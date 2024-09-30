У «Зенита» реально мало воспитанников? Вообще-то в высших лигах мира их хватает

«Зенит» в последние годы ругают за малое количество воспитанников на лидирующих позициях в главной команде. Особенно вспоминая прежние времена, когда сверкали Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин и другие. Наверное, учитывая цели «Зенита» выигрывать здесь и сейчас – это логично. Воспитанники с основой тренируются, но сразу пробиться в основу команды Семака – извините, сложновато. Рабочий вариант – получение практики в других клубах (Хотулёв, Москвичёв, а ранее Васильев, Козлов, Чистяков, Кузяев и другие).

Несмотря на это, в прошлом году специалисты из Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory признали петербургский клуб лучшим в России по количеству выпускников академии в высших лигах мира (33). Для сравнения, у «Спартака» их набралось 32, а лидеры — «Аякс» (86), «Бенфика» (85), «Спортинг» (83), уругвайский «Дефенсор» (82) и «Бока Хуниорс» (81).

Имена некоторых зенитовских воспитанников действительно на слуху. Но кто они все? Да и за год данные изменились. За ориентир возьмём регламент РПЛ, где есть термин доморощенного игрока: это те, кто с 14 до 21 года в течение минимум трёх лет находился в системе клуба. Поэтому, например, сюда не подойдут Кирилл Щетинин и Даниил Лесовой, проведшие в Петербурге только два сезона перед арендой с последующим выкупом в «Ростов» и тульский «Арсенал» соответственно. Или рано покинувший академию сине-бело-голубых и этим летом купленный «Спартаком» Игорь Дмитриев. Немного не хватило времени и Алексею Сутормину.

Плюс ещё один нюанс. В Санкт-Петербурге работали две сильнейшие школы: «Смена» и СДЮШОР «Зенит». Первая в 2009-м стала основой нынешней академии главной команды города – «Газпром – академии», обрастая множеством филиалов (всего сейчас их 16, есть даже в Башкортостане и турецкой Алании). Вторая, переименованная в СШОР, для неё дарования также поставляла, только неохотно.

«Футболистов СШОР в последнее десятилетие так воспитывали: «Ни в коем случае не в «Зенит», а в любое другое место», — рассказывал «Фонтанке» Аршавин. Тем не менее там растили братьев Кержаковых и многих других, кто плотно связан с чемпионами России. Так что учтём здесь и её игроков. Но лишь тех, кто занимался и в СДЮШОР/СШОР, и в «Смене»/академии «Зенита». Тот же Иван Обляков рос только в первой, откуда его забрала «Уфа», поэтому тут последнее о нём упоминание. С формальностями разобрались, переходим к сути.

Играют в «Зените»

Михаил Кержаков, 37 лет

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как и старший брат, выпускник СДЮШОР. В «Зенит» попал в 2004-м, но заиграл в Петербурге только солидно поездив по России: выступал в Ульяновске, Астрахани, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Махачкале и Оренбурге. Был стабильно основным последние четыре сезона — и только в нынешнем стал третьим после Евгения Латышонка и Дениса Адамова. Семикратный чемпион и обладатель Суперкубка России, а также трёхкратный обладатель Кубка в составе сине-бело-голубых. И живая легенда, разумеется.

Дмитрий Чистяков, 30 лет

Дмитрий Чистяков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один СШОРовец. Оттуда Чистяков на старте карьеры уходил в ростовский фарм. Его увёл «Зенит-2», и после проведённых там нескольких лет Дмитрий тоже сменил немало команд: армянская «Мика», «Шинник», «Тамбов» и уже основа «Ростова», где его прокачали до попадания в сборную. Затем последовали аренда и уже полноценное возвращение в родной Петербург. За сине-бело-голубых у него с тех пор 85 матчей с полугодичным перерывом на отъезд в «Сочи». Трёхкратный чемпион России и четырёхкратный обладатель Суперкубка.

