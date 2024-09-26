«Чемпионство с ЦСКА — лучший момент». Первые слова Тошича после завершения карьеры

Болельщики ЦСКА называют Зорана Тошича легендой и даже призывали руководство клуба вернуть игрока в команду. Но в среду, 25 сентября, 37-летний серб объявил о завершении карьеры. В интервью «Чемпионату» Тошич объяснил, почему решился на этот шаг.

— Я долго думал. Мой последний сезон в Греции был успешным, но для этого понадобилось держать тело и организм в тонусе, это очень много работы и труда. Ничто не вечно, рано или поздно этот момент бы настал.

— Когда вы поняли, что пора?

— Я бы мог поиграть ещё год и закончить, однако решение связано и с моим состоянием, и с предложениями. Спасибо всем, кто хотел меня видеть в своей команде, но у меня было желание оставить болельщикам о себе хорошую память. Я уверен: завершить карьеру — лучшее решение.

— Вы говорили о наличии предложений. Почему никуда не пошли?

— Я до последнего надеялся, что поступит предложение, которое устроит меня и мою семью. В 37 лет мне надо работать втрое больше, чем в 27. Но не было предложения, которое дало бы мне мотивацию так работать. А жизнь после футбола – есть. Я дал футболу всё, что мог.

— Самый запоминающийся момент в карьере — из периода игры за ЦСКА?

— Да, чемпионство в 2014 году — лучший момент в карьере. Когда приносишь трофей своей команде – это очень приятно. Таких моментов очень мало в жизни.

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— А кто лучший партнёр по команде?

— Выделить одного очень сложно. Было много классных футболистов и в ЦСКА, и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Сербии. Все хотят играть с такими футболистами. Когда кто-то начинает играть в футбол, никто не думает, что все эти мечты сбудутся. Это очень тяжело. Но те футбольные мечты, которые были у меня в молодости, сбылись.

— Про кого вы можете сказать: «Я обязан ему своей карьерой»? Самый важный человек в вашей футбольной жизни?

— Мой первый тренер, который открыл мне путь в футбол. К сожалению, его с нами больше нет. Он сказал: «Вот, есть парень — Зоран Тошич, посмотрите». Также было много игроков, которые оказали на меня и мою карьеру большое влияние. Это Видич в «МЮ», Красич и Рахимич в ЦСКА. Они сделали мой путь намного легче. Тренеры сборной Сербии, Слуцкий, который всегда в меня верил. К счастью, таких важных людей много. Я им благодарен.

Зоран Тошич выходит на замену вместо Криштиану Роналду в матче «МЮ» Фото: Matthew Peters/Getty Images

— После вчерашнего заявления много сообщений уже получили?

— Очень много сообщений приходит. Пишут бывшие партнёры, тренеры, директора. Я очень рад, что люди помнят мою игру и пишут красивые сообщения.

— Что-то запомнилось?

— Пишут: «Благодаря тебе я начал болеть за ЦСКА», «Это было прекрасное время», «Спасибо тебе, Зоран». Наверное, тысяча сообщений (улыбается). И ни одного плохого! Значит, у меня получилась хорошая карьера.

— Что дальше?

— Я точно знаю только одно: футбол — моя жизнь и моя страсть. Я точно останусь в футболе.

— Это тренерство, скаутская деятельность?

— На сегодняшний момент у меня есть план отучиться на тренера, обучение начнётся совсем скоро. Смотрю в этом направлении. Самое главное, что у меня есть желание работать. Я обязан остаться в футболе и помочь ему. Он дал мне всё.