«Реал» вовремя потерял Мбаппе. И вот почему

В прошлом сезоне «Атлетико» стал единственной командой, которая обыграла мадридский «Реал». Сначала была победа в чемпионате (3:1), а потом — эпическая битва в Кубке, в которой банда Симеоне додавила парней Анчелотти в дополнительное время (4:2). Впереди новое мадридское дерби. И прямо перед ним «Реал» потерял Килиана Мбаппе.

По всем законам логики травма такого игрока, да ещё и перед большим матчем, не может нести ничего хорошего. Особенно с учётом того, что Мбаппе всё лучше интегрируется в футбол «Реала», сыгрывается с партнёрами, забивает уже не только с пенальти, но и с игры. Однако «Мадрид» и логика не всегда идут вместе. «Реал» часто бывает алогичен — и в этом его сила и магия. Травма Мбаппе — именно в преддверии матча с «Атлетико» — может сыграть команде Анчелотти в плюс.

Без Килиана «Реал», вероятно, перестроится на базовую схему прошлого сезона. 4-4-2 без мяча, когда слева находится Беллингем, справа — Вальверде. А на мяче — постоянное движение без жёсткой привязки к позициям. Винисиус и Родриго будут создавать ширину, а Беллингем получит возможность чаще, чем при наличии Мбаппе, оказываться у чужих ворот.

Винисиус, Родриго и Беллингем Фото: Getty Images

По сравнению с прошлым сезоном, не будет Крооса, и это огромная, невосполнимая потеря. Но его роль может взять на себя Модрич, который, к слову, в матче с «Алавесом» на неделе вышел только на замену. Так что сил хотя бы на час против «Атлетико» хорвату хватить должно. Нет моторного Камавинга — но есть мощный Тчуамени, который по идее тоже должен выйти в центре поля.

Так чем же всё-таки может быть полезна травма Мбаппе? А именно тем, что «Реал» вернётся к схеме, которую он знает. Большие матчи — не время для экспериментов. Там нужно использовать то, что знаешь и умеешь лучшего всего. Как говорили в первом сезоне сериала «Метод»: «Лучшее оружие — то, в котором ты уверен».

На момент первого дерби прошлого сезона (сентябрь 2023-го) «Реал» привыкал к Беллингему, а Беллингем — к «Реалу». Команда перестраивалась после ухода Бензема. Плюс из-за травмы не играл Винисиус. Шаткая, только искавшая себя команда Анчелотти напоролась на мясников Симеоне, которые дали железную дисциплину и разобрали «Реал» на атомы.

Когда было дерби в Кубке (январь 2024-го), Мадрид уже нащупал нужные сочетания. Но незадолго до этого команда Анчелотти рубилась в Суперкубке: в 120-минутном полуфинале обыграли как раз «Атлетико» (5:3), а в финале разбили «Барселону» (4:1). Матчи «Атлетико» — «Барселона» — «Атлетико» уложились всего в восемь дней. У «Реала» накопилась и физическая, и эмоциональная усталость. Плюс у «Атлетико» был зуб на «Мадрид» после проигрыша в Суперкубке. Из всего этого и сложилось поражение «Реала» в кубковом дерби. Найденные Анчелотти правильные сочетания не помогли.

«Атлетико» обыгрывает «Реал» в Кубке Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Сейчас другая ситуация. Сезон только начался, так что до пика усталости далеко. «Реал» не в идеальном состоянии, он только набирает. Но он при этом точно не вымотан. В отсутствие Мбаппе возможность показаковать у чужих ворот, как в прошлом сезоне, получает Беллингем. Ушедший ещё глубже в тень, но при этом всё ещё очень полезный Родриго может наконец хоть немного искупаться в лучах славы. Винисиус — вновь главный фронтмен. Он не тушуется и рядом с Мбаппе. Но всё же без Килиана Вини — безальтернативно главный в атаке. Это наверняка заведёт его ещё сильнее.

В дерби может быть всё что угодно. Нет никаких сомнений, что игра получится упорной. «Одной калитки» не будет точно. Но всё же «Реал» может получить преимущество благодаря тому, что сыграет по проверенной и хорошо обкатанной в прошлом сезоне схеме. При всех плюсах Мбаппе, он только становится частью команды, этот процесс идёт прямо сейчас. С ним «Реал» пока ещё более экспериментален, чем без него. И в дерби это могло сыграть в минус.