«Сан-Паулу» устроил акцию с дирижаблем, но он упал на жилые дома

«Сан-Паулу» устроил акцию с дирижаблем, но он упал

«Сан-Паулу» придумал интересную акцию: запустил над городом дирижабль с лозунгами в поддержку команды. Вот только первый испытательный полёт закончился печально — летательный аппарат упал на жилые дома.