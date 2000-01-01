Английский клуб остался без стадиона из-за погоды. Что случилось? Видео

Английский клуб остался без стадиона из-за погоды

Непонятно, когда «Телфорд Юнайтед» сможет вернуться к матчам и тренировкам, ведь теперь их домашний стадион больше похож на бассейн. Всему виной — наводнения из-за сильных дождей. В Англии уже пострадало около 650 зданий.