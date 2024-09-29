«Барса» пропустила 4 от середняка! Первое поражение каталонцев в чемпионате — сенсация

Завершилась серия «Барселоны», которая стабильно побеждала в стартовых семи турах. В 8-м туре пришлось ехать в гости к «Осасуне», которая неплохо стартовала в этом сезоне. А на этот раз смогла и вовсе удивить.

Флик решил значительно ротировать состав. На скамейке остались в том числе два лучших футболиста команды – Рафинья и Ямаль. Вероятно, тренер приберёг из-за Лиги чемпионов во вторник (правда, играть предстоит дома с «Янг Бойз»). В результате «Осасуна» чувствовала себя раскованно. А Брайан Сарагоса вообще поймал кураж – едва ли не все атаки хозяев в первом тайме шли через него.

Уже на 18-й минуте «Осасуна» открыла счёт. Сарагоса прошёл по левому флангу и навесил в штрафную точно на ход Будимиру. По нему играл Кубарси, который ничего не смог сделать с соперником. Причём прошло лишь 10 минут, и «Осасуна» забила второй раз. На этот раз Сарагоса вышел один на один с голкипером «Барсы» Пеньей, изящно его обвёл и пробил в пустые ворота. В такой ситуации даже здоровый тер Штеген вряд ли смог бы спасти.

Гол Сарагосы Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В первом тайме у «Барселоны» было 72% владения мячом, но лучшие моменты остались за «Осасуной». Можно было ожидать, что Флик сделает первую замену уже в перерыве, но этого не случилось. И в начале второго тайма «Барселона» отыграла один мяч. Помог ляп вратаря «Осасуны».

На самом деле Эррера ошибся дважды, и оба раза – весьма грубо. Сначала подставил команду, отдав пас сопернику в простой ситуации. А затем на него нашло ещё одно затмение, и он пропустил дальний удар в ближний угол. И это ещё Пау Виктор пробил достаточно слабо. Удивительно, как такой удар превратился в гол. Видимо, голкипер потерял ворота из виду.

Гол Пау Виктора Фото: Кадр трансляции

После этого Флик уже выпустил одновременно и Ямаля, и Рафинью. Вот тогда стало действительно жарко. «Барса» начала создавать момент за моментом. Отличная возможность сравнять счёт была у Феррана Торреса, который обвёл двух защитников, но пробил во вратаря.

К 70-й минуте счёт по офсайдам стал 8:0. Каталонцы играли с высокой линией защиты и постоянно ловили соперника на положении «вне игры». Только вот в тех случаях, когда «Осасуне» удавалось избежать офсайда, получалось крайне опасно. Очередная контратака хозяев завершилась назначением пенальти в ворота «Барсы» за фол Домингеса. С 11 метров Будимир пробил точно в правый угол – 3:1. После этого «Осасуна» не стеснялась ситуативно садиться в линию даже из шести защитников.

«Осасуна» не стеснялась ситуативно садиться в линию даже из шести защитников. Фото: Кадр трансляции

У «Барселоны» с этим ничего не получалось сделать. Гости даже пропустили четвёртый раз – после того как Ямаль потерял мяч рядом со своей штрафной. Мощнейший дальний удар удался Бретонесу. И вот здесь уже могут быть вопросы к вратарю «Барселоны» – у Пеньи были шансы спасти, но он не дотянулся до мяча.

Каталонцы в конце матча не бросили играть. Ямаль даже забил на 89-й минуте, а в компенсированное время претендовал на пенальти, но судья не обнаружил фола. Ещё Ферран Торрес пробил в штангу на последних минутах, но вытащить ничью уже в любом случае не было времени. Таким образом, победная серия «Барселоны» прервалась. Правда, команда Флика останется на первом месте по итогам тура, даже если «Реал» выиграет в дерби у «Атлетико».