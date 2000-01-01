«Будё-Глимт» проехал 220 метров на автобусе ради матча с «Порту». Всё из-за правил УЕФА

«Будё-Глимт» ехал на матч ЛЕ всего 220 метров

«Будё-Глимт» попал в необычную ситуацию перед матчем с «Порту» (3:2). Норвежской команде пришлось проехать до стадиона 220 метров на автобусе. Всё потому, что так попросил УЕФА.