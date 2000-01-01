Дзюба забил за седьмой клуб в РПЛ. Такое удавалось лишь четверым футболистам

Дзюба — четвёртый игрок с голами за семь клубов РПЛ

Артём Дзюба отметился голом за «Акрон» в матче с «Ростовом» (2:0). Для форварда эта команда стала седьмой, за которую он забивал в РПЛ. До Артёма подобное удавалось лишь троим футболистам.