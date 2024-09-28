Такого в истории футбола ещё не было. Против «Брентфорда» просто страшно выходить на поле!

Возможно, вы немного устали от разнообразных рекордов, которые в АПЛ устанавливают топ-клубы. Или футболисты из этих команд. Но на этот раз уникальным достижением отметился гораздо более скромный «Брентфорд».

После сентябрьского перерыва на матчи сборных команда демонстрирует стабильность. Правда, не в плане набора очков, а в плане тайминга голов. Загибаем пальцы. 14 сентября «Брентфорд» забивает на 23-й секунде в матче с «Манчестер Сити» — отличился Йоан Висса. 21-го числа команда огорчила «Тоттенхэм» на 24-й секунде (забил Брайан Мбемо), а 28-го — наказала «Вест Хэм» на 37-й секунде (автором гола снова стал Мбемо). Просто вау!

«Брентфорд» — первый клуб в истории АПЛ, забивший на первой минуте в трёх матчах подряд. Как вам такое? Ранее ни у одной профессиональной команды не было подобной серии на высшем уровне. Правда, есть один нюанс. Голы на первой минуте не спасли «Брентфорд» от поражения ни в матче с «Ман Сити» (1:2), ни в матче с «Тоттенхэмом» (1:2). В обоих случаях гости пропустили по два мяча ещё до перерыва. Да и «Вест Хэм» не обыграли (1:1). В историю вошли, но у команды ни одной победы в этих трёх встречах.

Мбемо уже забил пять мячей в нынешнем сезоне. Забавно, что четыре гола он оформил в первом тайме. Кстати, в прошлом сезоне АПЛ «Брентфорд» забил всего пять мячей в первые 15 минут. По набранным очкам на этом отрезке команда заняла 17-е место в лиге. «Брентфорд» проведёт следующий матч в АПЛ дома (5 октября), а его соперником будет «Вулверхэмптон». С такой статистикой выходить на игру с «Брентфордом» просто страшновато! Кажется, главная задача гостей в игре с таким соперником — не пропустить на первой минуте. Справятся?