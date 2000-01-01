Кто быстрее всех забил 100 голов за клуб?
Не так давно Эрлинг Холанд пробил отметку в 100 голов за «Манчестер Сити» и стал самым быстрым футболистом, который сделал это всего в 105 матчах. А кто из игроков и с какой скоростью забивал сотню голов за свой клуб после 2000 года?
Криштиану Роналду и Руд ван Нистелрой — 131 матч
Роналду так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов, но был хорош в своём главном деле — забивании голов (101 мяч в 134 играх). Его одноклубник по «МЮ» (и немного по «Реалу») ван Нистелрой отличился 150 раз в 219 матчах за манкунианцев.
Златан Ибрагимович — 124 матча
«Я уехал из Парижа, и на следующий день в городе пошёл дождь. Это небо плакало», — с такими словами Златан вспоминал свой уход из французского клуба. 156 голов в 180 матчах — третий результат в истории «ПСЖ». И кто поспорит со словами Ибрагимовича?
Луис Суарес — 120 матчей
Уругваец провёл великую карьеру в «Барселоне», став незаменимой частью легендарного трио MSN. Всего за сине-гранатовых Cуарес забил 195 голов в 283 матчах.
Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду — 105 матчей
Криштиану был слишком хорош в «Реале»: выиграл всё, а ещё забил больше голов (450), чем провёл встреч (438).
Кто быстрее всех забил 100 голов за свой клуб? Роналду попал в топ за две команды
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