Лидер «Челси» установил рекорд АПЛ. Ещё никто не забивал столько за первый тайм

Полузащитник «Челси» Коул Палмер установил рекорд, забив четыре мяча за первый тайм. Ещё никому не удавалось сделать покер до перерыва в матче АПЛ. Чемпионат Англии так называется с сезона-1992/1993.

На 21-й минуте Джексон вышел один на один с вратарём «Брайтона», но решил не бить по воротам, а отдал пас Палмеру, который точно ударил с линии штрафной.

На 28-й минуте Палмер реализовал пенальти, назначенный за фол на Санчо.

На 31-й минуте Палмер забил со штрафного, пробив с 30 метров в ближнюю девятку.

На 41-й минуте Палмер снова пробил в ближний угол, но уже с игры, установив рекорд АПЛ.

Гол Палмера со штрафного Фото: Кадр из трансляции

У Палмера могло быть даже пять голов, но в ещё одном эпизоде он попал в штангу. Теперь у англичанина шесть голов и четыре ассиста после шести туров чемпионата Англии. По системе «гол+пас» полузащитник «Челси» догнал Холанда (у норвежца 10 голов и 0 ассистов).

Ну а «Челси», хоть и пропустил дважды (кстати, тоже в первом тайме), спокойно довёл матч до победы. И теперь (как минимум до окончания матча «Ливерпуля») расположился на третьем месте в АПЛ с 13 очками.