Но в атаке у «Динамо» всё ещё есть проблемы.

Махачкала — настоящий монстр в защите. Такой статистики в РПЛ не было 13 лет

Махачкалинское «Динамо» круто залетело в РПЛ. Клуб из Дагестана оказался в элитном дивизионе впервые в истории. От «Динамо» не ожидали серьёзных результатов: генеральный директор клуба Шамиль Газизов отмечал, что бюджет на сезон составляет всего 1,2 млрд рублей. Но 10-е место после девяти туров — классный промежуточный итог для «Динамо». Ещё интереснее выглядит статистика махачкалинцев: ни одна из девяти встреч с участием команды не закончилась с тремя и более забитыми мячами. Четыре игры с двумя голами, три — с одним, а ещё две закончились нулевой ничьей.

«Динамо» за девять туров забило всего четыре мяча, но и пропустило лишь семь. Интересно, что такая же скудная статистика по забитым голам есть только у «Факела». А вот меньше «Динамо» пропустили четыре команды: «Зенит» (2), «Краснодар» (5), «Спартак» и ЦСКА (обе — 6).

Хасанби Биджиев главный тренер махачкалинского «Динамо» «Команду называют незрелищной? Что значит «незрелищная»? Для кого‑то зрелищная, а для кого‑то — нет. Кому‑то нравится прессинг, кому‑то — владение. Это спорное утверждение. Да, мы можем больше забивать».

Интересно, а кто из новичков РПЛ прошлого был близок к статистике махачкалинцев? Какие команды пропускали так же мало, а кто испытывал проблемы с забитыми мячами? Возьмём статистику с сезона-2011/2012, когда РПЛ перешла на систему «осень-весна».

Для начала посмотрим, кто из новичков забил и пропустил больше всего за девять стартовых туров РПЛ.

Махачкала — настоящий монстр в защите Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Топ-3 новичков по забитым мячам (с сезона-2011/2012):

«Алания», 13 голов, сезон-2012/2013;

«Факел», 12 голов, сезон-2022/2023;

«Оренбург», 12 голов, сезон-2022/2023.

Интересно, что «Алания» в итоге забила всего 26 мячей за 30 туров и покинула РПЛ. А «Факел» и «Оренбург» свои места в лиге сохраняли.

Топ-3 новичков по пропущенным мячам (с сезона-2011/2012):

«Оренбург», 26 голов, сезон-2022/2023;

«Торпедо», 25 голов, сезон-2014/2015;

«Мордовия», 23 гола, сезон-2012/2013.

«Оренбург» в 9-м туре РПЛ-2022/2023 влетел «Зениту» со счётом 0:8, а ранее проиграл «Крыльям Советов» (2:4), «Спартаку» (1:4) и «Локомотиву» (1:5). Но команда Марцела Лички завершила сезон на седьмом месте. «Мордовия» и «Торпедо» по итогам своих чемпионатов вылетели в Первую лигу.

Новички РПЛ, пропустившие семь (или меньше) мячей за девять туров

Единственный случай (при формате «осень-весна»), когда новичок РПЛ пропустил семь мячей за девять туров, — «Кубань». В сезоне-2011/2012 краснодарцы классно стартовали: команда занимала третье место, одержала пять побед и ещё раз сыграла вничью. «Кубань» забила 10 мячей и пропустила семь, всего на два очка отставая от лидировавшего ЦСКА. По итогам длившегося полтора года сезона команда Дана Петреску финишировала восьмой.

«Кубань» в сезоне-2011/2012 пропустила семь мячей в девяти стартовых турах Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Новички РПЛ, забившие четыре (или меньше) мяча за девять туров

Если крутую оборону демонстрировала малая группа новичков, то проблемы в атаке испытывали многие. Тяжелее всего было тульскому «Арсеналу». За девять туров сезона-2014/2015 команда забила всего два мяча. А завершил чемпионат «Арсенал» на последнем, 16-м месте.

По три мяча за девять туров забивали три команды. Сезон-2016/2017 неудачно начали «Арсенал» (снова) и «Оренбург». Оренбуржцы покинули РПЛ после стыковых матчей, а вот туляки благодаря им спаслись. Также всего три мяча за девять туров в сезоне-2018/2019 забили «Крылья Советов». Самарцы финишировали на 13-м месте, а в переходных матчах разобрались с «Нижним Новгородом».

Четыре мяча за стартовые девять туров (как и у «Динамо» Махачкала) с сезона-2011/2012 забивали четыре новичка: «СКА-Хабаровск» (2017/2018), «Енисей» (2018/2019), «Ротор» (2020/2021) и «Торпедо» (2022/2023). И все команды завершили чемпионат в зоне вылета. Да и итоговая статистика по забитым мячам печальная: «Ротор» отличился 15 раз, «СКА-Хабаровск» — 16, «Торпедо» — 22, а «Енисей» — 24. Для сравнения, «Зенит» и «Локомотив» забили по 22 гола за девять туров нынешнего сезона.

«Торпедо» в сезоне-2022/2023 тоже забило в девяти первых турах всего четыре мяча Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какой вывод можно сделать из статистики новичков? Клубы, забившие четыре и менее мяча за девять туров, почти всегда покидали РПЛ. Но «Динамо» спасает классная оборона, которой не было ни у кого (кроме «Кубани») из поднявшихся из ФНЛ/Первой лиги. Махачкалинцам для выполнения задачи по закреплению в РПЛ просто необходимо решать вопрос с атакой. Не стоит закладываться, что получится сдерживать соперника в каждой игре.

Хотя матч с московским «Динамо» станет отличным экзаменом. Команда Марцела Лички обладает мощной атакой, а в шести турах из девяти забила по 2+ мяча за игру. Но и в защите москвичи действуют не очень надёжно. Поэтому для махачкалинского «Динамо» предстоящий матч станет показательным.