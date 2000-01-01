Сын Зидана завершил футбольную карьеру в 29 лет

Один матч в основе «Реала» и мнение отца

С 2016 года Энцо привлекали к тренировкам с основой «Реала». Первый и последний матч в составе команды случился в ноябре того же года в кубковой встрече с «Культураль Леонесой». Он сразу забил гол, а Зинедин сказал: «Я горжусь Энцо как отец и как тренер».