переиграл. А началось всё с гола Барренечеа. Интересно, что «Сосьедад» выставил полностью испанский состав. Круто, но шесть матчей без побед подряд — не очень.

«Ницца» — «Реал Сосьедад» — 1:1

«Ницца» — «Реал Сосьедад» — 1:1

Фото: ZUMA/ТАСС

«Лацио» за полчаса уничтожил киевское «Динамо»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим, Италия
0:1 Диа – 5'     0:2 Деле-Баширу – 34'     0:3 Диа – 35'    
Удаления: Брагару – 72' / Нослин – 82'

Про этот матч киевские болельщики захотят забыть как можно скорее. Что было с обороной «Динамо», понять сложно. Ошибки и индивидуальные, и позиционные привели к трём пропущенным голам с пятой по 35-й минуты. Деле-Баширу никто не мешал, а Диа — два раза. Голы на этом закончились, зато в финальном отрезке случились два удаления: на красную Брагары за наступ на ногу Дзакканьи несколько минут спустя ответил грубой отмашкой Нослин. И оба они незадолго до этого вышли со скамейки! Максим отбегал семь минут, Тейянни — три. Будто они пари перед матчем заключили.

«Динамо» К — «Лацио» — 0:3

«Динамо» К — «Лацио» — 0:3

Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

Икарди и Осимхен оказались круче Чалова и Оздоева

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Баба – 48'     1:1 Константелиас – 67'     2:1 Акгюн – 76'     3:1 Икарди – 90+5'    

ПАОК не прошёл испытание турецким выездом. Батшуайи, Икарди, Осимхен, Демирбай, Мертенс — столь убойное нападение есть далеко не у всех грандов. И оно себя показало во всей красе. Первый тайм прошёл без голов, а во втором началась жара: Баба во время углового срезал мяч в собственные ворота, Константелиас добил в пустые (жаль, не Чалов). К 75-й минуте счёт был равным, но потом «Галатасарай» взял своё: Осимхен ассистировал Акгюну, Демирбай — Икарди. Чалов провёл на поле 71 минуту, Оздоев — 77. Магомед получил жёлтую, но в целом оба россиянина ничем не запомнились.

Подробности:
Осимхен «съел» команду Чалова и Оздоева. «Галатасарай» легко наказал ПАОК за безволие
Осимхен «съел» команду Чалова и Оздоева. «Галатасарай» легко наказал ПАОК за безволие

Среди остальных матчей отметить стоит шедевральный гол 18-летнего нападающего «Хоффенхайма» Макса Моэрстедта в падении с лёта. Явный претендент на премию Пушкаша!

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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