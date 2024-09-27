Что мы знаем о возможном бойкоте футболистов? Многие звёзды готовы на отчаянный шаг

Главная демагогия последних лет – футболисты недовольны увеличением количества матчей и повышенной нагрузкой. Дискуссии длятся уже достаточно долго, но со стартом нового сезона обрели повышенную актуальность — игроки всерьёз думают о забастовке.

Футболисты не выдерживают напряжённого календаря, однако матчей становится всё больше

Первым процесс запустил Родри. Он критиковал календарь ещё во время победного Евро-2024, а в сентябре вообще заявил, что футболисты могут устроить забастовку. «Думаю, такова общая позиция игроков. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у футболистов не останется другого выбора. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы являемся главными действующими лицами этого вида спорта или бизнеса, называйте как угодно», – сказал Родри в разговоре с BBC.

Родри на пресс-конференции Фото: Carl Recine/Getty Images

Испанца поддержали не только футболисты (Куртуа, Карвахаль, Кунде, Орбан), но и тренеры. Слова полузащитника прокомментировал Пеп Гвардиола: «Многие говорят об игроках, однако если что-то должно измениться, то это должно исходить от футболистов. Этот бизнес может существовать без владельцев, спортивных директоров и тренеров, но не без игроков».

Слова Родри о диких нагрузках печально подтвердились на практике: в матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» хавбек повредил крестообразные связки и, судя по всему, выбыл до конца сезона. Ситуация действительно уникальная, так как Родри — один из главных футбольных терминаторов. За восемь лет игры на взрослом уровне он пропустил всего лишь пять матчей из-за повреждений и четыре сезона подряд проводил на поле не менее 3900 минут.

Меж тем ФИФА и УЕФА продолжают реформировать турниры в пользу увеличения количества матчей. Европейский футбольный союз обновил Лигу чемпионов, подняв общее количество матчей со 125 до 189. ФИФА, в свою очередь, превратила клубный ЧМ в полноценный летний турнир, увеличив число участников. Если раньше «Реал» стартовал с полуфинала, то теперь для победы на турнире мадридцам придётся сыграть семь матчей. Летом Карло Анчелотти заявил, что мадридцы планируют бойкотировать турнир, но потом забрал слова назад.

Тибо Куртуа вратарь «Реала» «Игроки устроят забастовку? Это тяжело. Я не думаю, что дело в количестве игр. Дело в перерыве между сезонами. У тех, кто далеко прошёл на Копа Америка и Евро, было по три недели отпуска. Это невозможно. В НБА ты отдыхаешь четыре месяца».



Параллельно ФИФА запустила Межконтинентальный кубок – тот же КЧМ прошлого формата. Но здесь «Реал» сразу сыграет в финале, в отличие от клубов из других конфедераций.

Нагрузка на молодежь и перелёты

В начале сентября Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала ежегодный отчёт о загруженности футболистов. Ниже несколько интересных моментов из документа.

Даниэль Карвахаль защитник «Реала» и сборной Испании «Для нас, футболистов, забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нам нужно подать голос».



Во-первых, повышенная нагрузка на молодых футболистов. К примеру, 21-летний Джуд Беллингем за карьеру сыграл 251 матч. В его возрасте Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард провели 54 и 93 игры соответственно. К показателям Джуда слегка подобрался Уэйн Руни, у которого к 21 году накопилось 212 матчей. При этом в 32 года Уэйн уже перестал тянуть топ-уровень. Одной из причин называют ранний старт карьеры и высокие нагрузки на юное тело. Не будем прогнозировать, что будет с Джудом через 15 лет, но по прогнозам FIFPro Беллингем может провести за карьеру около 1200 матчей.

Уэйн Руни в «МЮ» (2004-2005 годы) и в 2024 году Фото: Getty Images

Из других примеров – Флориан Вирц, который за всю карьеру провёл 11 500 минут на поле, тогда как Михаэль Баллак в его возрасте отыграл всего 4175 минут. Винисиус к 24 годам принял участие в 369 играх, а Роналдиньо – в 163.

Во-вторых, ассоциация считает, что 55 и больше матчей за сезон – катастрофическая цифра при нынешних нагрузках, которая ведёт к большому риску травм. Для отчёта брали показатели более 800 футболистов в сезоне-2023/2024, и за границу в 55 игр вышло 17% игроков.

