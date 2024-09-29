Получали ли эти игроки «Золотой мяч» в составе «Реала»? Тест для знатоков футбола

В испанскую прессу просочилась информация, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Если это произойдёт, то мадридский клуб обойдёт «Барселону» по количеству подобных наград. Пока что футболисты обоих клубов получали приз по 12 раз. Сама церемония вручения награды пройдёт в конце октября в Париже, то есть до мероприятия остался всего один месяц.

В связи с этим мы подготовили для вас тест из 10 вопросов по игрокам, которые завоёвывали или не завоёвывали «Золотой мяч» в составе «Реала». Если вы хорошо знаете историю, то наверняка ответите на все вопросы. Но на каких-то вопросах придётся напрячь память. Проверьте собственные знания! Свои результаты пишите в комментариях.