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Месси, Ямаль и другие игроки в стиле звёзд 80-90-х
Месси, Ямаль и другие игроки в стиле звёзд 80-90-х
Дизайнер Оливер Дресслер представил, как бы выглядели современные звёзды футбола в 80-90-х. Художник создал удивительные портреты в стиле футбольных стикеров. Вышло очень круто!
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
Неймар
Неймар
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Лионель Месси
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Лука Модрич
Лука Модрич
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Дизайнер представил Месси, Ямаля и Роналду в стиле звёзд футбола 80-90-х. Фото
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