Возрождение конкурента «ПСЖ». Выдали поразительный старт сезона!

Главными открытиями прошлого сезона были «Байер», «Жирона» и «Болонья». Всё идёт к тому, что теперь мы будем говорить о «Марселе». Изменения в клубе впечатляют, хотя мы ещё летом предупреждали, что на эту команду стоит обратить внимание. Прошлый сезон получился провальным и по результатам, и по атмосфере в команде. В ней сменилось четыре главных тренера, а спортивный директор Хавьер Рибалта покинул клуб после угроз фанатов «Марселя».

Многие гадали, какой топ-клуб возглавит Роберто Де Дзерби после «Брайтона». В результате тренер оказался не в «Баварии», «Ювентусе» или «МЮ», а именно в проблемном «Марселе». Ему дали контракт сразу на три года. И сейчас, по итогам пяти туров, команда лидирует вместе с «ПСЖ» и «Монако». У всех по 13 очков.

Роберто Де Дзерби Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Последний матч «Марселя» получился вообще фантастическим по сценарию. В принципиальной встрече с «Лионом» команда Де Дзерби осталась в меньшинстве уже на пятой минуте – был удалён капитан Леонардо Балерди. За последние 15 лет в чемпионате Франции никто так быстро не получал две жёлтые карточки. Сначала защитник въехал в ноги сопернику, хотя даже просто фолить в той ситуации не имело смысла. А спустя пару минут завалил Ляказетта у штрафной, при том что партнёры вполне могли подстраховать.

Получился удивительный матч, в котором «Марсель» в меньшинстве сделал сразу два камбэка. Сначала проигрывал 0:1, однако перевернул игру и повёл 2:1. Затем «Лион» сравнял счёт на 90+3-й минуте, но «Марсель» каким-то чудом вырвал победу на 90+5-й, после ошибки вратаря «Лиона» Лукаса Перри. Эмоции гостей зашкаливали и на поле, и затем – в раздевалке.

В каком-то смысле типичная игра для «Марселя» в этом сезоне. Команда снова победила, хотя вряд ли должна была – «Лион» имел больше моментов. Если смотреть на ожидаемые голы, то ситуация выглядит абсурдной. «Марсель» делит первое место по очкам, хотя больше моментов допустил у своих ворот (8,0 xGA), чем создал сам (7,7 xG). Разница небольшая (-0,3 xGD), но для сравнения: у «ПСЖ» она не просто положительная, а составляет +10,1.

Тут возникает большое искушение сказать, что «Марселю» просто везёт на старте сезона. Отчасти так и есть. Соотношение набранных очков и созданных моментов наверняка выровняется на дистанции. Однако перформанс некоторых футболистов имеет смысл отметить уже сейчас. В том же матче с «Лионом» снова отбил пенальти Херонимо Рульи. Лишь вратарь «Марселя» в этом сезоне справился с двумя 11-метровыми, если брать топ-лиги.

Отбитый пенальти Фото: ФК «Марсель»

Вообще, в этом составе выделяются новички. И речь даже не про Адриена Рабьо, который пока даже не дебютировал. Помимо Рульи, впечатляют в первую очередь Мэйсон Гринвуд и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Бывший вингер «МЮ» возглавил список бомбардиров, забив пять мячей за пять туров. Как и раньше, футболист выделяется отличным ударом с обеих ног. Как ему ни скатишь мяч – всегда удобно бить. Показательно, что англичанин отличился по два раза левой и правой (и ещё один раз — головой).

Важная роль теперь и у Хёйбьерга. Он несколько лет был лидером «Тоттенхэма», но затем не пригодился Постекоглу. Весь прошлый сезон провёл в статусе запасного, которого иногда выпускали на поле. Теперь датчанин снова ключевой футболист, который определяет игру команды. Он лидер не только «Марселя», но и всей Лиги 1 по заблокированным обводкам (14), перехватам мяча (15), касаниям (533), передачам (472) и точным передачам (446).

Мэйсон Гринвуд Фото: Sylvain Dionisio ATPImages/Getty Images

Ну и, конечно, сам Де Дзерби уже стал звездой в Марселе. Особенно после убойного матча с «Лионом», когда все три гола «Марселя» забили футболисты, вышедшие во втором тайме. Получилось, что он угадал с заменами, хотя во многом так просто совпало – никто не мог закладываться на то, что на 90+5-й минуте вратарь соперника обрежется с передачей именно в этой зоне.

Тренер ещё только выстраивает свой футбол, но некоторые тенденции уже заметны. Одной из фишек «Брайтона» был розыгрыш мяча низом от ворот, когда соперников выманивали в прессинг. Вот и в «Марселе» сейчас вратарю приходится много играть ногами. После пяти туров Рульи – лидер Лиги 1 по количеству передач среди вратарей (175). Среднее владение «Марселя» по сравнению с прошлым сезоном чуть-чуть, но выросло (с 53,7% до 57%). Было бы явно больше, если бы не удаление в последнем туре. Матч с «Лионом» – единственный, когда «Марсель» при Де Дзерби уступил по владению (лишь 37%).

Стадион «Марселя» Фото: Скрин из трансляции

Ну и необходимо сказать про атмосферу вокруг команды. Сезон только стартовал, и говорить о титуле до неприличия рано. Тем более когда результаты превосходят уровень игры. Тем не менее эмоции – иррациональны. Футболисты после матча бесятся в раздевалке, словно уже взяли трофей, а болельщики установили рекорд клуба по проданным абонементам (49 000). «Марсель» и в прошлом сезоне был самой посещаемой командой Лиги 1, а теперь среднее количество зрителей выросло до 64 822 (у остальных команд меньше 50 000).

Уже сейчас обсуждается реализация билетов на матч с «ПСЖ», который состоится в Марселе через месяц. Клуб поступил хитро – продал 8000 пакетов билетов, которые включали в себя билеты на два ближайших домашних матча (с «Анже» – 4 октября и с «ПСЖ» – 27 октября). На остальные билеты (а их осталось мало, учитывая абонементы) будет 48 часов приоритета у членов фан-клуба. Вполне вероятно, что в свободной продаже билеты на французское «класико» просто не появятся.