Дмитрий Васильев, 20 лет

Дмитрий Васильев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прошедший все стадии воспитанник зенитовской академии, заодно заматеревший в «Оренбурге». В 2023 году Сергей Семак часто выпускал его на поле — помешал перелом плюсневой кости. В 2024-м с практикой дела похуже, но и так тренерский штаб доверяет молодому опорнику кубковые матчи, где он забил «Рубину» и «Акрону». За основу у него 22 выхода. Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка. Летом мог уйти в «Ростов» — не сложилось.

Играют в Европе и Азии

Далер Кузяев, 31 год («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: Getty Images

Полузащитник провёл в зенитовской молодёжке пять лет, не закрепился там и приложил немало усилий, чтобы взобраться на топ-уровень: играл за «Карелию», «Нефтехимик» и только потом попал в «Ахмат». Летом 2017-го в «Зенит» пришёл Роберто Манчини вместе с кучей дорогостоящих аргентинцев. Кто бы тогда мог представить, что лучше всех из новичков себя проявит именно Далер. Пятикратный чемпион России, обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка. Прошлым летом подался за мечтой и переехал во Францию.

Саба Сазонов, 22 года («Эмполи», Италия)

Саба Сазонов Фото: empolifc.com

Как и Васильев, с ранних лет рос в «Зените». Только за основной состав у него лишь один матч. Благодаря ему он и стал чемпионом России. Не договорившись об условиях продления контракта, Сазонов ушёл в «Динамо», провёл там два года и сменил РПЛ на Серию А. Стать своим в «Торино» в том числе из-за травм не получилось. Заодно и исторический для сборной Грузии Евро-2024 состоялся без него. Теперь Саба пробует себя в аренде в «Эмполи». Пока тоже неудачно — в начале сезона у него только две сыгранные минуты. Зато против «Милана».

Евгений Башкиров, 33 года (ВПС, Финляндия)

Евгений Башкиров Фото: Пресс-служба ВПС

СДЮШОР, дубль «Зенита» — Башкиров преодолел обе ступени, заодно выиграл чемпионат России среди молодёжи. Однако за основу сине-бело-голубых он так и не сыграл. Карьера всё равно получается богатой: побегав за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин», Евгений уехал в Европу — с 2020-го по 2022-й представлял польский «Заглембе», был близок к «Санта-Коломе» из Андорры (не получилось оформить документы). А с 2023-го выступает за ВПС, взяв с ним бронзу финской лиги и забрав звание лучшего полузащитника.

Рамиль Шейдаев, 28 лет («Нефтчи», Азербайджан)

Рамиль Шейдаев Фото: neftchi.az

Вот кто реально повидал весь мир, так это выходец СШОР Шейдаев. Началось всё с перехода в «Зенит», победного для сборной России Евро U17 2013 года, пяти игр за основу и золота РПЛ. Позже в его коллекцию попали «Рубин» с «Крыльями» и «Динамо», турецкие «Трабзонспор» с «Коджаэлиспором», словацкая «Жилина», где он стал чемпионом, тайский «Бурирам Юнайтед», азербайджанские «Карабах» (ещё одна медаль), «Сабах» и «Нефтчи». Последний он сейчас и представляет. Не зря на взрослом уровне выбрал сборную Азербайджана.

Дмитрий Сергеев, 24 года («Кайрат», Казахстан)

Дмитрий Сергеев Фото: fckairat.com

Благодаря академии «Зенита» Сергеев сыграл за взрослую команду всего дважды. И то если считать одну кубковую минуту против «Факела» в 2022 году. Ещё был тайм с «Пари НН», который принёс полузащитнику звание чемпиона России. Перед этим он выступал в Первой лиге за «Балтику», но по-настоящему своим стал в «Кайрате». С февраля 2023-го у него 51 матч и 6+6 в составе казахстанского топа.

