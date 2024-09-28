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ЦСКА — Ахмат — 3:0, обзор матча 10-го тура РПЛ, видео голов: Файзуллаев, Келлвен, статистика, 28 сентября 2024

Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве ещё не был
Никита Паглазов
ЦСКА — «Ахмат» — 3:0, обзор матча 10-го тура РПЛ
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Команда Николича выиграла в РПЛ впервые за месяц.

ЦСКА не побеждал в РПЛ в двух турах подряд. Прервать неудачную серию команда Марко Николича смогла в домашней встрече с «Ахматом». Сергею Ташуеву пока что не удаётся исправить тяжёлую ситуацию грозненцев. Прошедший матч обернулся лёгкой победой хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Файзуллаев – 50'    

Хотя начало игры сложилось для ЦСКА неудачно. Уже на пятой минуте пришлось делать вынужденную замену: Рифат Жемалетдинов дёрнул заднюю поверхность бедра, а вместо него появился Тамерлан Мусаев. Да и «Ахмат» отвечал на атаки ЦСКА своими выпадами. Сложилось впечатление, что матч получится интересный, обоюдоострый и с интригой до конца. Но нет. На 19-й минуте ЦСКА открыл счёт. Аббосбек Файзуллаев получил мяч, разобрался с Дарко Тодоровичем и пальнул в нижний угол ворот «Ахмата» — Гиорги Шелия не спас. Узбекский вингер забил первый гол в нынешнем сезоне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого ЦСКА расслабился. Команда действовала уверенно, а «Ахмат» не доставлял москвичам серьёзных проблем. Удивительно наблюдать за грозненцами под руководством Сергея Ташуева. Обычно опытный специалист приходит и сразу даёт результат. Но с «Ахматом» этот трюк не получается.

А ЦСКА продолжал атаковать, за чем с трибуны «ВЭБ Арены» наблюдал звёздный новичок клуба Миралем Пьянич. Его, кстати, представили болельщикам перед началом матча.

Миралем Пьянич

Миралем Пьянич

Фото: РИА Новости

За кого обидно в составе москвичей, так это за Сауля Гуарирапу. Венесуэлец получает шансы для первого гола за ЦСКА, но никак не может их реализовать. Хотя Сауль действует полезно, старается, находится в правильных зонах. Невезение.

Зато на 42-й минуте другой латиноамериканец — Келлвен — удвоил преимущество ЦСКА. Сработала бразильская связка: Мойзес ворвался в штрафную и прострелил, а Келлвен опередил бедного Тодоровича и переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма счёт разгромным мог сделать Тамерлан Мусаев, но его опасный удар в противоход потащил Шелия. ЦСКА ушёл на перерыв с комфортным преимуществом. Игроков «Ахмата» ожидала горячая речь Сергея Ташуева в перерыве.

Но корректировки тренера гостей не принесли должного эффекта. А Дарко Тодорович показал очередной пример: если у вас не задался день, то не везти будет везде. Уже на старте тайма боснийский защитник «Ахмата» переправил мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Хотя, если бы не Тодорович, наверняка Файзуллаев всё равно бы забил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что при счёте 0:3 «Ахмат» наконец-то пошёл в атаку. Но это, скорее, ЦСКА успокоился и включил эконом-режим. Хотя один раз Игорь Акинфеев включился и сделал классный сейв после попытки Даниила Уткина со средней дистанции. Да и штанга помогла хозяевам после удара Мауро Луны с близкого расстояния. Однако ни на секунду не возникало мыслей, что сегодня произойдёт что-то эпичное. ЦСКА держал всё под контролем.

«Ахмат» в итоге так и не смог расстроить Акинфеева. ЦСКА одержал первую с конца августа победу в РПЛ и обошёл в таблице (возможно, временно) «Спартак». Команда Николича нестабильна: иногда выдаёт крутые матчи, иногда меркнет. Сербскому тренеру необходимо исправить эту проблему, чтобы ЦСКА претендовал на медали. А вот «Ахмат» увяз на последней, 16-й строчке. Пока что магия Сергея Ташуева не работает в Грозном.

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