«Енисей» показал форму, вдохновлённую Суриковым
Женский «Енисей» представил удивительную форму. Команда вдохновилась жизнью Василия Сурикова!
Местный художник
Выбран этот художник был не случайно. Суриков родился в Красноярске и является настоящим символом города.
Приданое
В основу узора легла сливовая косынка-головка с золотым шитьём, которая принадлежала матери Сурикова Прасковье Фёдоровне и передавалась по наследству.
Сибирский колорит
Представили новую форму в «Енисее» тоже красиво — сделали фотосессию в музее-усадьбе Сурикова.
Женский «Енисей» представил колоритную форму, вдохновлённую жизнью Сурикова. Фото
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