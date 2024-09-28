Семак и «три башни». Почему у «Зенита» играют вместе Соболев, Лусиано и Кассьерра?

Матч «Краснодара» и «Зенита» – центральный в 10-м туре РПЛ. Вице-чемпион против чемпиона. Вторая команда чемпионата России на сегодняшний день против первой в таблице. Только коллективы Мурада Мусаева и Сергея Семака до сих не потерпели ни одного поражения. Неужели тренер «Зенита» и в Краснодаре рискнёт сыграть с тремя форвардами, как делал это в предыдущих матчах с ЦСКА и «Факелом»? И зачем вообще Семак образовал атакующее трио Соболев – Кассьерра – Лусиано? Интересные вопросы, горячая тема. Давайте попробуем разобраться.

Матч «Зенит» — «Краснодар» 28 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в трансляции телеканала «Матч ТВ». в трансляции телеканала «Матч ТВ».

Когда Соболев перешёл в «Зенит», казалось, что экс-спартаковец будет начинать первые матчи в петербургской команде на скамейке запасных. Всё-таки Александр сыграл за красно-белых в новом сезоне только однажды и после отстранения от работы с основой более месяца тренировался индивидуально. Он не в оптимальной форме, ему не хватает игрового тонуса. Собственно, после игры с «Факелом» это признал и сам Соболев:

«Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным. Мешают ли три форварда друг другу? Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не всё сразу».

Тем не менее Семак решил возвращать Соболеву тонус, нагружая его не малыми дозами игрового времени, а сразу бросив в водоворот. Выплывет или не выплывет? Пока как будто бы тонет. В матче с ЦСКА экс-спартаковец играл на острие, а Кассьерра (слева) и Лусиано (справа) поддерживали центрфорварда в роли условных вингеров или инсайдов. Это трио должно было давить на тройку центральных защитников армейцев.

Лусиано Гонду Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если абстрагироваться от положительного для «Зенита» результата (1:0), то получилось так себе. В игре чемпиона появился очевидный дисбаланс, были большие проблемы в центре поля. Связи между форвардами и остальными игроками оказались разорваны. Выехал «Зенит» на сверхмотивации новичка. Если в первых турах во всех матчах до своей травмы забивал Глушенков, то теперь в каждой игре поражает ворота соперников Лусиано – аргентинец пробил и Акинфеева.

«Мы хотели придать больше остроты и выпустили трёх форвардов, – объяснял ход своих мыслей Семак. – Хотели создавать голевые моменты – и один гол забили, но таких атак и моментов должно быть больше. Нам следует играть интереснее. Мы тяжеловато смотрелись. Сегодня решили выпустить такую атакующую тройку, Соболеву надо набирать форму через игровую практику».

Несмотря на неудачный в целом эксперимент, Семак не отказался от тройки форвардов и в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1). Разве что подкорректировал схему. Теперь она напоминала классические 4-4-2 с Лусиано на правом фланге, а Кассьерра из глубины поддерживал Соболева. Тренер передвинул фигуры, но по сути ничего не поменялось. В первом тайме «Зенит» мучился на поле, а не играл. Соболев впереди был сам по себе, как будто оказался один на забытом острове.

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Семак сделал тройную замену, однако, как ни странно, оставил всех трёх форвардов. Замены действительно усилили игру «Зенита», и к 68-й минуте, когда Соболев ушёл с поля, чемпион уже выигрывал со счётом 2:1 благодаря голам Кассьерры и Лусиано. Вообще, решение Семака по поводу трио Соболев – Кассьерра – Лусиано удивило ещё и потому, что тренер оба раза оставался без нападающих на скамейке. Добавить огня в чужой штрафной, выйдя на замену, мог разве что рослый хавбек Ерохин. Тот, к слову, и добил «наглецов из Воронежа».

Сейчас говорят о новом тренде Семака – игре с «тремя башнями». Но это не совсем правильно. Да, Лусиано и особенно Соболев – высокие и физически мощные нападающие, способные продавить центральных защитников соперника. Кассьерра же при своём росте 186 см никогда не был силовым форвардом. Об этом рассуждал и Семак, когда отвечал на вопрос о возможных трансферах Соболева и Кордобы из «Краснодара»:

«Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при 10 человек у соперника в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал».

Впрочем, есть ощущение, что на двух матчах история с «тремя башнями» в основе «Зенита» и закончится. Во-первых, «Краснодар» – не та команда, которая будет глубоко сидеть у своей штрафной и ждать, когда её «вскроют». «Быки» и сами прут в атаку, и пространство на своей половине поля оставляют. Следовательно, в Краснодаре «Зениту» нужен центральный нападающий, способный использовать это пространство. Никак не Соболев. Кроме того, использование Лусиано в таком футболе в качестве вингера вряд ли можно считать хорошей идеей, поскольку аргентинец, в отличие, например, от Глушенкова или Педро, не будет предлагать себя под передачи на ход. Он часто принимает мячи, ставя спину защитнику и находясь лицом к своим воротам. Таким образом, снизится количество быстрых атак.

Но главное – в состав вернулся Глушенков! Максим уже вышел на замену с «Факелом» впервые после перелома руки и, вероятно, будет готов больше сыграть в Краснодаре. Глушенков с Лусиано начали в «Зените» так, что должны иметь железное место в основе, если не мешают травмы. Центр поля держат на своих плечах три футбольных атланта – Барриос, Клаудиньо и Вендел. Поскольку с этим подбором игроков невозможно перейти на схему с тремя центральными защитниками (кому играть латералей?), останется только одно место в группе атаки. Для кого оно – для Кассьерры, Соболева или молодого Педро – очевидно, зависит от соперника, тактики и прочих деталей, которые виднее Семаку.

Игра с «тремя башнями» – более актуальная история для «Зенита» в матчах, когда потребуется отыгрываться. Такие случаи тоже будут, поскольку команда Семака не может раскатывать всех подряд (что доказали последние встречи), как делала это на старте чемпионата. На данном этапе для «Зенита» важнее не количество форвардов, а поиск баланса, чтобы увеличить количество ударов и создаваемых голевых моментов: пока чемпион лишь 13-й ударам в РПЛ – 11,2 в среднем за матч.