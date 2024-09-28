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Полузащитник Челси Коул Палмер забил четыре мяча за первый тайм в матче с Брайтоном в чемпионате Англии, рекорд

Лидер «Челси» установил рекорд АПЛ. Ещё никто не забивал столько за первый тайм
Григорий Телингатер
Лидер «Челси» установил рекорд АПЛ
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Четыре гола! В том числе шикарный выстрел со штрафного.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер установил рекорд, забив четыре мяча за первый тайм. Ещё никому не удавалось сделать покер до перерыва в матче АПЛ. Чемпионат Англии так называется с сезона-1992/1993.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7'     1:1 Палмер – 21'     2:1 Палмер – 28'     3:1 Палмер – 31'     3:2 Балеба – 34'     4:2 Палмер – 41'    
  • На 21-й минуте Джексон вышел один на один с вратарём «Брайтона», но решил не бить по воротам, а отдал пас Палмеру, который точно ударил с линии штрафной.
  • На 28-й минуте Палмер реализовал пенальти, назначенный за фол на Санчо.
  • На 31-й минуте Палмер забил со штрафного, пробив с 30 метров в ближнюю девятку.
  • На 41-й минуте Палмер снова пробил в ближний угол, но уже с игры, установив рекорд АПЛ.
Гол Палмера со штрафного

Гол Палмера со штрафного

Фото: Кадр из трансляции

У Палмера могло быть даже пять голов, но в ещё одном эпизоде он попал в штангу. Теперь у англичанина шесть голов и четыре ассиста после шести туров чемпионата Англии. По системе «гол+пас» полузащитник «Челси» догнал Холанда (у норвежца 10 голов и 0 ассистов).

Ну а «Челси», хоть и пропустил дважды (кстати, тоже в первом тайме), спокойно довёл матч до победы. И теперь (как минимум до окончания матча «Ливерпуля») расположился на третьем месте в АПЛ с 13 очками.

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