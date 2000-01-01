Кто быстрее всех забил 100 голов за свой клуб? Роналду попал в топ за две команды

Кто быстрее всех забил 100 голов за клуб?

Не так давно Эрлинг Холанд пробил отметку в 100 голов за «Манчестер Сити» и стал самым быстрым футболистом, который сделал это всего в 105 матчах. А кто из игроков и с какой скоростью забивал сотню голов за свой клуб после 2000 года?