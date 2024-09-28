«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ

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«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с 1-го тура. «Локомотив» одержал абсолютно заслуженную по игре победу в дерби и стал лидером чемпионата. Команда Михаила Галактионова уничтожает все предсезонные прогнозы!

Деян Станкович удивил выбором состава на матч с «Локомотивом». В основе впервые в сезоне РПЛ вышли Абена и Николсон. Это наводило на мысли, что некоторые игроки поменяют свои позиции, а сам «Спартак», возможно, изменит тактическую схему. В запас попали Маркиньос и Виллиан Жозе. В то же время в заявке красно-белых не оказалось травмированного Медины.

По первым минутам стало понятно, что у «Спартака» будет 4-4-2 или 4-3-3 в зависимости от ситуации. Просто Литвинов передвинулся на позицию опорника, а Угальде либо Барко смещались налево. Сам же матч начался осторожно. «Спартак» больше контролировал мяч в центре поля и на своей трети, «Локомотив» защищался средним блоком и, как обычно, делал ставку на быстрые атаки. Команда Галактионова реализовала первый же момент в дерби. Голевую атаку развил прекрасным пасом из центра во фланг Батраков, затем Пиняев раскачал растерявшегося Денисова, а Самошников влетел в штрафную хитрым рывком и решил эпизод двумя касаниями. Классный гол «Локо». Вопросы у Станковича будут не только к Денисову, конечно, но и к Абене с Бабичем, которые не контролировали происходящее за спиной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Поразительно, но вскоре и красно-белые использовали свой первый же момент. Игре сильно не хватало огня, свойственного дерби, тем не менее яркие эпизоды украшали битву «Локо» и «Спартака». Тут показал класс и спартаковский дирижёр. Барко грамотно развил атаку, а в штрафной Бонгонда получил по ноге от соперника. По повтору могло показаться, что Тео симулировал. Однако Безбородов разглядел фол, а VAR подтвердил верность судейского решения. Барко же и забил с «точки».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему это 11-метровый:

«Игрок «Локомотива» выставил ногу вправо, Бонгонда хотел пробить – и ему попали по ноге. Это фол по неосторожности, но с одного повтора – с центральной камеры – видно, что касание было. Безбородов принял это решение с паузой, потому что была вероятность, что «Спартак» забьёт сразу. Решение назначить пенальти в ворота «Локо» верное, а вопросы тут стоит задавать тем, кто занимается съёмкой матча».

Затем до перерыва было мало интересного, тем не менее команды могли ещё раз обменяться голами. Например, у «Спартака» в конце первого тайма супермомент загубил Николсон, которого, сам того не желая, вывел один на один неудачным подкатом Карпукас. Лантратов «отменил» гол, возможно, лучшим сейвом сезона. Случилось это уже при счёте 2:1. «Локо» своим шансом воспользовался. Эту голевую атаку создал блестяще сыгравший Сильянов (вывел мяч под давлением и сделал точный пас), а завершила комбинация Баринов – Карпукас – Самошников. Похоже, Рябчуку пришлось заужать и оставлять пространство Илье, потому что Литвинов не сел поглубже. Дубль Самошникова – ничего себе!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Станкович поменял Абену на Умярова – Литвинов вернулся на позицию центрального защитника. По-видимому, тренер «Спартака» сделал такую перестановку и с целью улучшить вывод мяча из обороны. Красно-белые по-прежнему имели большое преимущество по владению, но гостям катастрофически не хватало скоростей. А хозяева продолжали показывать идеальную реализацию, забив третий гол на исходе часа матча. Батраков ещё раз разогнал атаку чудесным пасом на ход, а в штрафной Воробьёв один в один расправился с Бабичем. Мало кто в РПЛ так легко переигрывал защитника сборной Сербии.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сделанная вскоре Станковичем тройная замена напоминала агонию. Тренер «Спартака» убрал Николсона, который и сам не сверкнул, и КПД Угальде как будто снизил своим присутствием в центре нападения. Наконец-то появился на поле похудевший Виллиан Жозе. Однако «Локомотив» грамотно закрылся, а «Спартак» по-прежнему не понимал, как двигать мяч в такой ситуации. Потерялся в дерби даже Барко.

Чего хотел Станкович, выпуская Виллиана Жозе, осталось непонятным. Если у команды не было проникающих передач, логично было бомбардировать штрафную кроссами на бразильца. Это его хлеб, он забил много таких голов в Испании. Но «Спартак», как ни странно, не навешивал. Неужели спартаковцы не верили, что Виллиан Жозе будет выигрывать верх у огромных Ньямси и Монтеса? Кстати, мексиканский новичок «Локо» проводил выдающийся матч! Даже вытаскивал мяч на дриблинге и однажды едва не забил после стандарта – Максименко спас крутым сейвом.

В концовке у красно-белых был лишь один момент, причём после кросса: Угальде чуть-чуть промахнулся. До Виллиана Жозе мяч не доходил. Красно-белые сильно уступили железнодорожниками по ударам – 6:12 (в створ – 3:5). Сегодня «Локо» намного более тренерская команда, чем «Спартак». Браво, Галактионов!