Английский клуб остался без стадиона из-за погоды
Непонятно, когда «Телфорд Юнайтед» сможет вернуться к матчам и тренировкам, ведь теперь их домашний стадион больше похож на бассейн. Всему виной — наводнения из-за сильных дождей. В Англии уже пострадало около 650 зданий.
Английский клуб остался без стадиона из-за погоды. Что случилось? Видео
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