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Бавария Мюнхен — Байер Леверкузен — 1:1, обзор матча чемпионата Германии, 28 сентября 2024, голы: Андрих, Павлович

«Бавария» буквально уничтожила «Байер». Но тому хватило полумомента
Григорий Телингатер
«Бавария» Мюнхен — «Байер» Леверкузен — 1:1
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Ничья, которой Хаби Алонсо может быть доволен.

Так получилось, что в эти выходные много классных матчей в Европе. И, возможно, главная вывеска – «Бавария» – «Байер». Действующие чемпионы Бундеслиги в гостях у главной команды Германии. Оба тренера выпустили оптимальный состав на этот матч. Сомнения были разве что по Нойеру, но он всё-таки смог сыграть.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

«Байер» снова решил отдать владение «Баварии», которая последнее время набрала шикарную форму и не просто побеждает, а громит соперников. Правда, на этот раз мюнхенцам пришлось сложнее. Счёт открыл Андрих, у которого получился отменный удар из-за пределов штрафной. В какой-то степени повезло, что мяч ни в кого не попал в штрафной и закатился в дальний угол.

Гол Андриха

Гол Андриха

Фото: Кадр из трансляции

Правда, «Бавария» отыгралась уже в первом тайме. Получилось словно хозяева повторили за гостями. Ещё один удар с лёта из-за пределов штрафной. Только на этот раз выстрел пришёлся хоть и под перекладину, но практически по центру ворот. У Градецки была возможность справиться с ударом Павловича, но он всё-таки забил первый гол в этом сезоне.

Гол Павловича

Гол Павловича

Фото: Кадр из трансляции

Команда Компани была обязана забивать в начале второго тайма, но не хватило самую малость. Гнабри пробил сначала в штангу, а спустя секунду – в перекладину. Это был момент, когда гостям объективно повезло. Вообще, моментов у «Байера» практически не было. Достаточно сказать, что до 70 минут у всей команды был лишь один удар по воротам – гол Андриха. «Бавария» не только владела мячом в два раза больше, но и не допускала опасных контратак.

Мы привыкли, что «Байер» вытаскивает концовки матчей, но на этот раз по игре напрашивался гол именно «Баварии». Компани значительно освежил атаку, выпустив в том числе Комана, Зане и Мюллера, но всё-таки забить победный не удалось никому. Мюнхенцы первый раз в этом сезоне не победили, но пока сохраняют за собой первое место в таблице. «Байер» по-прежнему отстаёт на три очка.

А вот у «Челси» проблем с голами в этот день не было:
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