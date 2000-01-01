Де Росси уволили из-за интриг гендиректора «Ромы»
В итальянских СМИ появилась информация о причинах увольнения Даниэле Де Росси из «Ромы». Как пишет Corriere dello Sport, во всём виноват обман гендиректора Лины Сулуку.
Начало истории
Сулуку хотела продать Пауло Дибалу в Саудовскую Аравию, но трансфер сорвался. Тогда гендиректор запретила Де Росси ставить форварда в состав. Даниэле не послушался, что вызвало недовольство Лины.
Обман
Тогда Сулуку стала ждать поражения от «Ювентуса», чтобы уволить тренера, но случилась ничья. На следующий день Лина встретилась с игроками, однако те поддержали Де Росси. Но руководству команды Сулуку сообщила, что футболисты выступили за увольнение тренера.
Странная встреча
Через два дня Де Росси уволили, а на его место назначили Ивана Юрича. Тогда Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини пришли к руководству команды, чтобы узнать причины увольнения Даниэле.
Правда
Тогда в руководстве и узнали про обман Сулуку. Менять что-то было поздно, поэтому боссы приняли решение уволить гендиректора. «Рома» попыталась сгладить ситуацию с Де Росси, но Даниэле обиделся на клуб.
Де Росси уволили из-за интриг гендиректора «Ромы»
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