Даниил Пенчиков, 26 лет («Елимай», Казахстан)

Даниил Пенчиков Фото: fcelimai.kz

Правый защитник тоже сменил СШОР на зенитовскую молодёжку. Потом под руководством Александра Кержакова играл за «Томь» в Первой лиге и «Пари НН» в РПЛ, после чего перебрался в Казахстан: выступал за «Актобе», а сейчас в составе «Елимая» сенсационно лидирует в чемпионате. Ассистентом тренера там, к слову, работает мистер «пушка страшная» Денис Колодин.

Андрей Васильев, 32 года («Неман», Беларусь)

Андрей Васильев Фото: fcneman.by

Васильев обрёл себя в Беларуси: с 2020-го играет за «Неман», а ранее был в «Гомеле» и минском «Торпедо». Его футбольный путь стартовал со СДЮШОР, молодёжки «Зенита» и «Ростова». Если вы давно следите за РПЛ, то могли запомнить бритоголового и рыжебородого универсального защитника по матчам за тульский «Арсенал» в середине 2010-х. Да и белорусскую лигу во время коронавируса смотрели многие.

Дмитрий Плетнёв, 26 лет («Сурхан», Узбекистан)

Дмитрий Плетнёв Фото: Пресс-служба «Сурхана»

Зенитовская академия вырастила атакующего полузащитника для «Томи», «Балтики», петербургского «Динамо», казахстанского «Атырау», белорусских «Арсенала», «Слуцка» и, наконец, узбекистанского «Сурхана», где тот оказался в начале этого года. Футбольное ближнее зарубежье Плетнёв изучил на отлично. Во взрослом «Зените» у него одна игра в сезоне-2017/2018. Дмитрию повезло не так, как Сазонову или Сергееву — сине-бело-голубые чемпионами не стали.

Джамалдин Ходжаниязов, 28 лет («Сурхан», Узбекистан)

Джамалдин Ходжаниязов Фото: fcakron.ru

Как и Шейдаев, Хожданиязов выиграл Евро U17 2013 года. Ещё выходец из зенитовской молодёжки в 19 лет отбегал 15 минут в четвертьфинале Лиги Европы с «Севильей». Это был его звёздный час. Дальше началось большое путешествие: «Амкар», датский «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика», «Урал», БАТЭ и азербайджанский «Сумгаит». С «Акроном» Джамалдин пробился в РПЛ, но не поднялся туда и стал одноклубником Плетнёва.

Александр Закарлюка, 29 лет («Левадия», Эстония)

Александр Закарлюка Фото: fcilevadia.ee

Полузащитник родился в Эстонии. Там же и пригодился, с 2017 года представляя «Нарву-Транс», с которой взял Кубок страны, а затем и «Левадию». В эстонской Премиум-лиге, как она гордо именуется, у Закарлюки в общей сложности 194 матча, 38 голов и 32 ассиста. Статистика очень даже приемлемая. Карьера Александра началась с молодёжек «Зенита», «Волги» и тульского «Арсенала», продолжилась уже в пензенском «Зените» из ПФЛ. Возвращение на родину было правильным.

Играют в России

Данил Круговой, 26 лет (ЦСКА)

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эта история всем прекрасно знакома. Круговой после зенитовской школы прокачался в «Уфе» и вернулся в Петербург. Четыре года в родном клубе принесли ему множество трофеев: по четыре чемпионства и Суперкубка, один Кубок. Однако практики было мало (105 матчей, но только 30 полных), и ради неё он внезапно для клубного руководства договорился о переходе в ЦСКА. В качестве наказания пришлось даже полгода побегать во Второй лиге за «Зенит-2». Теперь Круговой железно основной армеец.

Сергей Петров, 33 года («Краснодар»)

Сергей Петров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Петров находился в системе «Зенита» с 16 лет, вместе с Башкировым выигрывал молодёжное первенство. Ещё в том составе были Алексей Ионов и Максим Канунников. За главную команду Сергей тем не менее вышел всего два раза. Ещё полтора года он провёл в Самаре, чтобы затем уйти в «Краснодар» и стать его легендой. За южан у него 304 матча — это с отрывом рекорд, который в ближайшие годы едва ли кто-то побьёт. Мог бы разве что Матвей Сафонов (175), не уйди он в «ПСЖ».

