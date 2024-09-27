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Обзор матчей Лиги Европы 26 сентября 2024: Фенербахче, Тоттенхэм, Лион, Атлетик, Аякс, Бешикташ, Карабах, Рома, Айнтрахт

Чудо-камбэк аутсайдера в Германии и упущенная сенсация в Португалии. Главное в ЛЕ. Видео
Георгий Илющенко
Обзор матчей Лиги Европы 26 сентября 2024
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А ещё победа Моуринью и разгромные успехи «Тоттенхэма» с «Аяксом».

1-й тур основного этапа Лиги Европы — всё. Матчи второго дня получились не хуже первого. Конкретнее — в нашем традиционном кратком обзоре.

Вчерашний дайджест:
Такой восхитительный гол в нынешнем сезоне вы ещё не видели. Обзор матчей Лиги Европы
Видео
Такой восхитительный гол в нынешнем сезоне вы ещё не видели. Обзор матчей Лиги Европы

«Фенербахче» Моуринью выдал концерт с бельгийцами

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Сёюнджю – 26'     2:0 Бёрджесс – 82'     2:1 Сайкс – 90+3'    
Удаления: Осайи-Самуэль – 90' / Мак Аллистер – 74'

В противостоянии «Фенербахче» и «Юниона» было жарко: три гола (в том числе один в компенсированное время), уйма моментов, два удаления, незабитый пенальти. Причём бельгийцы по игре не уступали более именитому конкуренту, тем не менее растранжирили слишком много шансов. Ливакович, например, отражал мяч в штангу после верховой попытки Ивановича. Такая вот хорватская дуэль.

Турки в реализации проявили себя лучше: в середине первого тайма Сёюнджю с близкого расстояния реализовал скидку экс-защитника ЦСКА Бекао. На 74-й минуте Мак Аллистер (Кевин, брат чемпиона мира Алексиса) завалил на красную Эн-Несири, упростив «Фенеру» задачу. А там и Бёрджесс собственные ворота поразил. Уравнял составы двумя жёлтыми Осайи-Самуэль, ещё и 11-метровый подарив «Юниону». Ливакович спас, и всё равно в следующей атаке разница сократилась. Вратарь заслуживал «сухарь» – но что поделать. Стамбульские зрители явно не разочаровались.

Ливакович в матче с «Юнионом»

Ливакович в матче с «Юнионом»

Фото: Zuma/TASS

«Тоттенхэм» даже в меньшинстве разгромил «Карабах»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:35 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джонсон – 12'     2:0 Сарр – 52'     3:0 Соланке – 68'    
Удаления: Дрэгушин – 8' / нет

Матч из-за ливня и последовавшего за ним опоздания попавшего в пробку «Карабаха» начался на 35 минут позже. Будто бы извиняясь за лондонскую погоду, Дрэгушин на восьмой минуте глупо потерял мяч в центре поля. Пришлось срывать выход один на один Жунинью — заслуженная красная. Помогло ли это азербайджанцам? Если только не пропустить больше трёх раз. Джонсон точно пальнул в дальний угол, Сарр подкараулил вынос Кохальски, Соланке «подъел» за Соном и добил с пары метров.

При счёте 0:2 Джафаргулиев заработал пенальти — Байрамов не воскресил интригу и зарядил выше цели. При этом у гостей хватало шансов: виноваты сами, потому что с ударами из выгодных позиций явно затянули Зубир плюс те же Жунинью и Байрамов. Плюс один из лучших матчей в сезоне провёл вратарь хозяев Викарио – «Карабах» наиграл на 2 xG, но забил только из офсайда. Отставание в три мяча — не по игре. Тот случай, когда решил класс исполнителей.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko

«Аякс» испепелил команду Иммобиле и Паулисты

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Фитц-Джим – 31'     2:0 Годтс – 51'     3:0 Тейлор – 55'     4:0 Годтс – 73'    

