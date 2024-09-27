Мадридское дерби и битва «Баварии» с «Байером». На выходных в Европе много топ-матчей!

Новый уикенд — новая порция крутых матчей. Давайте по традиции сформируем рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Бавария» — «Байер»: суббота, 28 сентября, 19:30 мск
Интрига: справится ли мюнхенский клуб с действующим чемпионом?
«Байер» в прошлом сезоне был необычайно хорош. Мало того, что команда впервые в истории стала чемпионом Германии, так ещё и прошла турнир без единого поражения. Плюс победила в Кубке страны. А «Бавария» проиграла всё, что можно. В новый сезон мюнхенский клуб вошёл с новым тренером — Венсан Компани поменял Томаса Тухеля. Пока получается достаточно неплохо — четыре победы в четырёх матчах, 16 забитых мячей, три пропущенных, первое место в таблице. «Бавария» наверняка сделает всё, чтобы прихлопнуть соперника, который располагается на второй строчке в таблице. Ждём новую победу «Баварии» или очередной камбэк «Байера»?
«Атлетико» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 29 сентября, 22:00 мск
Интрига: кто победит в мадридском дерби?
Обе команды находятся в верхней части таблицы. «Реал» располагается на второй строчке в таблице Примеры, «Атлетико» — на четвёртой. Обе команды ещё ни разу не проиграли в нынешнем сезоне. В последнее время «Реалу» приходится непросто в дерби. Достаточно взглянуть на результаты матчей в прошлом сезоне. «Реал» проиграл принципиальному сопернику (2:4) в Кубке Испании и не справился с «Атлетико» в Примере (1:3, 1:1). Единственная победа команды Карло Анчелотти пришлась на Суперкубок — 5:3.
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 29 сентября, 18:30 мск
Интрига: кто из топ-клубов Англии улучшит положение в таблице?
Матч с топовой вывеской, хотя болельщики обеих команд сейчас с ужасом смотрят в таблицу АПЛ. «Тоттенхэм» находится на 10-м месте, «Манчестер Юнайтед» — на 11-м. Проигравший почти наверняка ещё больше увязнет в этом болоте. В 2020 году лондонский клуб унизил соперника на «Олд Траффорд» (6:1), но после этого ни разу не победил на поле «МЮ» (одна ничья, два поражения). Хозяева, в свою очередь, в этих трёх матчах забили в общей сложности семь мячей. А как будет на этот раз?
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: суббота, 28 сентября, 14:30 мск
Интрига: справится ли «Манчестер Сити» без Родри?
На прошлой неделе «Манчестер Сити» ушёл от поражения в домашней игре с «Арсеналом» (2:2). Хозяева забили на 90+8-й минуте, хотя соперник провёл весь второй тайм в меньшинстве. Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию из четырёх побед в АПЛ со старта сезона. Но есть гораздо более печальная новость для фанатов «Манчестер Сити». Клуб подтвердил после встречи, что ключевой полузащитник Родри повредил связки правого колена. «Ньюкасл» в прошлом туре «сгорел» в матче с «Фулхэмом» (1:3) и потерпел первое поражение в чемпионате. «Ман Сити» трижды обыграл «Ньюкасл» в предыдущих четырёх гостевых встречах в АПЛ и забил суммарно 10 мячей.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: суббота, 28 сентября, 19:30 мск
Интрига: доставит ли аутсайдер АПЛ какие-то проблемы «Ливерпулю»?
«Ливерпуль» одержал четыре победы в последних пяти гостевых матчах с «Вулверхэмптоном». С одной стороны, приятная статистика для фанатов мерсисайдцев. С другой — в четырёх случаях «Ливерпуль» побеждал с минимальным счётом, так что легко ему точно не будет. Команды по-разному стартовали в новом сезоне. «Ливерпуль» расположился на второй строчке в таблице, а отставание от первого места составляет всего одно очко. «Вулверхэмптон» тоже находится на второй строчке в таблице, но только с конца. Пять матчей, одно набранное очко, 14 пропущенных мячей — болельщикам «Вулвз» можно только посочувствовать.
«Арсенал» — «Лестер»: суббота, 28 сентября, 17:00 мск
Интрига: отберёт ли «Лестер» очки у ещё одного лондонского клуба?
Команда Микеля Артеты пока что располагается на четвёртой строчке в таблице АПЛ. Правда, сверху такая плотность, что отрыв лидера чемпионата от «Арсенала» составляет всего лишь два очка. «Лестер» пока не одержал ни одной победы после возвращения в АПЛ (три ничьих, два поражения). Прервать эту серию в гостевом матче с «Арсеналом» будет достаточно тяжело. В нынешнем сезоне «Лестер» уже отбирал очки у лондонского клуба — 1:1 в матче с «Тоттенхэмом». Получится ли провернуть такой трюк с другой столичной командой?
«Монако» — «Монпелье»: суббота, 28 сентября, 22:00 мск
Интрига: отметится ли Головин результативными действиями?
Монегаски хорошо стартовали в новом сезоне — четыре победы в пяти матчах, 13 очков, два пропущенных мяча, третье место в таблице. Параллельно «Монако» прихлопнул «Барселону» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Александр Головин пока не отметился результативными действиями, но он провёл в Лиге 1 всего 163 минуты. Может, россиянин порадует в предстоящей игре с «Монпелье»? Тем более соперник находится недалеко от зоны вылета, а именно на 15-й строчке.
«Осасуна» — «Барселона»: суббота, 28 сентября, 22:00 мск
Интрига: продлит ли «Барселона» победную серию?
«Барселона» набрала очень приличный темп в чемпионате Испании — семь побед в семи матчах. Для «Осасуны» это довольно неудобный соперник. Команда не обыгрывала «Барсу» на своём поле с 2012 года — серия без побед дома насчитывает восемь матчей. С другой стороны, «Осасуна» неплохо стартовала в новом сезоне и забралась на шестую строчку в таблице чемпионата Испании. Но кажется, что такую «Барселону» можно обыграть, только когда она находится в численном меньшинстве («Монако» не даст соврать).
«ПСЖ» — «Ренн»: пятница, 27 сентября, 22:00 мск
Интрига: кто займёт место в воротах «ПСЖ»?
Матвей Сафонов или Джанлуиджи Доннарумма? Итальянец получил травму, в результате чего россиянин дважды выходил в стартовом составе парижан. В Лиге чемпионов с «Жироной» (1:0) получилось отыграть «на ноль», а вот с «Реймсом» (1:1) в Лиге 1 — нет. К слову, соперник нанёс всего лишь один удар в створ. Недавно появилась информация, что Доннарумма приступил к тренировкам в общей группе. С другой стороны, пока непонятно, в какой форме находится итальянец. Может, россиянин получит ещё один шанс?
«Удинезе» — «Интер»: суббота, 28 сентября, 16:00 мск
Интрига: одержит ли «Интер» первую за месяц победу в Серии А?
В это сложно поверить, но перед очередным туром Серии А «Интер» занимает всего лишь седьмое место. Да-да, седьмое! Команда Симоне Индзаги не побеждает в турнире на протяжении двух туров. Сначала она ушла от поражения в игре с «Монцей» (1:1), а потом уступила в дерби «Милану» (1:2). С учётом международного перерыва «Интер» не побеждает в чемпионате Италии с 30 августа, то есть почти месяц. Соперник далеко не самый простой. «Удинезе» всё ещё входит в топ-3, хотя в прошлом туре проиграл в столице «Роме» — 0:3.