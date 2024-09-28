Топ-матчи воскресенья: УНИКС — «Зенит», «МЮ» — «Тоттенхэм», ЧМ по футзалу и теннис

Спортивное 29 сентября: динамовское дерби в РПЛ, а Миранчук постарается снова забить в МЛС. Лучшие игры в нашем дайджесте!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: забьёт ли снова Алексей Миранчук?

Первые три матча в США российский полузащитник осваивался, а затем огорчил голами «Нью-Йорк Ред Буллз» и звёздный «Интер Майами». Обе встречи, правда, завершились результативными ничьими 2:2. Пора бы побеждать, чтобы взобраться в зону плей-офф. «Филадельфия Юнион» как раз впереди на три очка. Отличный повод поравняться в таблице Восточной конференции.

🎾 9:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разберётся ли Рублёв со вторым испанцем подряд?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, справившись с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, и теперь за место в четвертьфинале россиянин поспорит с ещё одним представителем Испании — Алехандро Давидович-Фокиной. Теннисисты ранее встречались четырежды, и во всех случаях сильнее был Андрей. Последний матч был в этом году в Мадриде. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Бу Юньчаокэтэ — Лоренцо Музетти.

🏀 13:00: «Енисей» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли красноярцам совершить чудо?

После прихода Андреаса Пистиолиса в ЦСКА команда уступила лишь в трёх матчах из 19 сыгранных. Армейцы в прошлом плей-офф прошли «Енисей» в первом раунде со счётом 3-0. Впрочем, клуб из Красноярска в том регулярном чемпионате дважды огорчил москвичей, поэтому не стоит списывать подопечных Йовицы Арсича со счетов. Да, «Енисей» сильно видоизменился по сравнению с прошлым сезоном, но чудеса же случаются? ЦСКА – явный фаворит встречи, однако домашний паркет и поддержка трибун могут помочь хозяевам как минимум навязать борьбу действующему чемпиону Единой лиги.

🏀 14:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: команда Паскуаля исправится за поражение от казанцев в Суперкубке?

Клубы Единой лиги буквально две недели назад встречались в Суперкубке за выход в финал турнира. Тогда УНИКС оказался сильнее со счётом 78:72. Тем не менее после этого казанцы дважды уже успели уступить ЦСКА, а «Зенит» одержал три победы подряд, причём все из них получились очень уверенными. Для сине-бело-голубых выезд в Казань – всегда непросто. Команда под руководством Хавьера Паскуаля последний раз побеждала на паркете УНИКСа в 2022 году, что добавляет накала и интриги в этом противостоянии.

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве грандов Востока?

И «Автомобилист», и «Ак Барс» набрали мощный ход. Команда Николая Заварухина в гостях играет в основном от ошибок соперника, но дома готова включать атакующий форсаж на полную и действовать первым номером. Анвар Гатиятулин перестраивает «Ак Барс», уходя от консервативного хоккея, с которым мы ассоциируем этого тренера, а тройка Барабанов — Петан — Яшкин уже входит в число одной из лучших в лиге.

⚽️ 15:30: Бразилия — Марокко, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: остановит ли Бразилию первый серьёзный соперник?

Марокканцев многие называют тёмной лошадкой этого чемпионата мира. Эта команда из Северной Африки, кажется, дозрела до своих первых наград высочайшего уровня. Но вот незадача: на пути у Марокко оказался главный фаворит текущего турнира – сборная Бразилии, одержавшая разгромные победы в четырёх матчах из четырёх сыгранных. С другой стороны, бразильцы ещё не встречали достойного сопротивления, а марокканцы вполне могут оказать его фавориту.

Марокканцы уже обыграли призёров прошлого ЧМ: Сборная Марокко обыграла Иран в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

⚽️ 16:30: «Крылья Советов» — «Химки», РПЛ, 10-й тур

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Интрига: последний матч Игоря Осинькина в Самаре?

«Крылышки» на старте сезона сломаны: проиграли аж девять раз в 14 матчах, если считать и РПЛ, и Кубок России. Да, были проблемы с составом. Но, судя по инсайдам, руководство клуба это мало волнует: в последние дни активно обсуждают рокировку Игоря Осинькина на Сергея Игнашевича. Если футболисты самарцев действительно дорожат действующим главным тренером, с «Химками» (14-е место в Премьер-Лиге) они выдадут концерт.

⚽️ 18:00: Украина — Венесуэла, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: Венесуэла — команда-открытие ЧМ-2024?

Поклонники сборной Украины, вероятно, до сих пор пребывают в приятном шоке от результата матча Испания – Венесуэла, в котором определялся соперник их команды по четвертьфиналу. Двукратные чемпионы мира неожиданно уступили сборной, которая никогда прежде дальше 1/8 финала не проходила. Значит ли это, что у Украины появился реальный шанс пройти в полуфинал или что Венесуэла станет главным открытием чемпионата мира в Узбекистане? Узнаем уже в воскресенье вечером!

Главная сенсация чемпионата мира: Сборная Венесуэлы вышла в 1/4 финала ЧМ по футзалу, в равном матче обыграв Испанию

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 6-й тур

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Интрига: топ-матч АПЛ

Хотя по расположению команд в таблице и не скажешь: после пяти туров у обеих команд всего-навсего по семь очков и 10-11-е места. А «Юнайтед» умудрился ещё и дома «Твенте» не победить после странной игры Кристиана Эриксена и Андре Онана. Очередная неудача трагедией не станет ни для «МЮ», ни для «Тоттенхэма». Но было бы неплохо наладить дела уже сейчас, конкуренты ведь могут и отрыв солидный создать.

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур

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Интрига: динамовское дерби

В РПЛ москвичи и махачкалинцы никогда не соперничали. Зато жребий свёл их в нынешнем розыгрыше Кубка России, и там оба раза бело-голубые из разных локаций выдавали феерию: сперва фаворит одержал волевую победу (2:1), следом вёл в два мяча и доигрался до серии пенальти, взяв верх только в ней (2:2, 5:3 пен.). Предстоящий матч даёт надежды на вновь множество голов и бескомпромиссную борьбу.

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Примера, 8-й тур

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Интрига: мадридское дерби

Вероятно, главный матч европейского уикенда. Даже несмотря на травму Килиана Мбаппе. «Барселона» уходит в отрыв, и отпускать её ни в коем случае нельзя. За великолепный антураж ответят пообещавшие горячий приём Винисиусу фанаты «матрасников». За качество футбола — сам Вини, Родриго, Эндрик, Джуд Беллингем, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн и другие. «Реал», к слову, две последние игры с «Атлетико» провёл неудачно: 1:1 в Примере, 2:4 — в Кубке. Время мести?