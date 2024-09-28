«Бавария» буквально уничтожила «Байер». Но тому хватило полумомента

Так получилось, что в эти выходные много классных матчей в Европе. И, возможно, главная вывеска – «Бавария» – «Байер». Действующие чемпионы Бундеслиги в гостях у главной команды Германии. Оба тренера выпустили оптимальный состав на этот матч. Сомнения были разве что по Нойеру, но он всё-таки смог сыграть.

«Байер» снова решил отдать владение «Баварии», которая последнее время набрала шикарную форму и не просто побеждает, а громит соперников. Правда, на этот раз мюнхенцам пришлось сложнее. Счёт открыл Андрих, у которого получился отменный удар из-за пределов штрафной. В какой-то степени повезло, что мяч ни в кого не попал в штрафной и закатился в дальний угол.

Гол Андриха Фото: Кадр из трансляции

Правда, «Бавария» отыгралась уже в первом тайме. Получилось словно хозяева повторили за гостями. Ещё один удар с лёта из-за пределов штрафной. Только на этот раз выстрел пришёлся хоть и под перекладину, но практически по центру ворот. У Градецки была возможность справиться с ударом Павловича, но он всё-таки забил первый гол в этом сезоне.

Гол Павловича Фото: Кадр из трансляции

Команда Компани была обязана забивать в начале второго тайма, но не хватило самую малость. Гнабри пробил сначала в штангу, а спустя секунду – в перекладину. Это был момент, когда гостям объективно повезло. Вообще, моментов у «Байера» практически не было. Достаточно сказать, что до 70 минут у всей команды был лишь один удар по воротам – гол Андриха. «Бавария» не только владела мячом в два раза больше, но и не допускала опасных контратак.

Мы привыкли, что «Байер» вытаскивает концовки матчей, но на этот раз по игре напрашивался гол именно «Баварии». Компани значительно освежил атаку, выпустив в том числе Комана, Зане и Мюллера, но всё-таки забить победный не удалось никому. Мюнхенцы первый раз в этом сезоне не победили, но пока сохраняют за собой первое место в таблице. «Байер» по-прежнему отстаёт на три очка.