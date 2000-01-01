«Реал» сделал звук на матче потише из-за жалоб соседей
В 6-м туре Ла Лиги «Реал» разгромил «Эспаньол» (4:1). Вот только после встречи у команды возникли проблемы. По данным Marca, «сливочным» пришлось убавить звук на стадионе из-за постоянных жалоб соседей на шумные объявления о голах!
Ремонтные работы
Сейчас на «Бернабеу» проводят звукоизоляцию. Только после окончания ремонтных работ организаторам можно будет выкрутить звук на 100%, ведь шум уже не будет доставлять дискомфорта соседям.
Болельщики возмущены
«Настанет время, когда нам придётся праздновать голы в тишине», — приводит слова разъярённых фанатов «Реала» Marca, ведь теперь им надо будет отложить громкие заряды на какой-то срок.
«Реал» уменьшил громкость на стадионе во время матча из-за жалоб соседей
Читайте также
16-летний уроженец Дагестана забил три за «МЮ» U17
Филигранный пас Хаби Алонсо. Видео
«Будё-Глимт» ехал на матч ЛЕ всего 220 метров
Месси, Ямаль и другие игроки в стиле звёзд 80-90-х
5 самых дорогих составов ЛЕ в этом сезоне
«Сан-Паулу» устроил акцию с дирижаблем, но он упал
«Енисей» показал форму, вдохновлённую Суриковым
Варан — всё. 31-летний игрок завязал с футболом
Анчелотти установил крутой рекорд в Ла Лиге
Батраков — лучший по «гол+пас» в топ-5 лигах и РПЛ
Тренер «Партизана» пострадал после провала в дерби
Ямаль осчастливил детей таксиста. Реакция бесценна
Футболист креативно объявил о завершении карьеры
Невероятная история 82-летней болельщицы
5 самых возрастных игроков АПЛ сезона-2024/2025
Прогноз на плей-офф ЛЧ после 1-го тура