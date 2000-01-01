16-летний футболист из Дагестана оформил хет-трик в составе «МЮ» U17. Видео

16-летний россиянин оформил хет-трик за «МЮ» U17

11 июля Амир Ибрагимов заключил профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед», а в конце сентября шикарно отыграл за команду в матче с «Ливерпулем» (5:2). Футболист из Дагестана поучаствовал во всех голах «МЮ» в матче, оформив хет-трик и сделав две голевые передачи.