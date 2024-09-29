Мусаев доказал правоту Галицкого. Никто не играл так в «Краснодаре» с «Зенитом»

Мурад Мусаев передаёт привет Царю Виго и всем остальным своим критикам. Его «Краснодар» – лидер РПЛ после трети сезона. Единственная команда, не проигравшая ни одного матча в чемпионате России. Лучшая в лиге по показателю xG (21,64) и первая наряду с «Локо» по количеству набранных очков. Причём хлопнувшая этот самый «Локомотив» в Москве со счётом 3:0.

Похоже, наконец-то закончатся сравнения Мусаева с Владимиром Ивичем. Серб – хороший, качественный тренер. Вопросов нет. Его отставка справедливо вызвала волнение масс. Ивич доказал свой уровень, набирая в «Краснодаре» 1,88 очка в среднем за матч.

Но непонятно почему многие эксперты, футбольные люди и простые болельщики встретили Мусаева так, словно это он сам подсидел Ивича, пришёл на живое место или подговорил игроков устроить бунт против прежнего тренера. Ничего же этого не было. Сергей Галицкий позвал – Мурад вернулся. Было бы красиво, если бы Мусаев на фоне хейта в свой адрес выиграл весной для создателя «Краснодара» первое золото в истории клуба. Тогда не повезло с отскоком мяча от руки Песьякова. Но, вполне возможно, получится в новом сезоне. Сейчас у «Краснодара» появилась, не побоюсь этого слова, чемпионская игра. И, кстати, с момента своего возвращения Мусаев набирает уже больше Ивича – 2,05 очка.

Весной «Краснодар» без шансов уступил «Зениту» в Суперкубке России – 2:4. Опять проиграл трофей. И это снова стало поводом для хейтеров Мусаева сравнивать его с мальчиком, который строил в песочнице замок, пока не пришёл большой дядя и не наступил безжалостной ногой на хрупкое творение. Но сравните состав «Краснодара» тогда и во вчерашнем матче с «Зенитом». В Суперкубке у Мусаева не было Кордобы, Диего Косты, Оласы, Петрова, Кастаньо и Гонсалеса. Каждый тренер зависит от исполнителей, будь он хоть дважды Ивичем и трижды Гвардиолой.

Мурад Мусаев Фото: РИА Новости

Теперь Мусаев – единственный тренер в истории «Краснодара», победивший «Зенит» дважды. Впервые он сделал это в апреле 2018 года. Та победа была последней для «быков» над «Зенитом» до сентября 2024-го. Кроме того, краснодарцы обыгрывали петербуржцев в ноябре 2016-го под руководством Игоря Шалимова. Опять же, до вчерашнего дня это была единственная победа «Краснодара» над «Зенитом» на своём поле. Первым же удачливым охотником за шкурой чемпиона стал в августе 2015-го Олег Кононов. Ивича, заметьте, в списке нет. Правда, весной этого года, когда «Краснодар» играл с «Зенитом» дома, поработать сербу уже не дали.

Собственно, а были ли реальные причины сомневаться в том, что Мусаев – тренер уровня клуба с амбициями «Краснодара»? Ну, кроме того, что он никогда не бил по-царски по мячу. Именно под руководством краснодарского тренера «быки» в первый и пока единственный раз вышли в Лигу чемпионов, где взяли четыре очка у «Ренна» и одно – у «Челси». Успешный результат для любой российской команды в последние годы выступлений в ЛЧ. Именно при Мусаеве «Краснодар» был в шаге, точнее, даже в полушаге от лучшего в своей истории достижения в Лиге Европы – попадания в четвертьфинал. Помните, как после поражения от «Валенсии» (1:2) в первом матче 1/8 финала в Испании «быки» вели в ответной игре со счётом 1:0 до 90+3-й минуты? Если бы не роковая ошибка в самой концовке…

Всё это не может быть простым совпадением, счастливым стечением обстоятельств. Тем более Европа как раз и проверяет, чего стоят на самом деле российские коучи. Кажется, пора признать: в лице всё ещё молодого, 40-летнего Мусаева наш футбол получил сильного тренера. Пусть слухи шепчут, что Кордоба не воспринимал Мусаева всерьёз после его назначения вместо Ивича. Сегодня – после семи побед подряд в РПЛ и долгожданного выигрыша у «Зенита» – Джон, вне всяких сомнений, смотрит на своего тренера другими глазами.

«Сегодня день города. Тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча – это очень нужно для становления команды», – вот первые слова Мусаева после того, как закончился матч с «Зенитом». В те минуты он думал о болельщиках «Краснодара», о коллективе. Это слова зрелого тренера.

Респект Мусаеву за то, что он не сломался под давлением и даёт результат при игре, которая начинает нравиться. В каком-то смысле он уже победитель. Даже если не выиграет трофеев с «Краснодаром».