Данила Козлов, 19 лет («Краснодар»)

Данила Козлов против Артура из «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вероятно, самый талантливый воспитанник зенитовской школы за последние годы. Понимая, что в основе ему не дадут шанса, в начале 2024-го стал футболистом «Балтики», громко там о себе заявил, ушёл на повышение в «Краснодар» и заработал попадание в расширенный список сборной. И не попал в окончательный, по словам Валерия Карпина, только из-за недостатка практики. Что же родной клуб? Возвращаться Данила не захотел сам: «Не хотел в «Зенит», они не могли вставлять мне палки в колеса. «Краснодар» был первым выбором». Правильным ли он стал, узнаем позже.

Даниил Одоевский, 21 год («Ростов»)

Даниил Одоевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одоевский — тоже выходец из СШОР. Дебютировал за основной «Зенит» уже в 18 лет, а за два года до этого его после матча юношеской Лиги чемпионов с «Барселоной» хвалил сам Виктор Вальдес. Были у Даниила и другие восемь выходов в РПЛ, и игры в Суперкубке (4:0 со «Спартаком»), плей-офф Лиги Европы (0:0 на выезде с «Бетисом»). Старт карьеры ну очень многообещающий. Дальше, правда, последовали аренды в «Волгарь» из Первой лиги и «Ростов» — там он, несмотря на высокую конкуренцию, основной. В его копилке по три чемпионства и Суперкубка плюс Кубок.

Илья Вахания, 23 года («Ростов»)

Илья Вахания Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

После академии, дубля и второго «Зенита» оказалось, что Вахания вполне конкурентоспособен и на уровне РПЛ в «Ростове». Илья уже сыграл за сборную, а благодаря дефициту качественных российских крайних защитников его таким темпом ждёт повышение. Летом ходили слухи, что чемпионы страны вернут воспитанника, однако они предпочли Сергея Волкова из «Краснодара». А сам Вахания в августе признался, что надеется когда-нибудь оказаться в родном клубе.

Евгений Марков, 30 лет («Факел»)

Евгений Марков Фото: fakelfc.ru

Нападающему не дали шанса проявить себя в «Зените» — разве что в дубле и второй команде. Пробиваться в РПЛ пришлось через «Енисей» и «Тосно» в Первой лиге. С последним он в 2017-м и повысился в классе. Тосненцы уже давно пережили банкротство, а Марков в Премьер-Лиге до сих пор на плаву: представлял «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал», последние три сезона забивает за «Факел». В прошлом, например, вошёл в топ-10 бомбардиров лиги с девятью голами.

Даниил Кузнецов, 21 год («Рубин»)

Даниил Кузнецов Фото: РИА Новости

Зимой 2022-го зенитовского выпускника, у которого набралось четыре выхода в концовках за главную команду, приобрёл «Рубин». Он моментально попал в ротацию, но случилось несчастье — разрыв «крестов». Вернуться на приличный уровень после столь серьёзной травмы и практически года простоя невероятно трудно. Даниил пытается: провёл ещё несколько матчей в РПЛ, съездил в аренду в «Родину». Недавно в Кубке забил «Акрону» и отбегал все 90 минут с «Зенитом».

Никита Каккоев, 25 лет («Пари НН»)

Никита Каккоев Фото: fcnn.ru

Как и Пенчиков, Каккоев из зенитовского резерва (один матч в основе при Манчини) последовал в «Томь» и «Пари НН». Только если Даниил в Нижнем Новгороде не задержался, то Никита там стабильно основной уже пятый год. Да, клубу только девять лет, тем не менее воспитанник петербургского футбола уже четвёртый по сыгранным за него матчам (127). Николаю Калинскому 31 год (133), Кириллу Гоцуку — 32 (149). Есть все шансы стать рекордсменом.

