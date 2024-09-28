А ЦСКА придётся повозиться с соперником, которому очень нужны очки. Следим за чемпионатом России вместе!

Феерический день в РПЛ! Новое дерби «Спартака» и битва «Краснодара» с «Зенитом». LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ стартовал 10-й тур, и суббота определённо станет его украшением. Сегодня, 28 сентября, состоятся четыре матча, два из которых с большим запасом тянут на приставку «топ».

Откроют игровой день ЦСКА и «Ахмат». Армейцы под руководством Николича пока не отличаются стабильностью: в двух последних матчах — поражение и ничья. Но у грозненцев дела ещё хуже. В предыдущем туре они были максимально близки к первой победе в сезоне, однако умудрились пропустить от «Крыльев» в самой концовке. Чтобы выбраться из зоны вылета, нужно срочно набирать очки, но сделать это в Москве будет нелегко.

Следом состоится один из двух матчей тура. Московское дерби — «Локомотив» против «Спартака». Команда Галактионова блестяще начала сезон. Несмотря на потери летом, «Локо» уверенно держится в тройке лидеров и даже «Зениту» уступает всего два очка. «Спартак» же после неплохого старта стал часто терять очки, поэтому опустился в таблице. Даже победа не позволит догнать «Локо» по очкам, но лучше так, чем плестись сзади.

Ещё один матч тура! «Краснодар» и «Зенит» — вице-чемпион и чемпион России. И в таблице на данный момент находятся рядом, причём в том же порядке, что и в прошлом сезоне. При этом, как ни странно, в лучшей форме находится «Краснодар»: уже шесть побед подряд в РПЛ! «Зенит» же нащупывает игру после обновления атаки и в пяти турах умудрился дважды сыграть вничью. Потеря очков не станет критичной, но только если речь не о поражении. Ведь «Краснодар» в случае победы взлетит на первое место.

Также вечером нас ждёт заруба «Ростова» и «Акрона», но за ней будем следить отдельно. А об остальных матчах «Чемпионат» расскажет в традиционном онлайне. Присоединяйтесь!

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