Жюль Кунде защитник «Барселоны» и сборной Франции «Придёт время объявить забастовку, потому что это единственный способ заставить людей, которые принимают решения, прислушаться к нам. Травм становится всё больше, а времени на отдых остаётся всё меньше. Когда играешь на клубном чемпионате мира, матчей становится ещё больше, времени на отдых ещё меньше. 70 матчей за сезон. Это безумие. Изменений не произошло потому, что нам не хватает организованности».



Если брать персоналии, одна из главных жертв загруженного календаря – форвард Хулиан Альварес. Его 83 раза включали в состав на матчи, в 69 из них он вышел на поле – абсолютный рекорд среди футболистов топ-5 лиг за сезон, хотя по сыгранным минутам он не входит даже в топ-10. В расчёт берутся не только матчи «Манчестер Сити» – не забываем, что летом аргентинец представлял сборную Аргентины на Кубке Америки и летней Олимпиаде. А это дополнительные часы перелета.

Хулиан Альварес в сборной Аргентины Фото: Daiana Panza / NurPhoto via Getty Images

Вот что сказал на тему перелётов Феде Вальверде: «График очень тяжёлый. Особенно для игроков из Южной Америки. У нас 12-часовые перелёты туда и обратно. Бывают моменты, когда это слишком для нашего тела».

В прошлых отчётах FIFPro обозначала стандарты по загруженности футболистов. По расчётам FIFPro, в среднем за сезон футболисты провели вне рабочего места 12% своего времени. Остальное время они тренируются, участвуют в матчах и находятся в перелётах. Ассоциация считает, что игрокам полагается 28-дневный предсезонный и 14-дневный межсезонный отдых. Но как недавно подметил Де Брёйне, многие футболисты рискуют недополучить необходимые дни перезагрузки: перерыв между финалом КЧМ и новым сезоном АПЛ составляет всего три недели. Если в финал ЧМ попадёт английская команда, то ей придется жертвовать либо первыми турами чемпионата, либо футболистами.

Вилли Орбан защитник «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии «Родри прав, игр слишком много. Матчей слишком много, и мы, игроки, должны быть особенно внимательны в этом сезоне. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны, а здоровье всегда должно быть на первом месте».



Ассоциация не проигнорировала и турнирные обновления от ФИФА и УЕФА. По приблизительным расчетам, в этом сезоне Федерико Вальверде может сыграть в 79 матчах, поблизости Фоден с 77 прогнозируемыми матчами. Словами дело не ограничивается: в июне европейские профсоюзы совместно с FIFPro подали судебный иск против ФИФА из-за одностороннего расширения календаря. Ассоциация видит в действиях Джанни Инфантино «полное отсутствие принципов охраны труда и техники безопасности».

А как было раньше?

Но неужели футболисты прошлого играли меньше? Международный центр спортивных исследований (CIES) сравнил выступления футболистов в высших дивизионах за последние 25 лет. Лидером по количеству сыгранных минут за сезон стал защитник Давид Луис. В сезоне-2012/2013 бразилец отыграл 6258 минут (приблизительно 70 полных матчей). Следом идут Фрэнк Лэмпард в сезоне-2006/2007 и Роберто Карлос в сезоне-1999/2000. В топ-10 лишь один пример из последних 10 сезонов – Бруну Фернандеш и его кампания-2022/2023, в которой он провел 6072 минуты на поле.

Давид Луис в «Челси» Фото: Masashi Hara/Getty Images

Если посмотреть на статистику сезона-2010/2011, то за линию в 55 полных матчей вышли 13 футболистов, если не считать вратарей. В сезоне-2023/2024 таких игроков 29. В современном футболе есть небольшое преимущество в виде пяти замен за матч, но далеко не все тренеры их используют – привет, Гвардиола. С другой стороны, нынешняя игра заострена на адреналиновом прессинге и рывках – игроки тратят больше сил и энергии в матчах, поэтому к концу сезона они выхолощены и играют «на автомате». В этом мы убедились во время Евро-2024, который потерял в зрелищности относительно прошлых годов.

Как раз в этом может крыться главный ответ на критику современного футбола. За ностальгическими возгласами об эстетике игры в нулевых кроется логическое объяснение. И, кажется, спасти игру может только революция под руководством Родри.