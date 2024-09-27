«Факел» и «Рубин» устроили настоящее побоище. А Беленов тащил всё!

Болельщики «Факела» привыкли, что по ходу сезона команда испытывает проблемы, а затем героически их решает. Старт чемпионата-2024/2025 снова поставил воронежцев в тяжёлую ситуацию. «Факел» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ. Шанс оттолкнуться ото дна команда Дмитрия Пятибратова получила в домашнем матче с «Рубином». Казанцы тоже находятся не в идеальной форме: два поражения и ничья в последних трёх турах.

Болельщики «Факела» прилично заполнили трибуны стадиона в Воронеже, несмотря на слабые результаты. Это придало команде дополнительный импульс. В первом тайме «Факел» действовал активнее «Рубина». Кучи моментов хозяева не создали. Но, что важнее, они не боялись номинального фаворита. В первом тайме матча «Рубин» — ЦСКА казанцы так же «ломались» под давлением соперника. Сейчас уровень сопротивления был ниже, но у команды Рашида Рахимова снова возникали проблемы.

Пожалуй, лучший момент в первом тайме создал полузащитник «Факела» Андрей Ивлев. Ближе к концовке он пробил из не самой удобной позиции в створ — голкипер «Рубина» Евгений Ставер справился с угрозой. А самый красивый эпизод оформил полузащитник хозяев Михаил Щетинин, нанёсший удар через себя после углового. Итог — не самый яркий первый тайм. Но «Факелу» сейчас точно не до красоты. Команде нужны очки.

Старт второго тайма остался за «Рубином». А голкипер «Факела» Александр Беленов на 54-й минуте подарил самый красивый сейв игры. Илья Рожков пробил головой после подачи, а вратарь хозяев совершил красивый прыжок и спас «Факел». Эстетично! И с углового мог забить «Рубин» — мяч буквально закатывался в ворота воронежцев. Но на линии оказался Евгений Марков, не позволивший казанцам открыть счёт.

Важность матча отражало поведение тренеров. И Дмитрий Пятибратов, и Рашид Рахимов были сверхэмоциональны: их крики (не всегда цензурные) попадали в трансляцию на протяжении всей встречи. Неудивительно, что оба в итоге заработали по жёлтой карточке.

А на поле шла борьба — за инициативу, за забитый гол, да и просто схваток было много. Очень часто судья Виталий Мешков вмешивался в игру из-за большого количества нарушений. Настоящее рубилово происходило в Воронеже. Например, концовку матча защитник «Факела» Сергей Божин проводил с перебинтованной головой.

Момент со спасением Беленова — лучший во втором тайме, да и во всей встрече. «Факел» и «Рубин» в итоге не забили. Хотя в концовке Олег Иванов опасно пробил головой после подачи с углового — и снова вытащил Беленов. Очень напряжённая и грубая игра получилась. Команды набрали на двоих 44 (!) фола. И снова не набрали три очка: «Факел» и «Рубин» продлили безвыигрышные серии до четырёх матчей. Казанцы остались восьмыми в таблице, а воронежцы поднялись на 15-ю строчку. Вряд ли кто-то рад этому факту в «Факеле», но сейчас команде нужны любые очки.