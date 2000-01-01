Филигранный пас Хаби Алонсо. Видео
Хаби Алонсо уже давно не играет в футбол, но продолжает поражать своими навыками. Только посмотрите, какой филигранный пас сделал главный тренер «Байера» на тренировке!
Хаби Алонсо сделал филигранный пас на тренировке. Видео
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