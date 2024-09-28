«Сити» оступился в первом же матче без Родри. Потерялся даже Холанд

«Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом», сыграв вничью — 1:1. Действующие чемпионы были вынуждены играть без ключевых полузащитников Родри и Де Брёйне. В результате в центре вышли Ковачич и Рико Льюис, а чуть ближе к атаке расположился Гюндоган.

Игра получилась достаточно вязкой — особенно в первом тайме. «Сити» владел мячом, но достаточно стерильно. Скорость перепасовок не позволяла найти момент для проникающего паса. Тем более «Ньюкасл» оборонялся низким блоком на своей трети поля.

И всё же до перерыва гости смогли отличиться. Грилиш за счёт дриблинга прошёл соперника на левом фланге и отдал на Гвардиола. Защитник оказался при позиционной атаке ближайшим футболистом к воротам соперника и сначала убрал на замахе соперника, а потом правой ногой покатил мяч в дальний угол. Хорват отпраздновал гол, как бы показывая на часы.

Гвардиол празднует гол Фото: Matt McNulty/Getty Images

К Грилишу было больше внимания, чем к любому другому футболисту на поле. Вингер сборной Англии не только шёл в обводку, но и несколько раз выяснял отношения с соперниками. Он посадил на жёлтую нескольких игроков «Ньюкасла» и сам тоже получил предупреждение за отмашку. Причём за вторую, потому что первую судья не заметил. С Тонали он зарубился так, что это уже не могло остаться безнаказанным. Кстати, итальянец впервые вышел в основе в АПЛ спустя почти год дисквалификации. Правда, матч доиграть он не смог из-за повреждения. Досматривал игру со льдом, примотанным к колену.

«Ньюкасл» сравнял счёт на 58-й минуте. Эдерсон сбил Гордона, за что получил жёлтую карточку. Пострадавший сам пошёл исполнять пенальти и пробил не в ту сторону, куда прыгнул бразильский вратарь.

Эдерсон сбивает Гордона Фото: Matt McNulty/Getty Images

В оставшееся время «Сити» давил и имел несколько неплохих моментов, но забить победный мяч так и не смог. Холанд впервые в этом сезоне АПЛ ушёл без гола (в 6-м туре). Он немножко прихрамывал в первом тайме после того, как ему в ногу въехал Бёрн, но доиграл матч. У нападающего набралось пять ударов, хотя ни один из них не был по-настоящему опасным.