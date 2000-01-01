Дзюба — четвёртый игрок с голами за семь клубов РПЛ
Артём Дзюба отметился голом за «Акрон» в матче с «Ростовом» (2:0). Для форварда эта команда стала седьмой, за которую он забивал в РПЛ. До Артёма подобное удавалось лишь троим футболистам.
Артём Дзюба
В РПЛ Дзюба забивал за «Акрон», «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Спартак» и «Томь».
Алексей Ионов
На счету Ионова голы в РПЛ за «Зенит», «Кубань», ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Урал».
Павел Погребняк
В чемпионате России Погребняк отметился голами за «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Тосно», «Урал», «Томь» и «Шинник».
Спартак Гогниев
На счету Гогниева в чемпионате России голы за «Динамо», ЦСКА, «Ротор», «Аланию», «Сатурн», «Ростов» и «Урал».
Дзюба забил за седьмой клуб в РПЛ. Такое удавалось лишь четверым футболистам
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