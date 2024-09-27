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Оренбург – Пари Нижний Новгород – 1:2, обзор матча 10-го тура РПЛ, голы Башича, Царукяна, Ожеговича, видео, 27 сентября 2024

Как же фартит Нижнему! А к будущему тренера «Оренбурга» теперь большие вопросы
Никита Паглазов
Нижегородцы прервали неудачную серию
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«Оренбург» не побеждает с 1-го тура, а вот нижегородцы прервали неудачную серию.

«Оренбург» и «Пари НН» находятся в тяжёлой ситуации после старта сезона. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, а оба тренера (Давид Деограсия и Саша Илич) явно не чувствуют уверенности в будущем. От каждой игры зависит их будущее. Так что очная встреча с прямым конкурентом носила вдвойне принципиальный характер. И по итогам игры в Оренбурге одна из команд могла получить положительный импульс.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 45'     0:2 Ожегович – 55'     1:2 Башич – 59'    

Первый тайм встречи сложился так, как и ожидалось. «Оренбург» намного чаще владел мячом, больше атаковал и создавал моменты. Но действительно классных подходов получилось по минимуму: вспоминаются удары Химми Марина и Брайана Мансильи. И каждый раз защита «Пари НН» справлялась с угрозами. Гости вообще отлично сыграли в обороне в первом тайме: нижегородцы действовали терпеливо, дисциплинированно. Их «автобус» был надёжен и успешен. А вот «Оренбургу» хитрости в финальной трети не хватало.

Первый тайм завершился со статистикой владения 71%-29% в пользу «Оренбурга», а по ударам – 5-1. Помогло ли это хозяевам? Нет. На 45+1-й минуте «Пари НН» реализовал свой единственный нормальный момент за тайм. Быструю контратаку гостей точным ударом после подбора метров с 13-15 завершил Валерий Царукян. Неожиданный гол «Пари НН», но правило «не забиваешь ты – забивают тебе» реализовалось в 1001-й раз. А Сашу Илича и его команду в очередной раз стоит назвать фартовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй тайм начался приблизительно также, как протекал первый. «Оренбург» ещё активнее пошёл в атаку – теперь нужно ещё и отыгрываться. А забивать продолжил «Пари НН»: на 55-й минуте Дан Глейзер после розыгрыша штрафного закинул на дальнюю штангу, а Огнен Ожегович с близкого расстояния пробил по воротам. Мяч отрикошетил от защитника «Оренбурга» Переса и залетел в сетку – 0:2! С трибун стадиона в Оренбурге эмоционально понеслось одно слово – «позор».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хозяева могли расклеиться окончательно. Но этого не произошло. И почти сразу «Оренбург» отыграл один мяч, подарив поклонникам надежду. На 59-й минуте Иван Башич оказался в удачной позиции около штрафной площади нижегородцев и классно пробил по воротам Никиты Медведева. Один гол есть – «Оренбургу» был нужен ещё как минимум второй.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хозяева искали возможности отыграться. Штурма ворот «Пари НН» не происходило, но активности от «Оренбурга» было больше. Хотя нижегородцы периодически огрызались и выбирались в атаку. А на 85-й минуте вовсе могли заработать пенальти: мяч в штрафной «Оренбурга» попал в руку Эмирджану Гюрлюку. Однако молодой судья Михаил Черемных после консультации с работавшим на VAR Василием Казарцевым не нашёл поводов назначить 11-метровый.

«Оренбург» — «Пари НН» — 1:2

«Оренбург» — «Пари НН» — 1:2

Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» так и не смог отыграться. А вот «Пари НН» получил отличный шанс на 90+1-й минуте, почти затолкав мяч в ворота после углового. Раздававшиеся с трибун в концовке заряды «домой» отлично описывают ситуацию в «Оренбурге». Команда не выигрывает с 1-го тура РПЛ – уже девять встреч. Возможно, этот матч стал последним для Давида Деограсии. Если клуб не рассчитывает отправиться в Первую лигу, то нужно что-то менять. А вот Саша Илич пока что «живёт». Первая победа за шесть туров позволит сербу задержаться в Нижнем Новгороде.

Скорую отставку Деограсии мы предполагали ещё до начала матча:
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