«Сан-Паулу» устроил акцию с дирижаблем, но он упал
«Сан-Паулу» придумал интересную акцию: запустил над городом дирижабль с лозунгами в поддержку команды. Вот только первый испытательный полёт закончился печально — летательный аппарат упал на жилые дома.
Неудача
К счастью, никто не пострадал. Вот только эмоции «Сан-Паулу» перед матчем 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Ботафого» это явно подпортило. Команда проиграла в серии пенальти — 1:1 (4:5 пен.).
«Сан-Паулу» устроил акцию с дирижаблем, но он упал на жилые дома
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