Энцо Зидан ушёл из футбола в 29 лет. Почему?
Старший сын Зинедина Зидана Энцо завершил карьеру в 29 лет. Он прошёл академию «Реала» и надолго задержался в системе клуба, но продолжительной и успешной футбольной карьеры у сына легенды не получилось.
С 10 лет в системе «Реала»
В 10 лет Энцо попал в академию мадридского «Реала», прошёл все ступени и в сезоне-2014/2015 начал играть за «Кастилью». Со временем он стал основным полузащитником команды, его даже назначили вице-капитаном.
Один матч в основе «Реала» и мнение отца
С 2016 года Энцо привлекали к тренировкам с основой «Реала». Первый и последний матч в составе команды случился в ноябре того же года в кубковой встрече с «Культураль Леонесой». Он сразу забил гол, а Зинедин сказал: «Я горжусь Энцо как отец и как тренер».
Массовый хейт
К сожалению, Энцо не удалось избежать пресловутого сравнения со знаменитым отцом. Футбольные фанаты говорили об отсутствии таланта у сына легенды, а его успех в составе «сливочных» связывали с авторитетом Зидана-старшего в клубе.
Никакого футбола, только бизнес!
Теперь Энцо займётся недвижимостью и инвестициями. Он стал первым из сыновей Зинедина, который решил не развиваться в футболе. Остальные три сына легенды продолжают карьеру в спорте.
Сын Зидана завершил футбольную карьеру в 29 лет
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