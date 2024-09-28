Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве ещё не был

ЦСКА не побеждал в РПЛ в двух турах подряд. Прервать неудачную серию команда Марко Николича смогла в домашней встрече с «Ахматом». Сергею Ташуеву пока что не удаётся исправить тяжёлую ситуацию грозненцев. Прошедший матч обернулся лёгкой победой хозяев.

Хотя начало игры сложилось для ЦСКА неудачно. Уже на пятой минуте пришлось делать вынужденную замену: Рифат Жемалетдинов дёрнул заднюю поверхность бедра, а вместо него появился Тамерлан Мусаев. Да и «Ахмат» отвечал на атаки ЦСКА своими выпадами. Сложилось впечатление, что матч получится интересный, обоюдоострый и с интригой до конца. Но нет. На 19-й минуте ЦСКА открыл счёт. Аббосбек Файзуллаев получил мяч, разобрался с Дарко Тодоровичем и пальнул в нижний угол ворот «Ахмата» — Гиорги Шелия не спас. Узбекский вингер забил первый гол в нынешнем сезоне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого ЦСКА расслабился. Команда действовала уверенно, а «Ахмат» не доставлял москвичам серьёзных проблем. Удивительно наблюдать за грозненцами под руководством Сергея Ташуева. Обычно опытный специалист приходит и сразу даёт результат. Но с «Ахматом» этот трюк не получается.

А ЦСКА продолжал атаковать, за чем с трибуны «ВЭБ Арены» наблюдал звёздный новичок клуба Миралем Пьянич. Его, кстати, представили болельщикам перед началом матча.

Миралем Пьянич Фото: РИА Новости

За кого обидно в составе москвичей, так это за Сауля Гуарирапу. Венесуэлец получает шансы для первого гола за ЦСКА, но никак не может их реализовать. Хотя Сауль действует полезно, старается, находится в правильных зонах. Невезение.

Зато на 42-й минуте другой латиноамериканец — Келлвен — удвоил преимущество ЦСКА. Сработала бразильская связка: Мойзес ворвался в штрафную и прострелил, а Келлвен опередил бедного Тодоровича и переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма счёт разгромным мог сделать Тамерлан Мусаев, но его опасный удар в противоход потащил Шелия. ЦСКА ушёл на перерыв с комфортным преимуществом. Игроков «Ахмата» ожидала горячая речь Сергея Ташуева в перерыве.

Но корректировки тренера гостей не принесли должного эффекта. А Дарко Тодорович показал очередной пример: если у вас не задался день, то не везти будет везде. Уже на старте тайма боснийский защитник «Ахмата» переправил мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Хотя, если бы не Тодорович, наверняка Файзуллаев всё равно бы забил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что при счёте 0:3 «Ахмат» наконец-то пошёл в атаку. Но это, скорее, ЦСКА успокоился и включил эконом-режим. Хотя один раз Игорь Акинфеев включился и сделал классный сейв после попытки Даниила Уткина со средней дистанции. Да и штанга помогла хозяевам после удара Мауро Луны с близкого расстояния. Однако ни на секунду не возникало мыслей, что сегодня произойдёт что-то эпичное. ЦСКА держал всё под контролем.

«Ахмат» в итоге так и не смог расстроить Акинфеева. ЦСКА одержал первую с конца августа победу в РПЛ и обошёл в таблице (возможно, временно) «Спартак». Команда Николича нестабильна: иногда выдаёт крутые матчи, иногда меркнет. Сербскому тренеру необходимо исправить эту проблему, чтобы ЦСКА претендовал на медали. А вот «Ахмат» увяз на последней, 16-й строчке. Пока что магия Сергея Ташуева не работает в Грозном.