Фанаты «ПСЖ» заряжают имя Сафонова с трибун. Видео
Фанаты «ПСЖ», кажется, полюбили Матвея Сафонова. Болельщики после матчей заряжают имя россиянина с трибуны. Звучит очень круто!
Фанаты «ПСЖ» заряжают имя Матвея Сафонова с трибун. Видео
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