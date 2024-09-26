Топ-матчи пятницы: Монфис — Медведев, «Магнитка» — «Ак Барс» и «ПСЖ» — «Ренн»

Спорт 27 сентября: собрали лучшие матчи в футболе, теннисе и хоккее. Залетайте в наш дайджест!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 7:30*: Гаэль Монфис (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 3), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Медведев в азиатской серии?

Даниил Медведев после неудачи на Кубке Лэйвера начинает азиатскую серию на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником будет непростой француз Гаэль Монфис. Теннисисты ранее встречались четырежды, и счёт пока ничейный — 2-2. Победитель нового матча далее сразится с французом Адрианом Маннарино.

🎾 7:30*: Софья Кенин (США) — Диана Шнайдер (Россия, 12), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Шнайдер с чемпионкой ТБШ?

20-летняя Диана Шнайдер начинает «тысячник» в Пекине матчем с чемпионкой ТБШ Софьей Кенин, которая на пять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Магдалена Френх — Алисия Паркс.

⚽️ 16:30: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве аутсайдеров РПЛ?

«Оренбург» забыл, как побеждать в РПЛ. В 1-м туре команда Давида Деограсии обыграла «Спартак» (2:0), а потом что-то пошло не так. Восемь туров без побед — такая серия привела к тому, что «Оренбург» уже упал в зону стыковых матчей. С другой стороны, клуб почти не уступает на своём стадионе — его обыграл только «Локомотив». У «Пари НН» есть своя серия без побед в РПЛ. Правда, она чуть скромнее — пять матчей. Разговоры о возможном уходе Саши Илича с поста главного тренера постоянно циркулируют в прессе, но серба пока никто не уволил. Может, это произойдёт после игры в Оренбурге?

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли «Авангард» из кризиса?

«Авангард» продолжает крепко лихорадить. Он отдаёт матчи, ведя в счёте, или просыпает начало игр, или ещё что-нибудь, не может реализовать создаваемые моменты и допускает роковые ошибки в ключевые моменты. Как итог – шесть поражений подряд и едва ли не худшая текущая форма среди всех команд лиги на данный момент («Барыс» выносим за скобки).

Непростой календарь омичам тоже не помогает, но все в равных условиях, и ситуацию надо переламывать, несмотря на обстоятельства. Сможет ли «Авангард» выйти из кризиса в Челябинске?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Магнитка» «Ак Барс»?

Топовый матч состоится в Магнитогорске, где «Металлург» продолжает домашнюю серию и примет «Ак Барс». Команда Андрея Разина уже разгребла проблемы, с которыми столкнулась на старте сезона, и показывает отличный хоккей. Что уж говорить, когда позавчера Алексей Жамнов разнёс свой «Спартак» после победы над «Магниткой», заявив, что его подопечные банально «отскочили» благодаря великолепной игре своего вратаря.

У «Ак Барса» тоже дела идут в гору – четыре победы кряду, две из которых – всухую. Если продолжит побеждать, то скоро может вернуться в топ Востока.

⚽️ 19:00: «Факел» — «Рубин», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Факел» серию неудачных матчей с «Рубином»?

«Факел» — худшая команда РПЛ по набранным очкам (5) и забитым мячам (4). Правда, в последней категории столько же голов оформили футболисты махачкалинского «Динамо». «Рубин» находится в середине таблицы, однако в последних трёх турах не одержал ни одной победы. В двух случаях он играл с топ-клубами. Уступил в Москве «Спартаку» (0:1) и поделил очки с ЦСКА в Казани — 1:1. Но было и поражение в домашнем матче с «Крыльями Советов» (0:2). В прошлом сезоне «Рубин» дважды обыграл соперника со счётом 1:0, а в нынешнем — победил в кубковой встрече (2:0). Сможет ли «Факел» забить хотя бы на этот раз?

Интересная задумка воронежского клуба: «Факел» впервые в своей истории проведёт ретроматч

🏒 19:30: СКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли СКА победную серию?

СКА набирает обороты – стали просыпаться лидеры, молодёжь в огне, на последнем рубеже творит чудеса Артемий Плешков. Не за горами и дебют в КХЛ топового защитника из НХЛ Тони Деанджело, но пока он тренируется и набирает форму. Меж тем петербуржцы выиграли уже четыре матча подряд, но впереди у них – встреча с «Северсталью», прямым конкурентом по турнирной таблице, их разделяет всего одно очко.

Череповчане продолжают непростой выезд, в котором пока было два поражения и всего по одному голу на матч. Оптимизма может добавлять то, что последние две очные встречи со СКА в рамках регулярок КХЛ остались именно за командой Андрея Козырева.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Ренн», Лига 1, 6-й тур

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Интрига: выйдет ли Сафонов в стартовом составе?

Главный вопрос: кто займёт место в воротах «ПСЖ»? Ранее появилась информация, что Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам в общей группе. До этого итальянец пропустил две игры из-за травмы, а его подменял Матвей Сафонов. Россиянин отыграл «на ноль» в Лиге чемпионов («ПСЖ» победил «Жирону» — 1:0), а потом пропустил во встрече Лиги 1 с «Реймсом» (1:1). «ПСЖ» пока находится на первой строчке в таблице чемпионата Франции (пять матчей, 13 очков), но «Марсель» и «Монако» уступают только по дополнительным показателям.