Дизайнер представил Месси, Ямаля и Роналду в стиле звёзд футбола 80-90-х. Фото

Месси, Ямаль и другие игроки в стиле звёзд 80-90-х

Дизайнер Оливер Дресслер представил, как бы выглядели современные звёзды футбола в 80-90-х. Художник создал удивительные портреты в стиле футбольных стикеров. Вышло очень круто!