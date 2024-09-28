Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника

А потом ещё и Смолов забил. Есть первая домашняя победа клуба Галицкого над Санкт-Петербургом за восемь лет!

«Краснодар» нанёс «Зениту» первое поражение в РПЛ. Теперь команда Мурада Мусаева – единственная, ни разу не проигравшая в чемпионате. «Быки» делят первое место с «Локомотивом» по набранным очкам. Не ждали такого после трети сезона?

В стартовый состав «Зенита» вернулся залечивший травму руки Глушенков – из основы выпал Соболев. Это решение Сергея Семака прогнозировалось, с учётом неважной формы экс-спартаковца. Правый фланг обороны тренер сине-бело-голубых решил закрыть с помощью переделанного хавбека Мантуана. Очевидно, только по этой причине в центре обороны вышел Алип, а не Эракович, ведь чемпиону требовалось вписаться в лимит на легионеров.

После всех перестановок «Зенит» сыграл 4-3-3 с Глушенковым на правом фланге, Кассьеррой на левом и Лусиано — на острие. Начало матча осталось за петербуржцами. Команда Семака провела несколько атак, а особенно опасные были через центр, когда туда смещались Глушенков с Кассьеррой, и трио форвардов взаимодействовало на скорости. Сине-бело-голубые даже забили. Но гол Лусиано с передачи Глушенкова был отменён из-за офсайда.

«Краснодар» дебют встречи провёл робко, возможно, хозяев сковывали воспоминания о недавнем поражении от «Зенита» в Суперкубке России. Однако пары-тройки удачных эпизодов команде Мурада Мусаева хватило, чтобы поймать свою волну. Дальше уже «быки» играли с преимуществом, контролировали мяч и хорошо возвращали его себе после потерь. Заработали несколько опасных стандартов. Сперцян дважды мог забить со штрафных. В одном эпизоде неожиданно решил пробить, хотя мяч находился недалеко от лицевой, и зарядил в штангу. Затем только сейв воспитанника «Краснодара» Латышонка спас «Зенит», когда Сперцян нанёс сложнейший для голкипера удар с отскоком мяча от земли. Кстати, фолы у «быков» зарабатывал раз за разом сверхактивный Виктор Са. Как же бразилец прибавил в новом сезоне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» в последнее время при Семаке превратился в команду, которая скорее ищет пространство в больших матчах, чем сама доминирует и давит. Если бы сине-бело-голубым предстояло играть в Лиге чемпионов, это было бы понятнее. Но так или иначе «Зенит», не борясь как следует за инициативу, почти ничего не создавал и на контрвыпадах. Чаще обычного ошибался даже Вендел. В первом тайме запомнился ещё разве что момент с участием всё того же трио Глушенков – Лусиано – Кассьерра. Получился бы красивый гол, если бы колумбиец попал в цель, а не в штангу.

К перерыву «Зенит» уступал по ударам в четыре раза – 2:8. Правда, команды на двоих нанесли всего один удар в створ. Тот самый от Сперцяна со штрафного. У всех игроков сине-бело-голубых было лишь четыре касания мяча в чужой штрафной – столько же, сколько у одного Кордобы в зенитовской. Наконец, ещё одна деталь тайма: команды доиграли 11 на 11 – судья Сухой не удалил за грязный фол Тормену, наступившего на пах Лусиано.

По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, рефери поступил верно:

«Не думаю, что Тормена специально наступил на Лусиано. Хотел поставить ногу на землю – но не получилось. Жёлтой карточки тут достаточно. Но Сухой бы не удалил, даже если бы было что-то большее – только если бы его пригласили посмотреть повтор. А позвать смотреть на красную его могли, только если бы наступил на Лусиано так, что получился бы омлет».

В начале второго тайма, как и в дебюте первого, «Зенит» превосходил «Краснодар». Петербуржцы попытались забрать себе владение, стали инициативнее. Кассьерра с Лусиано поменялись позициями. Мяч застрял на половине поля «быков». Точнее, остался на той половине, где в основном находился до перерыва. Голевой момент у ворот Агкацева не заставил себя ждать. Кассьерра бил фактически в упор, но новый первый номер краснодарцев выручил задрожавшую команду.

Несмотря на счёт 0:0, футбол здорово смотрелся с точки зрения интенсивности и скоростей! Играли действительно лидеры российского футбола. Потом хороший отрезок выдал «Краснодар», а Семак отреагировал на это заменами Глушенкова и Лусиано. Максим, конечно, ещё не на 100% готов после травмы. Впервые после трансферов в «Зенит» и Глушенков, и Лусиано ушли с поля без гола, если брать матчи, в которых они появлялись на поле с первых минут.

Концовку сине-бело-голубые доигрывали совсем с другим атакующим трио Педро – Мостовой – Соболев. Экс-спартаковец вышел за четверть часа до финального свистка. Мусаев тоже выпустил игрока, для которого этот матч был особенным, – воспитанника «Зенита» Козлова. В игре на три результата забить могли и те, и те, Педро – у гостей, Кордоба – у хозяев.

Решило же исход битвы чемпиона с вице-чемпионом не какое-то классное действие игроков атаки, а грубейшая ошибка защитника. Караваев, заменивший Мантуана, крайне неудачно сбросил мяч головой Латышонку. Впрочем, и Кордоба – большой молодец! Прочувствовал эпизод, пошёл на перехват, забрал лёгкую добычу и забил. Удивительный гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А в компенсированное время контрвыпад «Краснодара», случившийся из-за потери Караваева, завершился комбинацией с участием Козлова, Кордобы и вышедшего на замену Смолова. Это был нокаут для чемпиона!

Мусаев взял реванш у Семака за поражение в Суперкубке России. «Краснодар» лишь во второй раз в своей истории победил «Зенит» дома – первый был восемь лет назад, в ноябре 2016-го.