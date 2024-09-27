Топ-события субботы: «Локо» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ, ХК «Спартак» — ЦСКА

Насыщенное 28 сентября: бой Дарьи Железняковой в UFC и много яркого футбола. Собрали для вас всё самое главное!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:00*: Мирра Андреева (Россия, 17) — Ирина Бегу (Румыния, SR), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Мирра на турнире в Пекине?

Мирра Андреева в прошлом году дебютировала на «тысячнике» в Пекине и дошла до третьего круга. Сейчас 17-летняя россиянка, будучи сеяной, стартует сразу со второго круга матчем с румынкой Ириной Бегу, которая вдвое её старше. На уровне WTA девушки ранее не пересекались на корте, а победительница далее сыграет с кем-то из пары Виктория Голубич — Донна Векич.

🏒 13:00: «Барыс» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК Барыс Астана Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отомстит ли Вячеслав Буцаев бывшему клубу?

В позапрошлом сезоне «Витязь» добился лучшего результата в истории клуба в КХЛ, сумев выйти в плей-офф и там впервые выиграть кубковый матч. Успеха подмосковный клуб добился под руководством Вячеслава Буцаева, но контракт с тренером продлён не был. С тех пор «Витязь» сменил уже трёх главных тренеров, а сам Буцаев после пропущенного сезона на днях принял «Барыс». Чем закончится первая встреча специалиста с его бывшим клубом?

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Ахмат», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победит ли ЦСКА в РПЛ впервые за месяц?

На этой неделе ЦСКА оказался в центре внимания в связи с переходом Миралема Пьянича. Эта сделка вызывает множество вопросов, как и игра армейцев. ЦСКА подходит к матчу, занимая шестое место в таблице. Отставание от первой строчки составляет девять очков, а последняя победа красно-синих в РПЛ зафиксирована ещё в конце августа. У «Ахмата» тяжёлое положение — команда находится в зоне прямого вылета. Она никак не может победить после возвращения Сергея Ташуева на пост главного тренера. В прошлом туре «Ахмату» не хватило всего нескольких секунд, чтобы обыграть «Крылья Советов» (1:1).

⚽️ 14:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команды снова забьют множество мячей?

Способен ли «Манчестер Сити» добиться успеха без Родри? Испанец повредил связки колена в прошлом матче и, судя по всему, вылетел на длительный срок. Конечно, у Хосепа Гвардиолы качественный состав, но Родри играл очень важную роль. Так что интересно, как эта потеря скажется на команде в долгосрочной перспективе. 2:3, 3:3, 0:4, 3:4, 2:2, 2:1 — результаты предыдущих домашних матчей «Ньюкасла» с «Манчестер Сити» в АПЛ. Если тенденция сохранится, мы увидим ещё один «верховой» матч.

🎾 15:30*: Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 3), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев со вторым неудобным французом подряд?

Даниил Медведев удачно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, справившись с неудобным французом Гаэлем Монфисом. Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал, россиянину необходимо справиться с ещё одним непростым теннисистом из Франции — Адрианом Маннарино. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт личных встреч — 4-3 в пользу Адриана. В этом году соперники ещё не пересекались на корте, а их последний поединок — в рамках Уимблдона-2023 — остался как раз за Даниилом. Победитель нового матча сразится с кем-то из пары Флавио Коболли — Павел Котов.

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Спартак», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в столичном дерби?

На этот раз московское дерби выступит в роли разогрева перед центральным матчем 10-го тура РПЛ. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что нас в первую очередь ждёт противостояние Алексея Батракова и Эсекьеля Барко. Оба приносят существенную пользу своим командам. «Спартак» не проигрывает в РПЛ восемь матчей, а «Локомотив» пропустил уже 13 мячей (худший результат среди клубов из топ-6). Тем не менее красно-зелёные выше в таблице, чем красно-белые. «Спартак» в любом случае не поднимется в топ-3 по итогам тура, но у него есть шанс приблизиться к первой тройке.

⚽️ 17:00: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 6-й тур

Интрига: «Челси» нанесёт «Брайтону» первое поражение в чемпионате?

«Челси» не справился с «Манчестер Сити» (0:2) в 1-м туре АПЛ, после чего выдал серию из четырёх матчей без поражений. А «Брайтон» и вовсе ни разу не проиграл (две победы, три ничьих). «Челси» находится на пятом месте в таблице, соперник — на седьмом. Поездка на «Стэмфорд Бридж» — непростое испытание для футболистов «Брайтона». Они одержали всего одну победу в семи матчах в АПЛ, а проиграли четыре раза. С другой стороны, «Брайтон» обязательно забивает на стадионе «Челси» в трёх встречах подряд.

Почему «Челси» сохранил Мудрика в составе? Журналист Фабрицио Романо объяснил, почему в «Челси» отказались от продажи Мудрика

🏒 17:00: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли ЦСКА реванш в московском дерби?

На самом старте нынешнего сезона «Спартак» нанёс поражение ЦСКА, одержав победу на домашнем льду с преимуществом в две шайбы — 4:2. С тех пор коллектив Ильи Воробьёва добился значительного прогресса, в том числе явив хоккейной общественности одну из лучших троек во всей КХЛ. Но и «Спартак» находится в отличной форме в сентябре. Сумеет ли ЦСКА взять реванш или команда Алексея Жамнова вновь подтвердит своё превосходство над принципиальным соперником?

