«Будё-Глимт» ехал на матч ЛЕ всего 220 метров
«Будё-Глимт» попал в необычную ситуацию перед матчем с «Порту» (3:2). Норвежской команде пришлось проехать до стадиона 220 метров на автобусе. Всё потому, что так попросил УЕФА.
Короткое путешествие
Большинство футболистов «Будё-Глимт» живёт рядом с домашним стадионом, поэтому приходит на матчи пешком. Здесь же команде пришлось собраться в одной точке и проехать 220 метров на автобусе.
Красивая картинка
Всё из-за правил УЕФА. Согласно им, команды должны приезжать на матчи Лиги Европы на автобусе. Делается это ради красивой телевизионной картинки.
«Будё-Глимт» проехал 220 метров на автобусе ради матча с «Порту». Всё из-за правил УЕФА
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