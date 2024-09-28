Батраков vs Барко. Кто лучше — суперталант «Локомотива» или новая звезда «Спартака»?

Дерби «Локомотива» со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ – это, помимо всего прочего, битва двух новых героев российского чемпионата. Алексей Батраков против Эсекьеля Барко! 19-летний российский полузащитник в конце прошлого сезона дебютировал в элите, и ему потребовалось некоторое время на адаптацию во взрослом футболе, а в новом сезоне Батраков стал разрывать. 25-летний аргентинец только летом пришёл в «Спартак».

Эти двое действительно во многом похожи. Оба обладают качествами плеймейкера, играют в центре поля и зачастую оказываются на позиции «десятки». Оба «выживают» и творят на поле, несмотря на скромные физические данные. Рост Батракова 168 см, а Барко – 167 см. Кто же из них сильнее и больше заслуживает статуса звезды? Давайте сравнивать.

Начнём с ключевых показателей игроков – забитых мячей и голевых передач. Батраков провёл девять матчей в РПЛ и набрал 7+5. В среднем на одно результативное действие у российского полузащитника уходит 65 минут. Барко принял участие в восьми матчах чемпионата и набрал 4+4. Аргентинцу на одно результативное действие требуется 88 минут. Вдобавок у спартаковца три гола с пенальти, тогда как железнодорожник не исполнял 11-метровые. Таким образом, с точки зрения результативности вклад воспитанника «Локомотива» повыше.

Батраков совершал результативные действия в шести матчах из девяти. Лучшей для Алексея стала игра с «Ахматом», в которой полузащитник забил один мяч и сделал три голевые передачи. В последних двух встречах с «Оренбургом» и «Пари НН» Алексей набирал 2+0, а в игре с «Ростовом» – 1+1. Кроме того, он поразил ворота «Акрона» и ассистировал в матче с махачкалинским «Динамо».

С другой стороны, в топ-матчах Батраков не делал разницу. Он не совершал результативных действий в дерби с «Динамо» и ЦСКА, а также в домашней встрече с «Краснодаром». Предстоящая игра со «Спартаком» – возможность для Алексея исправить неприятную тенденцию. Конечно, пока в этом нет ничего страшного. Требовать от юного футболиста, если он не уникум вроде Ламина Ямаля, всего и сразу было бы несправедливо.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Барко результативные действия – в пяти матчах из восьми. Лучшими были игры с «Крыльями Советов» (0+2), «Факелом» (1+1) и московским «Динамо» (1+1). Ещё аргентинец набрал 1+0 с «Химками» и «Рубином». Эсекьелю один топ-матч на уровне РПЛ по-настоящему удался. Без голов и голевых передач он уходил с поля во встречах с «Ахматом», «Зенитом» и махачкалинским «Динамо».

Лучше понять вовлечённость Батракова и Барко в игру, их влияние на командные действие поможет более детальная статистика от RuStat.

Согласно статистике, аргентинец больше вовлечён в игру. В среднем за 90 минут Барко совершает 90,4 технико-тактического действия с 83% успеха. У Батракова 71,8 ТТД с 73% успеха. Очевидно, что спартаковцы при развитии своих атак активнее ищут и находят Эсекьеля, чем железнодорожники – Алексея.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Барко выполняет 58,8 передачи (тут и далее – за 90 минут), а точность его пасов составляет 87%. Батраков делает 47,2 передачи с 75% точности. Аргентинец также точнее пасует в штрафную соперника – 65% против 54% у российского хавбека. С другой стороны, самих пасов в чужую штрафную чуть-чуть больше у Алексея – 4,47 против 4,18. Мы помним, что каждая его подача со стандартов – это потенциальная голевая передача, настолько круто железнодорожник исполняет угловые или штрафные. По пасам под удар у Бартакова и Барко ничья – по 1,28. По созданным голевым моментам немного впереди россиянин (2,02 против 1,63).

Интересна также статистика полузащитников по действиям на чужой трети поля. Барко чаще появляется в этих зонах. У аргентинца 10,69 входа в чужую треть: через пас – 4,65, а через продвижение мяча – 6,04. У Батракова цифры скромнее: 3,95 входа в чужую треть. Через пас – 2,88, через продвижения мяча – 1,07. Естественное, многое зависит от стиля игры команды и от того, сколько времени она контролирует мяч у ворот и штрафной соперника.

Барко – более бьющий игрок. Эсекьель наносит 2,44 удара, тогда как Алексей – лишь 1,81 удара. В то же время россиянин точнее. У Батракова 1,17 удара в створ, а у аргентинца – 1,05. Барко, конечно, чаще идёт в дриблинг. Этот навык у него развит сильнее. Спартаковец совершает 4,76 обводки при 77% успеха. На счету хавбека «Локомотива» всего 0,64 обыгрыша при 60% успеха. В том числе и по этой причине Барко собирает на себе больше фолов – 3,6. У Батракова – 1,38 заработанного фола.

Разумеется, для оценки полузащитника важны не только действия с мячом, но и без мяча. Умение помогать обороне, участвовать в прессинге и контрпрессинге, выигрывать борьбу. Всё в цифры перевести невозможно, да и не все данные, которые получают профессиональные тренеры, доступны. Тем не менее есть кое-какая любопытная информация.

В единоборствах в атаке посильнее Барко. У аргентинца 9,75 такого единоборства при 63% успешных. У российского полузащитника – 6,07 при 53% успешных. А вот в единоборствах в обороне больше пользы от Батракова: 5,43 при 47% успеха против 3,37 при 45% успеха у аргентинца.

Железнодорожник опережает спартаковца и по другим ключевым показателям. Батраков совершает 2,88 отбора, 3,51 перехвата и 6,39 подбора. У Алексея 3,3 овладевания мячом. Здесь все цифры аргентинца ниже. Барко делает 1,86 отбора, 2,44 перехвата и 4,41 подбора. У спартаковца 1,74 овладевания мячом. Вероятно, оборонительные показатели были причиной того, что Эсекьель в этом году не всегда попадал в основу «Ривер Плейт».

В статистике двух полузащитников обращают на себя внимание также данные по потерям мяча. Их меньше у Барко – 4,99 против 7,03 у Батракова. На своей половине поля почти одинаково – 0,81 против 0,96. Фактически ничья у аргентинца с россиянином и по такому показателю, как неудачные обработки мяча (0,81 против 0,85).

«Локомотив» со «Спартаком» стартовали достаточно хорошо в значительной мере благодаря Батракову и Барко. Аргентинец более зрелый и опытный футболист. У Батракова в силу возраста выше потенциал: для скаутов из топ-5 лиг Европы хавбек «Локомотива» сейчас, вне всяких сомнений, интереснее, чем спартаковец.

По оценкам статистического сайта Sofascore, в топ-4 игроков РПЛ перед 10-м туром входили Батраков (8,18 балла), Барко (8,14), а также новички «Зенита» Максим Глушенков (8,10) и Лусиано Гонду (8,07). У сайта Whoscored эта же четвёрка сильнейших была расположена в ином порядке – Лусиано (8,10), Батраков (8,04), Глушенков (7,99) и Барко (7,93). А кто же лучший, на ваш взгляд? Пишите в комментариях.

И вот что ещё важно: для «Локомотива» в его финансовом положении самое ценное то, что клуб вырастил такого игрока в собственной академии, а не потратил на его покупку € 14 млн, как «Спартак» на Барко.