🎾 19:25*: Айлин Перес (Аргентина) — Дарья Железнякова (Россия), UFC Fight Night 243

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Железнякова снова порадует победой?

Дарья Железнякова — одна из немногих женских звёздочек UFC из России. Сравнительно недавно наша соотечественница успешно ворвалась в лучший промоушен мира, но теперь пришло время второго боя. В роли соперницы будет Айлин Перес: крепкая, но не самая универсальная спортсменка из Аргентины. Вдобавок Перес не смогла сделать вес и с трудом ушла со взвешивания — теперь её ждёт штраф. Вряд ли Железняковой будет легко, но побеждать она обязана.

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Зенит», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сбросит ли «Краснодар» соперника с первого места?

Главный матч очередного тура в РПЛ. Лидер чемпионата России сыграет на выезде с ближайшим преследователем. Обе команды ни разу не уступили в нынешнем сезоне (речь о матчах в РПЛ), а «Краснодар» и вовсе одержал в турнире шесть побед подряд. Но «быки» плохо играют против «Зенита». Команды 13 раз встречались друг с другом в РПЛ на стадионе «Краснодара», и хозяева одержали всего одну победу (в 2016 году). С того момента «Зенит» обыграл соперника на юге России шесть раз в семи матчах. Смогут ли набравшие форму Джон Кордоба и Эдуард Сперцян пробить самую надёжную оборону РПЛ («Зенит» пропустил всего два мяча)?

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Байер», Бундеслига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: преподнесёт ли «Байер» ещё один сюрприз?

Нет сомнений, что футболисты «Баварии» выйдут на поле с запредельной мотивацией. В прошлом сезоне «Байер» Хаби Алонсо прервал гегемонию мюнхенского клуба в Бундеслиге и сделал это красиво — прошёл весь сезон без поражений на внутренней арене. «Бавария» наверняка постарается не просто обыграть соперника, но попробует сделать это максимально уверенно. При Венсане Компани команда забивает по четыре мяча в среднем за матч в Бундеслиге, а «Байер» пропустил девять раз за четыре тура. Кстати, клуб из Леверкузена не обыгрывал «Баварию» в Мюнхене с 2019 года.

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Акрон», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Дзюба на глазах у Карпина?

В заключительном туре РПЛ перед сентябрьским перерывом «Ростов» отгрузил четыре мяча в ворота «Факела» (4:1). А дальше что-то пошло не так. Сначала команда Валерия Карпина проиграла «Краснодару» (0:2), а потом сгоняла по нулям с «Динамо» из Махачкалы. Тем не менее «Ростов» находится в середине таблицы (седьмая строчка), а «Акрон» — ближе к зоне стыков (11-е место). Артём Дзюба после перехода в тольяттинский клуб отдал три голевые передачи в двух матчах РПЛ. Правда, неделю назад «Акрон» не справился в Самаре с «Краснодаром» — 2:4. «Ростов» ни разу не проиграл дома, а «Акрон» набрал пять из восьми очков на выезде. Но главный вопрос: забьёт ли Дзюба в матче с командой Карпина?

⚽️ 20:00: «Гавр» — «Лилль», Лига 1, 6-й тур

Интрига: забьёт ли Кузяев во втором матче подряд?

В прошлом туре Далер Кузяев забил первый мяч в сезоне. Впрочем, «Гавру» это не помогло — команда проиграла «Монако» (1:3). В итоге команда россиянина опустилась на 12-е место в таблице Лиги 1. А что «Лилль»? Шесть очков по итогам двух туров, ни одного пропущенного мяча. А дальше — серия из трёх игр без побед (одна ничья, два поражения). В прошлом сезоне «Лилль» дважды обыграл «Гавр» (2:0 и 3:0). Возьмёт ли команда Кузяева реванш?

⚽️ 22:00: «Осасуна» — «Барселона», Примера, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Барса»?

Семь побед в семи матчах, 23 забитых мяча, первое место в таблице Примеры. Как вам такой старт «Барселоны» при Ханс-Дитере Флике? Но есть и печальная новость для фанатов каталонского клуба. Основной вратарь Марк-Андре тер Штеген пропустит несколько месяцев из-за травмы колена. Впрочем, сине-гранатовые оперативно решили проблему и пригласили Войцеха Щенсного, который ранее объявил о завершении карьеры. Правда, пока официально о подписании контракта с поляком не объявили, но сделают это в ближайшие дни. В четырёх предыдущих матчах с «Осасуной» в Примере «Барса» одержала четыре победы. Но все — с минимальным преимуществом.

⚽️ 22:00: «Монако» — «Монпелье», Лига 1, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Монако» Головина серию без поражений?

«Монако» отлично стартовал в новом сезоне. Во-первых, команда ни разу не уступила в Лиге 1 (четыре победы, одна ничья). Во-вторых, пропустила всего два мяча (лучший результат в турнире вместе с «Лансом»). В-третьих, обыграла дома «Барселону» (2:1) в Лиге чемпионов. На очереди игра с «Монпелье», который находится недалеко от зоны вылета — на 15-м месте в таблице. В прошлом сезоне «Монако» дважды обыграл соперника со счётом 2:0. Ждём новую победу команды Александра Головина?