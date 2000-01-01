5 самых дорогих составов ЛЕ в этом сезоне
Вслед за Лигой чемпионов стартовала и Лига Европы. Как выглядят составы самых дорогих команд турнира в этом сезоне?
5-е место — «Порту»
По данным Transfermarkt, состав португальской команды оценивается в € 334 млн.
4-е место — «Рома»
Общая стоимость футболистов итальянского клуба — € 339 млн.
3-е место — «Реал Сосьедад»
Состав испанской команды оценивается в € 431 млн.
2-е место — «Тоттенхэм»
Общая стоимость футболистов «шпор» — € 768 млн.
1-е место — «Манчестер Юнайтед»
Состав «дьяволов» оценивается в € 857 млн.
5 самых дорогих составов Лиги Европы сезона-2024/2025
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