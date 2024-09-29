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Получали ли эти футболисты Золотой мяч в составе Реала, текст, Фигу, Зидан, Роналду, Кака, Роналдо, Модрич

Получали ли эти игроки «Золотой мяч» в составе «Реала»? Тест для знатоков футбола
Кирилл Закатченко
Получали ли эти футболисты «ЗМ» в составе «Реала»?
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10 вопросов о лучших футболистах мира.

В испанскую прессу просочилась информация, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Если это произойдёт, то мадридский клуб обойдёт «Барселону» по количеству подобных наград. Пока что футболисты обоих клубов получали приз по 12 раз. Сама церемония вручения награды пройдёт в конце октября в Париже, то есть до мероприятия остался всего один месяц.

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В связи с этим мы подготовили для вас тест из 10 вопросов по игрокам, которые завоёвывали или не завоёвывали «Золотой мяч» в составе «Реала». Если вы хорошо знаете историю, то наверняка ответите на все вопросы. Но на каких-то вопросах придётся напрячь память. Проверьте собственные знания! Свои результаты пишите в комментариях.

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