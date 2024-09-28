Сафонов получил прекрасный шанс влюбить в себя болельщиков «ПСЖ». Но прыгнул не в тот угол

Пропустив матчи с «Жироной» (1:0) и «Реймсом» (1:1), Доннарумма оправился от повреждения и вчера тренировался в общей группе. Тем не менее против «Ренна» всё равно вышел Матвей Сафонов — Энрике устроил ему заочную дуэль со знаменитым Манданда. И россиянин не подвёл «ПСЖ».

У парижан хватает проблем с составом, из-за этого у них на лавку приземлились всего семь человек. Включая третьего вратаря Тенаса, а также воспитанников: двух правых защитников — 18-летнего Заге и 20-летнего Эль Ханна, 18-летнего атакующего полузащитника Маюлу (вышел на 70-й минуте) и вообще 16-летнего правого вингера Мбайе (появился на 82-й). Из опытных футболистов там оказались только Шкриньяр и Коло Муани. Вот вам и один из богатейших клубов мира.

«Ренн» хорошо прессинговал и не давал защитникам «ПСЖ» разыгрывать мяч с Сафоновым. Однажды он ошибся с передачей, отправив мяч в аут и извинившись перед партнёрами. Дальше пришлось играть выносами. Однако больше проблем россиянину красно-чёрные очень долго не доставляли, и это двоякая ситуация. С одной стороны, возможный «сухарь» — всегда хорошо. С другой — если себя не проявишь, то в основу почти наверняка вернётся Доннарумма. Забегая вперёд, такие возможности Матвею всё-таки выдали.

Чемпионы раз за разом прощали: то Маркиньос забьёт, но в офсайд залезет, то Манданда спасёт, то жадина Дембеле вместо логичного прострела на открытого партнёра с острого угла промажет. На 30-й минуте фаворит всё-таки додавил: Ву глупо ошибся в центре поля и нарвался на перехват исправившегося Дембеле, который получил обратный пас от Невеша и на сей раз поделился с Баркола — а тот взял и из-под защитника эстетски закрутил в дальний угол.

Брэдли Баркола после гола в ворота «Ренна» Фото: Zuma/TASS

Нефарт «ПСЖ» продолжился и во втором тайме, когда Хакими толком не успел отпраздновать гол — боковой арбитр поднял флаг. Из выгодной позиции не попал по воротам исполнявший центрального нападающего Ли Кан Ин. Зато на подборе кореец сыграл чётко, в нужном месте подкараулив отскок от штанги вслед за дальней попыткой Баркола.

Руис тоже не использовал прекрасный шанс — помешал Манданда. Едва очередной шедевр не положил издали Баркола. Брэдли был неудержим, и Хакими наградил его радиоуправляемым прострелом — оставалось только замкнуть с нескольких метров.

Сафонов по-настоящему вступил в игру только на 72-й минуте, переведя мяч на угловой после выстрела под перекладину Гуири. Как раз этот стандарт привёл к пенальти за игру рукой Бералдо. «Сухаря» не случилось — Калимуэндо пробил вправо, Матвей прыгнул в другую сторону.

Матвей Сафонов Фото: Zuma/TASS

Россиянин занервничал и вскоре отбил мяч кулаком в сторону Хатебура. Но исправился и по-настоящему спас парижан от второго пропущенного, отразив плотную «пушку» Грёнбека. Фаворит явно расслабился, и «Ренн» этим пользовался. В том числе прошивший ближний угол Сейду. Мяч пролетел над головой Матвея. Говорят, любой пропущенный в ближний — ошибка. И всё равно выручить там было сложно, ведь пришлось реагировать и на неожиданный отскок от Бералдо. Интриги лишили заметившие игру рукой судьи на VAR.

Портал Sofascore оценил старания Сафонова на хорошую оценку 7,3 за четыре сейва, 21 точную передачу из 31 (71%), из них 6 из 16 — длинные. Не идеальный матч от Матвея, но и плохим его тоже не назвать.