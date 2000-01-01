Месси, Ямаль и другие игроки в стиле звёзд 80-90-х
Дизайнер Оливер Дресслер представил, как бы выглядели современные звёзды футбола в 80-90-х. Художник создал удивительные портреты в стиле футбольных стикеров. Вышло очень круто!
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем
Неймар
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Мохамед Салах
Лука Модрич
Томас Мюллер
Сон Хын Мин
Дизайнер представил Месси, Ямаля и Роналду в стиле звёзд футбола 80-90-х. Фото
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