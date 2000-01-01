Де Росси уволили из-за интриг гендиректора «Ромы»

Обман

Тогда Сулуку стала ждать поражения от «Ювентуса», чтобы уволить тренера, но случилась ничья. На следующий день Лина встретилась с игроками, однако те поддержали Де Росси. Но руководству команды Сулуку сообщила, что футболисты выступили за увольнение тренера.