Дзюба выиграл дуэль у Карпина! «Ростов» давно не выглядел так ужасно. Видео

Матчи «Ростова» с «Акроном» и «Краснодара» с «Зенитом» проходили параллельно. Безумно грустно, потому что при таком выборе внимание большинства зрителей логично отошло лидерам чемпионата.

В тени осталось противостояние не только двух атакующих команд, но и классическое — Карпина и Дзюбы. Плюс вратарское – между зенитовскими воспитанниками: Одоевским и Васютиным. Интриг хватало, и они целиком оправдались. Только не для ростовских болельщиков.

Моменты пошли моментально. Сутормин запрессинговал Эшковала, и Васютину пришлось тащить выстрел Голенкова в упор под перекладину. Немыслимое спасение. Вот поэтому Александр и отвоевал место в старте у местного для «Акрона», тольяттинского Волкова.

«Акрон» отбивался. Но потом взял и вообще всё перевернул, результативно ответив. На пятой минуте Данилин легко пробежался по флангу и забросил в штрафную. Пока Осипенко держал Дзюбу, а Сако застрял вдалеке от ворот, Беншимол перевисел 19-летнего Игнатова и кивнул головой. Герман сменил Ваханию и в перерыве матча с махачкалинским «Динамо», и в старте сегодня.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пропущенный мяч надолго отправил «Ростов» в нокдаун. Хозяйские атаки потускнели. Тольяттинцы же продолжали грузить и лишь чудом не увеличили преимущество: Одоевский прервал прострел во вратарскую, Данилин поймал отскок и добивал, казалось, наверняка. Помешала только подстраховка Сако грудью.

Ивуариец из сборной Нигера (да, так бывает) не только спасал, но и играл грубо: от него доставалось и Дзюбе, и Беншимолу. Второму он вообще рукой по лицу заехал. Почему за это не дали жёлтую? Вопрос к арбитру Абросимову.

«Акрон» не давал ростовчанам разыгрывать мяч и без труда его перехватывал. Ещё один гол был вопросом времени и случился на 32-й минуте. Кто его оформил? Дзюба, разумеется! Выскочил из-за спины Сако под закидушку Лончара, грамотно поставил корпус, пробросил вперёд мяч и зарядил под перекладину, показав фирменное празднование. Он, может, и отдал бы снова голевую, только было некому — вот и решил всё самостоятельно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше — больше. Следующая атака практически принесла Артёму дубль — он не состоялся из-за самоотверженной игры Глебова. Под конец тайма ещё и Осипенко в подкате из пустых ворот мяч вынес — Беншимол схватился за голову и не понял, как так вообще получилось. Принял он передачу Дзюбы вразрез, убрал на замахе Роналду и катнул низом мимо Одоевского. Представляете, как в перерыве досталось футболистам «Ростова» от Карпина?

На второй тайм вместо Ланговича, Игнатова и Щетинина вышли Чернов, Вахания и Кучаев. Попозже и Мохеби заменил Голенкова, почти сразу же рухнув в чужой штрафной. На пенальти единоборство с Савичевым не тянуло.

Ещё случилась обидная травма Васютина, из-за которой Тедеев вынужденно поменял его на Волкова на 59-й минуте. Если бы не реакция Александра в самом дебюте, ещё неизвестно, по какому сценарию пошла бы игра.

Александр Васютин Фото: ФК «Акрон»

Не обошлось и без эпизода, на мотив которого «Ростов», вероятно, опубликует в соцсетях ещё один трек про судейство. Ранее досталось Карасёву, теперь — Абросимову? Роналдо прорывался вперёд, и его в подкате с нарушением правил притормозил Витор. Дальше бразилец упал в борьбе с Эшковалом — там уже никакого криминала. В итоге жёлтую получил Мохеби — за споры.

Больше «Ростов» практически ничего не создал. Столь безнадёжно в нынешнем сезоне он выглядел разве что в Петербурге, когда его хет-триком «прибил» Глушенков (0:5). Ну а «Акрон» — просто браво. Как обычно ведут себя команды из нижней части таблицы вслед за быстрым голом на выезде? Закрываются. Что сделали парни из Тольятти? Пошли добивать, и для них это не в новинку. Именно так завоёвывают любовь нейтральных зрителей.