Иван Кукушкин, 22 года «Пари НН»

Иван Кукушкин Фото: РИА Новости

Вратарь, которому привычна роль запасного. За 2023-й и 2024-й у Кукушкина только шесть матчей в «Уфе» и «Пари НН». Дело не в травмах, так что добавить здесь особо нечего. Будем рады через пару лет сделать материал о крутости Ивана и уточнить, как же его недооценивали.

Александр Васютин, 29 лет («Акрон»)

Александр Васютин Фото: fcakron.ru

Вслед за долгим пребыванием в молодёжке «Зенита» у Васютина стартовало скандинавское турне: финский «Лахти», где его признали лучшим вратарём лиги, норвежский «Сарпсборг», шведский «Юргорден», где он взял серебро и бронзу чемпионата. Между этими этапами и после Александр пытался закрепиться и в Петербурге, однако был третьим выбором и только 12 раз вышел на поле. Что ж, хоть собрал по три чемпионства и Суперкубка плюс два Кубка. С этого сезона играет в «Акроне» и отвоевал место в старте у Сергея Волкова. Местного тольяттинского, что немаловажно.

Сергей Грибов, 19 лет («Акрон»)

Сергей Грибов Фото: fcakron.ru

Нападающий провёл в этом сезоне четыре матча за «Акрон» в РПЛ и два в Кубке, где от его гола пострадал «Факел» (2:0). Если Грибову продолжат доверять, всё впереди. Он рос в академии «Зенита», уходил в СШОР и дубль «Рубина», где его тольяттинцы и приметили.

Кирилл Капленко, 25 лет («Химки»)

Кирилл Капленко Фото: fckhimki.ru

Белорусского опорника растили и минское «Динамо», и БАТЭ, и «Краснодар», и «Зенит». В Петербурге он жил три года, трижды сыграв за основу и даже получив российское гражданство. Однако потом всё же принял предложение сборной родной страны. Закрепился во взрослом футболе Капленко в «Оренбурге», выступая и в Первой лиге, и в РПЛ. Первую половину 2024-го провёл в «Балтике» и, вылетев с ней, перешёл в «Химки».

Игорь Обухов, 28 лет («Химки»)

Игорь Обухов Фото: РИА Новости

Обухов — король аренд. Он принадлежал «Зениту» до 2020 года и ни разу за него не сыграл, уезжая дважды в «Тюмень», а ещё в Тулу и «СКА-Хабаровск». С армейцами Игорь и остался, затем поиграл за «Ротор» с «Нефтехимиком» и обосновался в «Химках». В нынешнем сезоне у него восемь игр в РПЛ и две — в Кубке.

Никита Гойло, 26 лет («Динамо» Махачкала)

Никита Гойло Фото: vk.com/fcdmx

Гойло заманила из СШОР школа «Зенита», которая довела его до взрослого футбола через дубль, молодёжку и аренды. Собственно, туда он до сих пор ездит. После периодов в «Акроне», «Пари НН» и «Сочи», где его отзаявили зимой (причиной указали травму, но телеграм-канал «Мутко против» писал про лишний вес), Никита этим летом приземлился в махачкалинском «Динамо». Пока получается без малейшей практики.

Илья Кирш, 20 лет («Динамо» Махачкала)

Илья Кирш Фото: vk.com/fcdmx

Центральный защитник также арендован. И тоже играет нечасто — в его активе только один кубковый матч за Махачкалу. Сезон, впрочем, длинный — возможно, шансы ему, как и Гойло, ещё предоставят. Предыдущий Кирш провёл в «Ростове», выступая за дубль. Но и в основной команде трижды вышел на поле. И тоже в Кубке.

Александр Сандрачук, 22 года («Динамо» Махачкала)

Александр Сандрачук Фото: vk.com/fcdmx

А вот Сандрачуку в Дагестане доверяют. Как минимум потому что он приехал туда не этим летом, а раньше: правый защитник сыграл за «Динамо» 29 раз в Первой лиге и вместе с ним добился повышения в классе. А ранее и за «Уфу» там выступал, которая и выкупила его контракт у «Зенита». И пережил там тяжёлую травму «крестов», всё равно заматерев для матчей РПЛ.

