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Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед — 1:1, обзор матча МЛС, как сыграл Антон Миранчук, статистика, 29 сентября 2024

У команды Миранчука проблемы. В этот раз Алексей не вытащил «Атланту»
Андрей Шашин
У команды Миранчука проблемы
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Шансов на плей-офф МЛС всё меньше. Теперь потеряли очки с «Филадельфией».

Алексей Миранчук продолжает своё путешествие по Америке. После Нью-Йорка его команда отправилась ещё севернее — в Филадельфию. Там «Атланту» ждал матч с прямым конкурентом за выход в плей-офф. «Филадельфия» опережает «Атланту» всего на три очка и располагалась в таблице Восточной конференции на девятом месте — том самом, которое необходимо для прохода в стыки. Хозяева подошли к игре в прекрасной форме и одержали две победы в последних двух играх. У «Атланты» — две ничьих, зато в каждой из них отметился голом Миранчук.

США — Major League Soccer . МЛС
29 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Харриэль – 61'     1:1 Лобжанидзе – 72'    

Тренер «Атланты» Роб Валентино вернулся к схеме 4-2-3-1, в которой Миранчук неизменно занимает роль плеймейкера. Первые минуты матча команда отсиживалась в обороне и почти не совершала подходов к чужим воротам. «Филадельфия» была активнее и много била издалека. К середине первого тайма «Атланта» начала атаковать, но совсем не эффективно. Миранчук часто получал мяч, однако ошибался в проникающих передачах, проигрывал единоборства и не наносил ударов по воротам. Ещё Миранчук много исполнял угловые, но и они не приводили к опасным моментам.

В прошлый раз было лучше:
Миранчук забивает в США второй матч подряд! Он становится главной звездой команды. Видео
Миранчук забивает в США второй матч подряд! Он становится главной звездой команды. Видео

Счёт был открыт лишь на 61-й минуте. Футболисты «Филадельфии» неудачно исполнили угловой, но быстро начали новую атаку, в которой отличился защитник Натан Харриэль. Он остался совсем один перед штрафной и мягким ударом направил мяч в левый угол. После этого игра раскрылась. Команды много обменивались опасными моментами, и «Атланта» быстро сумела сравнять счёт. Отличная позиционная атака с участием Миранчука привела к голу Сабы Лобжанидзе на 72-й минуте.

Обычно последние минуты матчей с участием «Атланты» всегда сопровождаются большим количеством голов. Команды устают под конец встречи и начинают играть практически без центра поля. К тому же Роб Валентино вновь выпустил на поле джокера в лице Эдвина Москеры, который в прошлом матче забил чуть ли не первым касанием. Но на этот раз колумбиец не стал героем встречи. Как и никто другой. Матч так и закончился со счётом 1:1.

Миранчук был не слишком заметен в этом матче. Камера заостряла на нём внимание, только когда он исполнял угловые. Кажется, что «Атланта» должна больше внимания уделять стандартным положениям на тренировках. Миранчук подаёт хорошо, но партнёрам даже не удаётся бить головой. Впрочем, сам Миранчук уже успел заметить в одном из интервью, что футболисты за океаном вообще не слишком любят тренироваться. В 12 часов дня все игроки «Атланты» уже покидают базу клуба и едут домой.

У «Атланты» осталось всего три игры до конца сезона. Шансов на выход в плей-офф всё меньше и меньше. Таким образом, Миранчук может даже не успеть набрать свою лучшую форму. Зато у него будет больше времени познакомиться со страной, что тоже очень полезно для быстрой адаптации в новой лиге.

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