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Амкал — Алания — 0:1, обзор матча Кубка России, Гогниев, Абдоков, видео, 26 сентября 2024 года

Сказка «Амкала» в Кубке — всё! «Алания» Гогниева выбила последний медийный клуб из турнира
Кирилл Закатченко
«Амкал» — «Алания» — 0:1
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«Амкал» впервые в истории турнира проиграл в основное время.

«Амкал» — единственный клуб Медиалиги, который оказался в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Он достойно бился с очередным соперником, но всё-таки проиграл.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Амкал
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Абдоков – 11'    

Признавайтесь: скучали по Спартаку Гогниеву? На днях экспрессивный тренер вернулся в «Аланию», а потом прилетел в Москву на кубковый матч с «Амкалом». Перед игрой активно муссировалась тема конфликта Гогниева с тренером «Амкала» Виталием Пановым. Перед матчем они не пожали друг другу руки. По словам Панова, его отношения с Гогниевым испортились несколько лет назад. Тогда «Алания» приехала в Астрахань на игру с «Волгарём» (его тренировал Панов) во Второй лиге. Панов утверждает, что Гогниев вёл себя неадекватно.

Вспоминаем, как «Амкал» играл на предыдущих стадиях Кубка:
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«Амкал» в этом сезоне повторил достижение 2DROTS — дошёл до четвёртого раунда Пути регионов Кубка России. Ни один клуб Медиалиги раньше не добирался до пятого круга. И, соответственно, никто из них не обыгрывал в Кубке клубы Первой лиги. У «Амкала» появился шанс попасть в историю, но начало встречи получилось обескураживающим для хозяев.

На 11-й минуте Нури Абдоков нанёс великолепный удар в дальний угол — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. «Не, ну в МФЛ так не попадают. Как отбивать такое вообще?» — чётко отметила пресс-служба «Амкала» в социальных сетях.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже Абдоков заходил на дубль — вратарь Максим Швагирев на этот раз справился с ударом в дальний угол. «Амкал» ответил своей контратакой, которую завершал Артур Рябокобыленко. Всё было хорошо, кроме завершающего удара, поскольку Ряба (так написано на футболке игрока медиаклуба) пробил во вратаря с близкого расстояния.

В концовке первого тайма «Амкалу» пришлось непросто. Это почувствовал и тренер Панов, который призывал с бровки немного потерпеть. Хозяева дотерпели, хотя едва не пропустили перед самым перерывом. Абдоков получил третий момент за тайм, но неудачно пробил в падении головой, хотя до ворот было метров пять.

Начало второго тайма прошло с преимуществом медийного клуба. Самый жирный момент был на 66-й минуте — именно тогда Панов схватился за голову у кромки поля. Вратарь «Алании» Георгий Натабашвили остановил мяч на самой линии после удара головой Степана Костюкова. Кажется, «Амкал» никогда не был так близок к голу сегодня, как в этом эпизоде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но это был не последний момент у ворот «Алании». Позднее вышедший на замену Антон Карпов роскошно крутил в дальний угол, но Натабашвили снова не сплоховал и перевёл мяч на стандарт. Не будь голкипер гостей таким прыгучим, мы бы наверняка увидели гол-шедевр.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй половине «Амкал» играл гораздо активнее, нежели до перерыва. И моменты во втором тайме были только у ворот «Алании». На последних минутах вратарь «Амкала» Швагирев сбегал к чужим воротам и пробил головой выше перекладины. Команда Гогниева выстояла и прошла в следующий раунд Кубка России. А «Амкал» прервал серию. В двух предыдущих сезонах медийный клуб вылетал из турнира только в серии пенальти, а теперь впервые в истории проиграл в основное время.

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