Богдан Москвичёв, 20 лет («Оренбург»)

Богдан Москвичёв Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Выпускник академии «Зенита» — одно из открытий нынешнего сезона и киллер пенальти: потащил удары с «точки» Константина Тюкавина, Роналдо и Дмитрия Воробьёва. Москвичёв начал сезон запасным, а затем отвоевал место в старте у Николая Сысуева. И это после полугода во Второй лиге за «Чайку». Аршавин недавно сказал, что Богдан усилил бы родной клуб. Латышонок бы поспорил, но перспективы точно есть.

Данила Прохин, 23 года («Оренбург»)

Данила Прохин в борьбе с Мантуаном Фото: РИА Новости

Внешне очень похожему на Фёдора Смолова центральному защитнику всего 23, а кажется, будто он играет уже целую вечность. В 19 Прохин целиком отбегал матчи ЛЧ с «Брюгге» и дортмундской «Боруссией», девять раз вышел в РПЛ и один — в Кубке. Следующие годы он курсировал между «Сочи» и «Ростовом», который его и выкупил, а с начала года арендован «Оренбургом». В этом сезоне у него 11 выходов на поле. Из трофеев — по одному из всех трёх главных в стране.

Данила Хотулёв, 21 год («Оренбург»)

Данила Хотулёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уроженец Оренбурга вырос в «Зените», куда его взяли из академии Коноплёва, зимой 2022-го вернулся в родной город и с тех пор так там и играет — его контракт давно выкуплен. Нельзя сказать, что Хотулёв — железно основной, и всё же 37 матчей в РПЛ (в том числе пять — за петербуржцев) плюс 12 в Кубке у защитника уже есть. Ну и звание чемпиона России никуда не деть.

Артём Касимов, 21 год («Оренбург»)

Артём Касимов Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Касимов вместе с Сандрачуком выводил в РПЛ махачкалинское «Динамо». Но новый сезон начал уже в «Оренбурге», который и купил его у «Зенита». На поле Касимов пока что появляется исключительно в Кубке России. В 2021-м, выступая в юношеской ЛЧ с Одоевским и тем же Сандрачуком, заработал удаление в матче с «Челси».

Ярослав Михайлов, 21 год («Оренбург»)

Ярослав Михайлов Фото: РИА Новости

Три года назад центрального полузащитника арендовывал «Шальке», и он отбегал в Германии 10 матчей, став победителем Второй Бундеслиги. Возможно, задержался бы там и на более длительный срок, но настал февраль 2022 года. Дальше — дебют за «Зенит», год в «Пари НН» и аренда в «Оренбург». Михайлов там — игрок ротации: в этом сезоне на его счету восемь игр, из них полные — только две.

Алексей Барановский, 19 лет («Оренбург»)

Алексей Барановский Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

В 18 лет универсальный атакующий игрок трижды вышел за «Зенит» в РПЛ, заработав золотую медаль. «Оренбург» подсуетился и купил Алексея, доверив ему на данный момент по четыре матча в чемпионате и Кубке. «Барановский и Козлов — два наглых пацана, которые хорошо умеют играть в футбол», — признавался Аршавин. Второй на уровне Премьер-Лиги уже сверкнул. Ждём того же и от первого.

В качестве упоминания добавим тех, кто в первой половине 2024-го выступал в РПЛ, а сейчас радует болельщиков Первой лиги: Максим Рудаков, Николай Заболотный и Кирилл Кравцов («Сочи»), а также Алексей Ионов («Урал») и Денис Терентьев (перешёл из Ростова» в «Балтику»). Но и без них получается 35 человек. Не так уж и мало. Правда, именно до основы «Зенита» добираются немногие. Пишите в комментариях, если вам интересен аналогичный материал про другие клубы Премьер-Лиги.