«Бешикташ» Джованни ван Бронкхорста с экс-защитником «Арсенала» Паулистой и супербомбардиром Иммобиле приехал в Амстердам и отхватил четыре безответных гола. Может, стоило остаться в Турции? Вышедший на второй тайм итальянец в разгромном поражении едва ли виноват, а вот бразилец активно в нём поучаствовал. Как и его напарник по обороне — перешедший из «Аугсбурга» Удуохай. Футболисты «Аякса» творили что хотели. Фитц-Джим размялся ударом в штангу и позже поймал отскок, открыв счёт. Избиение продолжили Годтс и дважды Тейлор. Мешать им никто не планировал. Нидерландцам такая разница пригодится перед плей-офф.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В дерби Паредесов победителей нет

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Довбик – 32'     1:1 Паредес – 85'    

Хотя баск Айтор проявил себя лучше римского Леандро, кивком головы во время стандарта сравняв счёт на 85-й минуте. Возможно, самый статусный матч в 1-м туре проходил практически без моментов. Собственно, «Атлетик» реализовал свой единственный. Игру контролировала «Рома». Но кто вспомнит об этом? Нужно было забивать больше раза, который с навеса Анхелиньо устроил в первом тайме Довбик. Это уже четвёртая ничья итальянцев в шести матчах сезона. Команда слишком миролюбива. Подхватила вирус «Сатурна» нулевых?

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Лион» мучился и всё-таки разобрался с «Олимпиакосом»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Шерки – 65'     2:0 Бенрахма – 71'    

Лионцы в последнем туре Лиги 1 умудрились проиграть 2:3 «Марселю», находясь в большинстве с пятой минуты и упустив колоссальное количество убойных голевых эпизодов. Не везло им и в Лиге Европы, особенно Ляказетту: то защитник Карму мяч из ворот вынесет, то после сольного прохода штанга вмешается, то Цолакис вратарское мастерство продемонстрирует. На 67-й минуте «Олимпиакос» всё-таки дрогнул: защитник подправил в свои ворота удар Шерки. Чуть ли не сразу и Бенрахма своё имя на табло записал, убежав в контратаку вместе с ассистировавшим ему Заха. С этой командой не бывает скучно.

«Лион» — «Олимпиакос»

«Лион» — «Олимпиакос»

Фото: Zuma/TASS

Суперкамбэк «Виктории» в Германии

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
3 : 3
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Экитике – 38'     1:1 Шульц – 41'     2:1 Эбимбе – 62'     3:1 Кристенсен – 67'     3:2 Аду – 86'     3:3 Емелка – 90+3'    

Если вы живёте в Пльзени, то сегодня можете даже не жаловаться на отсутствие сна — радостные местные фанаты наверняка крайне шумны. И ладно ничья на выезде у «Айнтрахта». Главное, как её добыли. К 67-й минуте Экитике, Эбимбе и Кристенсен устроили 3:1 — за чехов забил Шульц. Такой счёт сохранялся до 87-й минуты. Видимо, немцы уже начали праздновать. Зря, ведь Аду и Емелка оформили мировую. Гости владели мячом всего 32% времени. Но не сильно уступили по моментам (1,24 на 1,40 xG) и заслужили камбэк.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Маккаби» упустил не только сенсационную победу, но и ничью

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Давида – 30'     1:1 Брума – 88'     2:1 Брума – 90+5'    
Удаления: нет / Каниховски – 90+8', Асанте – 90+9'

Среди остальных матчей отметим практически состоявшееся неожиданное домашнее поражение «Браги» от тель-авивского «Маккаби». Ещё в первом тайме Давида забил с 11-метрового. Португальцы на такое ничем не отвечали. До 88-й минуты, пока победу не оформил с игры и с пенальти Брума. Незадолго до этого Перец зарядил в перекладину. Теперь израильтяне будут вспоминать тот момент с ещё большей горечью. Также на 90+8-й и на 90+9-й удалились раздосадованные перевёртышем результата Каниховски и Асанте.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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Таблица Лиги Европы после 1-го тура
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