Мадридское дерби и битва «Баварии» с «Байером». На выходных в Европе много топ-матчей!

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 29 сентября, 18:30 мск

Интрига: кто из топ-клубов Англии улучшит положение в таблице?

Матч с топовой вывеской, хотя болельщики обеих команд сейчас с ужасом смотрят в таблицу АПЛ. «Тоттенхэм» находится на 10-м месте, «Манчестер Юнайтед» — на 11-м. Проигравший почти наверняка ещё больше увязнет в этом болоте. В 2020 году лондонский клуб унизил соперника на «Олд Траффорд» (6:1), но после этого ни разу не победил на поле «МЮ» (одна ничья, два поражения). Хозяева, в свою очередь, в этих трёх матчах забили в общей сложности семь мячей. А как будет на этот раз?